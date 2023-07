The Ashes: Mark Wood prend cinq guichets au retour de l’Angleterre alors que l’Australie a joué pour 263 | Nouvelles du cricket

Mark Wood a fait une entrée torride dans la série Ashes avec un parcours de cinq guichets alors que l’Angleterre a rejeté l’Australie pour 263 lors d’une journée d’ouverture captivante de leur troisième test incontournable à Headingley.

Angleterre – 2-0 dans la série de cinq matchs après des défaites consécutives à Edgbaston et Lord’s – a déchaîné Wood (5-34) pour la première fois depuis décembre et il a illuminé Leeds lors d’un overs dévastateur de 11,4 alors qu’il a attrapé son premier test cinq pour à domicile.

L’équipe de Ben Stokes a clôturé sur 68-3 en réponse à une traînée de 195 avec Joe Root (19no) et Jonny Bairstow (1no) invaincus sur leur terrain après les licenciements de Zak Crawley (33), Ben Duckett (2) et Harry Brook (3) un autre jour haletant de test de cricket.

Bairstow a fait la une des journaux après son limogeage controversé à Lord’s dimanche – le chœur de huées que le capitaine australien Pat Cummins et le gardien de guichet Alex Carey ont reçu a montré que les fans locaux n’avaient pas encore évolué et Bairstow s’est assuré qu’il restait dans son pli cette fois-ci – mais La star anglaise était sans aucun doute Wood.

Le Durham a rapidement écrasé le moignon de la jambe de l’ouvreur australien Usman Khawaja avec un coup de foudre de 95 mph et a touché 97 mph lors d’une rafale matinale brûlante – chaque balle qu’il a jouée dépassait 90 mph avec son sort le deuxième plus rapide en Angleterre depuis 2005, alors qu’il a également trouvé un mouvement notable avec le bal des Dukes..

Wood est ensuite revenu dans la soirée au poleaxe Mitchell Starc (2), Cummins (0), Carey (8) et Todd Murphy (13) alors que l’Australie s’effondrait de 240-4, perdant ses six derniers guichets pour 23 une fois Mitchell Marsh (118 off 118) – abandonné sur 12 par Root – est tombé après avoir réussi 108 points lors de la séance de l’après-midi pour rallier son équipe de 85-4.

