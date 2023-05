The Ashes: Ollie Pope dit qu’il se sent prêt à devenir capitaine de l’Angleterre si Ben Stokes a des problèmes de forme physique | Nouvelles du cricket

Ollie Pope dit qu’il se sent prêt à être le capitaine de l’Angleterre en test de cricket cet été si la condition physique de Ben Stokes ne lui permettait pas de jouer dans chacun de leurs six matches.

La blessure de longue date au genou gauche de Stokes a éclaté lors de la série en Nouvelle-Zélande en février, limitant sa capacité à jouer au bowling, alors qu’il n’a joué que deux fois pour les Super Kings de Chennai en Premier League indienne en raison de problèmes et de non-sélection.

Pope a récemment été nommé vice-capitaine de Stokes avant un été test qui commence par un match unique contre l’Irlande à Lord’s à partir du 1er juin, puis se poursuit avec la série de cinq matchs Ashes à partir du 16 juin, avec tous les matchs en direct. Sports du ciel.

Pope s'appuierait sur les joueurs expérimentés de l'Angleterre s'il devait être capitaine cet été





Le frappeur de Surrey a dit Sky Sports Nouvelles d’être nommé adjoint de Stokes : « C’est un grand honneur. J’étais ravi de le découvrir et c’est une bonne chose à avoir, cela vous donne cette confiance supplémentaire que vous êtes soutenu par la direction et vos coéquipiers.

« Cela ne change vraiment rien pour moi. J’ai essayé d’aider Stokesy partout où je le pouvais, pas qu’il en ait besoin, si j’ai des idées et nous avons évidemment des gars formidables à qui faire appel avec une expérience incroyable, alors ces gars seront formidables sur lesquels s’appuyer.

« Tout le monde veut voir Stokesy jouer les six tests, donc les doigts croisés son corps est tout bon et il peut le faire. Mais si c’est le cas [that I captain] alors je ressens [ready]. C’est un grand pas en avant par rapport aux matchs d’échauffement, mais j’ai un peu d’expérience avec ça.

Pope a été nommé adjoint de Ben Stokes avant l'été test





« J’ai observé Stokesy d’assez près sur la façon dont il aborde son poste de capitaine. Il n’y a qu’un seul Ben Stokes. Je n’essaierais pas d’être lui, mais si on me le demande, je suis confiant de pouvoir transmettre les mêmes messages aux gars.

« L’équipe est ensemble depuis longtemps et les gars savent quels sont leurs rôles dans l’équipe, il s’agit donc de relayer les messages et de garder une attitude positive. »

Pope: Foakes « vidé » de perdre sa place en Angleterre

Le coéquipier de Pope à Surrey, Ben Foakes, a perdu sa place dans l’équipe d’Angleterre, avec Jonny Bairstow, en forme à nouveau, pour prendre les gants de gardien de guichet contre l’Irlande après s’être remis d’une jambe cassée.

Jeudi 1er juin 10h00





Foakes s’est retrouvé l’homme étrange avec Harry Brook, qui a initialement remplacé Bairstow dans le XI après la blessure de ce dernier en septembre dernier, commençant sa carrière de test avec quatre cent trois demi-siècles en six matches.

Le pape a dit : « [Foakes] est évidemment assez vidé, mais il aura cette soif de continuer à développer son jeu pour revenir dans l’équipe. Il a été une partie importante de ce que l’équipe a fait au cours des 12 derniers mois

« En même temps, Harry Brook s’est presque rendu invincible avec la façon dont il a joué et puis vous avez ce que Jonny [Bairstow] a fait l’été dernier [scoring four hundreds in six Tests].

Jonny Bairstow dit qu'il sait ce que ressent Ben Foakes après avoir été exclu de l'équipe pour affronter l'Irlande



« C’est une décision très difficile à prendre et tout le monde se sent pour Foakesy, ce n’est pas une bonne position, mais tout le monde est vraiment ravi d’avoir Jonny de retour dans l’équipe.

« Nous savons ce qu’il peut offrir et les choses incroyables qu’il a faites l’été dernier, donc c’est excitant. »

Bairstow dit qu'il a traversé des «jours sombres» après s'être cassé la jambe sur un terrain de golf en septembre dernier



L’Angleterre a remporté 10 de ses 12 tests depuis que Stokes est devenu capitaine et ils ont adopté une marque de cricket agressive, Pope étant convaincu que le succès peut continuer contre l’Australie.

Le joueur de 25 ans a ajouté: « Une série Ashes est plus grande que n’importe quelle série que nous jouons, il n’y a pas de cachette derrière cela. J’aimerais penser qu’en Angleterre, nous sommes les favoris.

« Tant que nous pouvons continuer à transmettre ces messages positifs au groupe, c’est l’essentiel pour nous. Je suis convaincu à 100% que nous pouvons continuer sur cette lancée. »

