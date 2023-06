The Ashes: Pas d’héroïsme de Jimmy Anderson si la série offre plus d’emplacements «kryptonite» | Nouvelles du cricket

James Anderson a regretté le terrain d’Edgbaston « kryptonite » sans vie dans le match d’ouverture des Ashes et craint qu’il ne soit impuissant à aider l’Angleterre à riposter contre l’Australie si les surfaces pour le reste de la série sont plates et lentes.

Le capitaine Ben Stokes avait demandé des « guichets plats et rapides » pour la série, mais le sertisseur Stuart Broad a décrit la surface d’Edgbaston comme « sans âme » et l’une des plus lentes qu’il ait rencontrées en Angleterre.

Anderson a reconnu qu’il était en dessous de son meilleur dans le premier match, affichant des chiffres de match de 1-109 à son retour d’une blessure à l’aine, mais a déclaré que le guichet ne lui avait fait aucune faveur.

« Si tous les emplacements sont comme ça, j’en ai fini avec la série Ashes », a-t-il écrit dans son Le télégraphe du jour colonne. « Ce terrain était comme de la kryptonite pour moi. Il n’y avait pas beaucoup de swing, pas de swing inversé, pas de mouvement de couture, pas de rebond et pas de rythme.

« J’ai essayé au fil des ans de perfectionner mes compétences afin de pouvoir jouer dans toutes les conditions, mais tout ce que j’ai essayé n’a fait aucune différence. J’avais l’impression de mener une bataille difficile. Il y avait un peu de rouille mais j’ai tout donné. .

« Je sais que j’ai plus à offrir et à contribuer à l’équipe. Je veux me rattraper chez Lord’s. »

L’Angleterre a déclaré 393-8 le premier jour et était aux commandes pendant une grande partie du match, mais l’approche souvent prudente de l’Australie a porté ses fruits puisqu’elle a remporté une victoire à deux guichets grâce à un partenariat de 55 neuvièmes guichets entre le capitaine Pat Cummins. et Nathan Lyon.

Malgré la défaite, Anderson a déclaré qu’il y avait beaucoup de points positifs à prendre dans le deuxième test à Lord’s, qui commence le 28 juin, en direct sur Sports du ciel.

« Après la quatrième journée (l’entraîneur) Brendon McCullum a déclaré que nous avions déjà gagné quel que soit le résultat en raison de la réaction des gens à propos de notre façon de jouer et du fait que nous étions restés fidèles à notre style », a-t-il ajouté.

« On dirait que notre façon de jouer fonctionne. Évidemment, nous savons que nous voulons gagner, nous serons jugés sur le résultat, mais en tant qu’équipe, c’est bien que nous nous jugeons sur notre performance. »

Les Ashes masculins reprennent au Lord’s le mercredi 28 juin avec le deuxième des cinq tests. Le montage commence le Sky Sports Cricket à 10h avant le premier bal à 11h.