The Ashes: Nasser Hussain pense que l’Angleterre est « légèrement favorite », Dinesh Karthik soutient l’Australie pour une « rétribution » | Nouvelles du cricket

Nasser Hussain pense que l’Angleterre est « légèrement favorite » pour remporter le cinquième et dernier Ashes Test au Kia Oval.

L’Australie a clôturé une quatrième journée sous la pluie sur 135-0 dans une poursuite de 384 avec Usman Khawaja 69 pas sorti et David Warner invaincu sur 58.

Les touristes ont besoin de 249 courses supplémentaires le dernier jour pour assurer une victoire 3-1 dans la série, mais Hussain pense que la surface aidera l’équipe de Ben Stokes alors qu’ils poursuivent un match nul 2-2.

Le meilleur de l’action de The Kia Oval alors que Stuart Broad a frappé sa dernière balle dans les tests pour six avant que les ouvreurs australiens ne partagent une position d’un siècle



Hussain a dit au Podcast de cricket Sky Sports: « Mon sentiment est que l’Angleterre est toujours un léger favori, même après le début de l’Australie. Le terrain tourne et un terrain ovale du cinquième jour tourne.

« Espérons que la pluie a donné à Moeen Ali un peu plus de temps pour se remettre de cette souche à l’aine et Joe Root est un off-spinner très utile.

« L’Australie a deux gauchers en ce moment, puis Alex Carey, Travis Head et Mitchell Starc. Les off-spinners aiment les gauchers.

« Il est parfaitement mis en place. Le dernier jour d’une magnifique série et nous ne savons toujours pas si ce sera 2-1, 2-2 ou 3-1. »

Karthik : l’Australie a une chance de se racheter

Le collègue expert de Hussain, Dinesh Karthik, favorise légèrement l’Australie.

Le frappeur-gardien de guichet indien pense que les touristes voudront une « rétribution » après avoir perdu le troisième test à Headingley, puis avoir été largement dominé lors du quatrième à Manchester avant que la pluie ne garantisse qu’ils conservent les cendres.

Karthik a dit : « L’Australie a une chance de faire 3-1 et c’est là que la pression entre en jeu.

« Je soutiens l’Australie et je dis cela parce qu’il y a des gens qui jouent leurs derniers Ashes et ils voudront laisser leur marque.

« Les deux derniers matchs ne se sont pas exactement déroulés comme prévu pour eux et voici une chance de faire amende honorable et d’obtenir des représailles. Je vais à 51% en Australie, à 49% en Angleterre. »

Mark Wood n’a joué qu’à la 33e manche de la deuxième manche de l’Australie au Kia Oval





Wood aurait-il dû intervenir plus tôt ?

L’Angleterre n’a pas amené Mark Wood dans l’attaque avant la 33e manche des manches, date à laquelle l’Australie avait 99-0, le meneur de rythme semblant retenu lorsque le ballon a commencé à se balancer en sens inverse.

Hussain a ajouté: « Je pense que Stokes aurait pu partir plus tôt avec Wood à cause de ce qui allait arriver – la pluie arrivait et quand la pluie arrive, l’inverse disparaît.

« Aussi, juste pour faire monter la foule. Ils étaient debout ce matin avec le facteur Stuart Broad mais avec le partenariat Khawaja-Warner, ils sont morts et sont tombés bas.

« Au moment où Wood a commencé à s’échauffer, vous pouviez sentir la foule partir, ‘c’est ce que nous attendions’. »

Karthik a déclaré: « Quand Wood est entré, vous avez tout de suite vu Khawaja sauter – vous pouviez le voir se précipiter et les coups qui étaient joués. Dans un over, des choses se sont produites. »

David Warner a réussi à marquer une limite sur un projecteur accidentel de James Anderson



« Anderson n’est pas à son meilleur »

Les 10 overs sans guichet de James Anderson à son 41e anniversaire comprenaient un projecteur à hauteur de poitrine à Warner, que l’ouvreur australien a réussi à incliner en troisième profondeur pour une limite alors qu’il tombait.

Hussain a ajouté: « Habituellement, Anderson a une précision métronomique, donc cela ne fait que confirmer qu’il n’est pas à son meilleur.

« Sur ce terrain maintenant, qui a perdu son rythme et est plus sous-continental, il va devoir utiliser les compétences qu’il a acquises à Abu Dhabi et à Dubaï – les coupeurs, le swing inversé.

« Une chose est certaine, c’est qu’il continuera d’aller jusqu’au dernier bal de ce Ashes. »

Regardez le cinquième jour du cinquième Ashes Test en direct sur Sky Sports Cricket lundi. Le montage commence à 10h15 avec le premier bal à 11h. Diffusez The Ashes et plus avec NOW.