The Ashes: Olly Stone d’Angleterre subira un scanner après une blessure aux ischio-jambiers pour le Nottinghamshire | Nouvelles du cricket

L’espoir d’Ashes Olly Stone est sur le point de subir un scanner pour déterminer la gravité d’un problème aux ischio-jambiers.

Le lanceur rapide d’Angleterre, qui a eu une course malheureuse avec des blessures, s’est arrêté tard samedi lors d’un over et a quitté le terrain lors de l’affrontement LV = Insurance County Championship du Nottinghamshire contre le Lancashire.

Malgré un malaise évident, Stone a boitillé jusqu’au pli de Trent Bridge dimanche en tant que dernier homme et a empêché les quatre dernières livraisons légales du match de Division One pour aider son équipe à sauver un match nul.

L’attention va maintenant se tourner vers son aggravation et il est entendu qu’il sera examiné plus en profondeur une fois que toute inflammation dans la région aura disparu, très probablement dans les prochains jours.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Atherton de Sky Sports examine de plus près l’équipe australienne des Ashes et s’attend à ce que l’Angleterre cible un David Warner hors de forme.



La capacité de Stone à générer des vitesses supérieures à 90 mph en fait une option attrayante pour les six tests de l’Angleterre entre début juin et mi-juillet – un contre l’Irlande et cinq contre l’Australie.

Le capitaine anglais Ben Stokes a indiqué qu’il voulait faire appel à huit couturiers en forme, qui peuvent tous être tournés pour partager le fardeau, Stone, Jofra Archer et Mark Wood fournissant les options de rythme express.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine anglais Ben Stokes a déclaré que son équipe ne changerait pas sa façon de jouer contre l’Australie dans les Cendres.



Stone a fait son retour en Angleterre l’hiver dernier après s’être remis d’une quatrième fracture de fatigue dans le dos – il a subi une opération pour renforcer sa colonne vertébrale inférieure avec deux vis métalliques – et d’un doigt cassé.

Il a joué dans quatre ODI et un T20, était un membre inutilisé de l’équipe lors de la tournée test de l’Angleterre en Nouvelle-Zélande en février et, à la veille de la saison du comté, a parlé de sa détermination à mettre ses blessures derrière lui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien quilleur anglais, Ashley Giles, et le directeur général de l’équipe anglaise, Rob Key, ont des opinions divergentes sur la question de savoir si l’Australien Steve Smith devrait être autorisé à jouer au cricket de comté en Angleterre avant les Ashes de cet été.



« C’est encourageant de voir combien de cricket j’ai eu à mon actif cet hiver et j’ai réussi », a déclaré Stone, qui a disputé le dernier de ses trois tests en juin 2021.

« Je me sens en forme et fort et j’ai hâte de rester coincé maintenant. J’ai regardé les choses dans le passé, les blessures se sont gênées et j’ai été assez déçu, alors j’essaie de ne pas regarder trop loin devant.

« Mais tout le monde sait à quel point l’été est grand et je mentirais si je disais que ce n’était pas sur le radar. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Australien Steve Smith ne s’attend pas à ce que l’Angleterre change sa façon de jouer alors qu’elle se dirige vers la série Ashes cet été.



A quand les Cendres ?

Stokes dirigera l’Angleterre pour la première fois dans une série Ashes, les hôtes cherchant à retrouver l’urne pour la première fois depuis 2015, et – après un test de quatre jours contre l’Irlande – tout commencera à Edgbaston le 16 juin.

La série passera ensuite à Lord’s (28 juin-2 juillet) et à Headingley (6-10 juillet), théâtre des exploits de Stokes en 2019, avant de se terminer à Emirates Old Trafford (19-23 juillet) et au Kia Oval (27 juillet -31).

Regardez tous les matchs des Ashes masculins et féminins en direct sur Sky Sports. Vous pouvez également suivre des vidéos et des commentaires textuels superposés sur les plateformes numériques de Sky Sports. La couverture en direct du premier test est en direct du 16 au 20 juin sur Sky Sports Cricket.