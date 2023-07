The Ashes : Qui est en tête ? L’histoire du troisième test jusqu’à présent dans un graphique | Nouvelles du Royaume-Uni

L’Angleterre a 59% de chances de remporter le troisième test à Headingley en l’état, à la fin de la première journée de jeu.

L’Australie a actuellement 39% de chances, avec une probabilité d’un match nul de seulement 2%, selon les prévisions de la société d’analyse de cricket CricViz.

L’Angleterre doit gagner ce test. Une victoire pour l’Australie signifierait qu’ils revendiquent à la fois la série et les Ashes le plus tôt possible, après des victoires étroites à la fois à Edgbaston et à Lord’s en juin.

Un match nul suffirait à l’Australie pour conserver les Ashes, comme ils les détiennent après leur victoire 4-0 en Australie en 2021/22.

Quels ont été les plus grands moments du jeu d’aujourd’hui ?

L’Angleterre a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer au bowling, une décision bientôt justifiée alors que les quatre meilleurs frappeurs australiens – dont l’homme clé Steve Smith – étaient tous sortis avant le déjeuner, laissant le score à 91-4.

Mitch Marsh a riposté pour l’Australie avec 118 courses fluides sur 118 balles, dont quatre six et 17 quatre.

Après le thé, Mark Wood a traversé la queue australienne avec son rythme extrême, avec une moyenne de plus de 90 mph pendant les manches australiennes. L’Australie a perdu ses six derniers guichets pour 23 points

L’Angleterre a perdu ses trois premiers, Ben Duckett, Zach Crawley et Harry Brook, et a terminé la journée sur un score de 68-3 avec Joe Root et Jonny Bairstow au bâton.

Regardez le deuxième jour à partir de 10h vendredi sur Sky Sports Cricket (première balle à 11h)

Comment sont calculés les pourcentages ?

Un algorithme prend en compte les résultats de situations similaires lors de matches de test dans le passé, en particulier ceux sur le même terrain, ainsi que les résultats et la forme récents des équipes et des joueurs impliqués dans ce match.

À partir de là, il calcule la probabilité que l’une ou l’autre des équipes gagne ou que le résultat se termine par un match nul.

Chaque fois qu’une balle est lancée ou qu’il y a un retard d’action causant une perte de temps potentielle dans le match, les chiffres sont ajustés.

Lorsque les guichets sont pris, cela se traduit par un saut immédiat dans les chances du côté des quilleurs, dont la taille dépendra de la force du frappeur qui a été éliminé et qui reste du côté des frappeurs.

De solides partenariats au bâton ont tendance à augmenter le pourcentage de victoires plus progressivement à mesure qu’ils se développent, bien qu’un score plus rapide puisse entraîner une augmentation plus rapide.

L’avènement du « Bazball » – la forme agressive de cricket que l’Angleterre a joué depuis que l’entraîneur Brendon McCullum (surnommé « Baz ») et le capitaine Ben Stokes se sont réunis à l’été 2022 – a en partie conduit l’algorithme à être forcé de comprendre que le quatrième supérieur – les courses-poursuites des manches sont plus probables qu’elles ne l’ont peut-être été dans le passé.

L’Angleterre a poursuivi des scores de 277, 299 et 296 contre la Nouvelle-Zélande et 378 contre l’Inde pour remporter des matchs l’été dernier, devenant la première équipe anglaise de l’histoire à remporter quatre tests d’affilée au bâton en dernier, et la première à poursuivre trois scores consécutifs de 250+ contre la Nouvelle-Zélande.

Le Données et criminalistique L’équipe est une unité polyvalente dédiée à fournir un journalisme transparent de Sky News. Nous recueillons, analysons et visualisons des données pour raconter des histoires basées sur les données. Nous combinons des compétences de reportage traditionnelles avec une analyse avancée des images satellites, des médias sociaux et d’autres informations open source. Grâce à la narration multimédia, nous visons à mieux expliquer le monde tout en montrant comment notre journalisme est fait.