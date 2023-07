The Ashes: Ollie Robinson inclus dans l’équipe anglaise de 14 joueurs mais pas de Ben Foakes pour le test d’Old Trafford | Nouvelles du cricket

Ollie Robinson a été inclus dans l’équipe anglaise de 14 joueurs pour le quatrième test masculin des Ashes, tandis que Ben Foakes est absent.

Robinson a quitté le terrain avec un spasme au dos le premier jour du troisième test des cendres à Headingley et a raté la majorité du test, que l’Angleterre a remporté pour réduire le déficit sur l’Australie à 2-1.

Le couturier en était à deux livraisons dans son 12e lorsqu’il s’est arrêté mal, récupérant sa casquette de l’arbitre et sortant du terrain avec Stuart Broad finissant son over.

Il a été question de savoir si le gardien de guichet Jonny Bairstow devrait conserver sa place dans le poste, Ben Foakes pouvant potentiellement entrer, mais ce dernier n’a pas été inclus dans l’équipe.

L’Angleterre décidera si James Anderson reviendra sur son terrain après avoir raté le troisième test, tandis que Josh Tongue pourrait entrer après ses cinq guichets à Lord’s.

Jetez un coup d’œil sur certains des moments les plus drôles du troisième test des cendres à Headingley.



Wood souhaite lancer plus de « coups de foudre »

Mark Wood est impatient de frapper l’Australie avec plus de « coups de foudre » à Manchester la semaine prochaine et vise à prouver « la foudre frappe deux fois » après ses exploits à Headingley.

Wood a marqué son retour au cricket Ashes avec une émouvante apparition du joueur du match à Leeds, prenant des chiffres de match de 7-100 et frappant 40 courses vitales à partir de seulement 16 livraisons.

Ses efforts ont contribué à changer le ton de la série, plaçant l’Angleterre sur le plateau après des défaites consécutives et laissant la voie libre aux hôtes pour récupérer l’urne contre toute attente.

Chris Woakes et Mark Wood ont été les meilleurs artistes de l’Angleterre lors de leur victoire cruciale sur l’Australie à Headingley, qui a maintenu la série en vie.



Wood a révélé que son capitaine anglais et son coéquipier de Durham, Ben Stokes, lui avaient donné une instruction simple lorsqu’il l’avait lâché.

« Ben vient de me demander : ‘Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt à lancer des coups de foudre ?’ J’ai dit oui et c’était tout », a-t-il déclaré.

« Il était prêt à me lâcher. Je le connais bien et il me connaît bien. Avoir cette relation avec quelqu’un facilite les choses. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à faire la même chose à Emirates Old Trafford mercredi prochain, Wood a répondu avec un sourire: « Absolument. La foudre frappe deux fois, hein? »

Paul Farbrace donne son avis sur les sélections qu’il ferait avant le quatrième test des cendres.



Équipe de test des quatrièmes cendres de toute l’Angleterre :

Capitaine Ben Stokes (Durham)

Moeen Ali (Warwickshire)

James Anderson (Lancashire)

Jonathan Bairstow (Yorkshire)

Stuart Broad (Nottinghamshire)

Harry Brook (Yorkshire)

Zak Crawley (Kent)

Ben Duckett (Nottinghamshire)

Dan Lawrence (Essex)

Ollie Robinson (Sussex)

Joe Root (Yorkshire)

Josh Tongue (Worcestershire)

Chris Woakes (Warwickshire)

Mark Wood (Durham)

