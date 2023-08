The Ashes : Quand l’Angleterre et l’Australie se rencontreront-elles pour la prochaine fois après le tirage au sort des séries masculines et féminines en 2023 ? | Nouvelles du cricket

Les Cendres 2023 sont dans les livres, avec les séries masculines et féminines largement considérées comme parmi les plus grandes jamais jouées, alors naturellement les pensées se tournent vers le prochain affrontement entre ces deux équipes – voici un aperçu de quand et où l’Angleterre et l’Australie se rencontreront à nouveau, et à quelles questions les deux parties sont confrontées à l’avance…

Quand l’Angleterre fera-t-elle sa prochaine tournée en Australie ?

Les deux nations organisent chacune une série Ashes tous les quatre ans, c’est donc au tour de l’Australie d’accueillir l’Angleterre « Down Under » au cours de l’hiver 2025/26 (leur été).

Les équipes masculines s’affronteront à nouveau au cours d’une autre série de cinq tests avec, traditionnellement, Brisbane, Adélaïde, Melbourne, Sydney et Perth en tant qu’hôte, mais pas nécessairement dans cet ordre. Hobart a remplacé Perth comme lieu de la dernière tournée anglaise 2021/22 en raison des restrictions plus strictes de Covid en Australie-Occidentale à l’époque.

Les lieux et les dates doivent encore être confirmés pour la tournée masculine d’Angleterre, mais le célèbre MCG de Melbourne, qui peut accueillir jusqu’à 100 000 fans, accueille traditionnellement le bien-aimé Boxing Day Test, tandis que le SCG de Sydney introduit normalement la nouvelle année.

Regardez certains des moments les plus drôles de la série Ashes 2023.



Le test d’Adélaïde a, pour les deux dernières tournées anglaises des Ashes, été un test jour / nuit joué sous des lumières lors des sessions du soir et avec un ballon rose. Hobart a également accueilli un test jour/nuit en 2021/22 ; on ne sait pas encore s’il y aura un ou deux jeux de ce type prévus pour 2025/26.

Quant aux Ashes féminins en Australie, il s’agira probablement à nouveau d’une série multiformat, comme cela a été le cas pour les sept dernières séries, avec un match test flanqué de trois internationaux d’une journée et de trois T20I. Lors de la dernière tournée en Angleterre, les T20 ont tous été joués à l’Adelaide Oval, tandis que le Test et les ODI étaient partagés entre le Manuka Oval à Canberra et le Junction Oval à Melbourne. Aucun lieu ni date n’a encore été confirmé pour 2025/26.

Mel Jones, Lauren Winfield-Hill, Lydia Greenway et Charles Dagnall passent en revue Women's Ashes et discutent pour savoir si c'est la meilleure série de tous les temps.



A quand la prochaine série Home Ashes ?

La prochaine série à domicile Ashes aura lieu en 2027, avec les sites déjà confirmés pour la série masculine, ainsi que ceux utilisés pour 2031.

L’Ageas Bowl de Southampton accueillera un Ashes Test masculin pour la première fois en 2027, ainsi que son premier Ashes ODI féminin cet été-là, ainsi que le Ashes Test féminin en 2031. Headingley accueillera le Ashes Test féminin de 2027.

(*dans aucun ordre particulier)

Sites des cendres masculines de 2027 : Lord’s, The Kia Oval, Edgbaston, Trent Bridge et The Ageas Bowl

2031 sites des cendres masculines : Lord’s, The Kia Oval, Emirates Old Trafford, Headingley et Trent Bridge

Ben Stokes espère que la passionnante série Ashes a attiré un nouveau public et a stimulé la popularité du test de cricket.



Les lieux pourraient-ils changer d’ici 2027?

Peut-être.

L’annonce des lieux d’accueil des cendres pour 2027 plus tôt cet été a suscité des critiques pour l’absence d’un test des cendres prévu au nord de Nottingham.

Le quatrième test des cendres à Emirates Old Trafford a été pluvieux et n'accueillera pas de test des cendres en 2027





Le capitaine des tests masculins d’Angleterre, Ben Stokes, qui a joué de manière si héroïque en renvoyant l’Angleterre à une victoire mémorable des Ashes à Headingley en 2019, et a mené son équipe à la victoire cette année encore, a admis qu’il était « dévasté » par cette perspective.

Les maires du Grand Manchester et du West Yorkshire ont également exprimé leur mécontentement, exhortant la BCE à reconsidérer son allocation.

Andy Burnham (Greater Manchester) et Tracy Brabin (West Yorkshire) ont écrit une lettre ouverte décrivant l’attribution des sites comme « remarquable » et critiquant le fait que Londres « accueille systématiquement trois tests chaque été ».

Que dit le guide du formulaire Ashes ?

Cela fait une lecture assez sombre du point de vue de l’Angleterre.

L’Australie est détentrice des Ashes masculin et féminin, conservant avec succès les Ashes en tant que titulaires en dessinant leur série respective en Angleterre cet été.

L'Australie a conservé les Ashes après avoir battu l'Angleterre par trois points dans le deuxième ODI de leur série multi-format tirée au sort



Les hommes d’Angleterre ont goûté à la victoire pour la dernière fois en 2015, tandis que leur dernière victoire contre les Ashes « Down Under » remonte à 2010/11, l’équipe n’ayant pas remporté un seul match test sur les trois tournées depuis, subissant 13 défaites stupéfiantes en 15 ! Cela dit, avec l’équipe de Stokes faisant match nul 2-2 cet été, l’Angleterre a au moins prolongé son fier record d’invincibilité dans la série Ashes à domicile depuis 2001.

Les femmes anglaises ont été victorieuses pour la dernière fois dans les Ashes lors de leur tournée australienne 2013-14 et ont perdu trois des cinq séries depuis, attirant les deux autres en 2017-18 et cet été.

Regardez les moments les plus passionnés entre l'Angleterre et l'Australie de la passionnante série masculine Ashes 2023.



L’Angleterre et l’Australie se rencontreront-elles plus tôt que les Cendres ?

La prochaine rencontre entre les deux équipes, quel que soit le format, aura lieu lors de la Coupe du monde masculine des 50 ans plus tard cette année, alors que l’Angleterre de Jos Buttler cherche à défendre le titre qu’elle a remporté de manière si spectaculaire à domicile en 2019.

Le stade Narendra Modi à Ahemdabad, en Inde, accueillera le 4 novembre l’Angleterre et l’Australie en phase de groupes, tandis qu’un autre affrontement en demi-finale ou en finale pourrait également être envisagé.

L’Inde accueille également la Coupe du monde féminine des 50 ans et plus en 2025, tandis qu’une Coupe du monde T20 masculine et féminine est prévue l’année prochaine au cours de laquelle l’Angleterre et l’Australie pourraient s’affronter. Le tournoi masculin se déroule aux Antilles et aux États-Unis en juin, tandis que le Bangladesh accueille le tournoi féminin en septembre.

L'Angleterre est actuellement titulaire à la fois de la Coupe du monde 50 ans et plus et de la Coupe du monde T20





L’équipe masculine d’Angleterre est actuellement titulaire des Coupes du monde des 50 ans et plus et du T20, tandis qu’il en va de même pour les femmes australiennes.

En plus de tout ce qui précède, l’équipe masculine australienne de balle blanche se rendra en Angleterre l’été prochain, avec trois T20I et cinq ODI prévus pour septembre.

Angleterre vs Australie – Série balle blanche masculine 2024 :

11 septembre – Premier T20I masculin – The Ageas Bowl, Southampton

13 septembre – Deuxième T20I hommes – Sophia Gardens, Cardiff

15 septembre – Troisième T20I hommes – Emirates Old Trafford, Manchester

19 septembre – Premier ODI hommes – Trent Bridge, Nottingham

21 septembre – Deuxième ODI hommes – Headingley, Leeds

24 septembre – Troisième ODI hommes – Seat Unique Riverside, Chester-le-Street

27 septembre – Quatrième ODI hommes – Lord’s London

29 septembre – Cinquième ODI masculin – Seat Unique Stadium, Bristol