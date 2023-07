The Ashes: Mark Wood prend cinq guichets au retour de l’Angleterre alors que l’Australie a joué pour 263 | Nouvelles du cricket

Mark Wood a fait une entrée torride dans la série Ashes avec un parcours de cinq guichets alors que l’Angleterre a rejeté l’Australie pour 263 lors d’une journée d’ouverture captivante de leur troisième test incontournable à Headingley.

Angleterre – 2-0 dans la série de cinq matchs après des défaites consécutives à Edgbaston et Lord’s – a déchaîné Wood (5-34) pour la première fois depuis décembre et il a illuminé Leeds lors d’un overs dévastateur de 11,4 alors qu’il a attrapé son premier test cinq pour à domicile.

L’équipe de Ben Stokes a clôturé sur 68-3 en réponse à une traînée de 195 avec Joe Root (19no) et Jonny Bairstow (1no) invaincus sur leur terrain après les licenciements de Zak Crawley (33), Ben Duckett (2) et Harry Brook (3) un autre jour haletant de test de cricket.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez chacun des cinq guichets de Wood alors qu’il jouait à une vitesse dévastatrice le premier jour du troisième Ashes Test



Bairstow a fait la une des journaux après son limogeage controversé à Lord’s dimanche – le chœur de huées que le capitaine australien Pat Cummins et le gardien de guichet Alex Carey ont reçu a montré que les fans locaux n’avaient pas encore évolué et Bairstow s’est assuré qu’il restait dans son pli cette fois-ci – mais La star anglaise était sans aucun doute Wood.

Jonny Bairstow s'est assuré de rester dans son pli après son renvoi lors du deuxième test!



Jonny Bairstow s’est assuré de rester dans son pli après son renvoi lors du deuxième test!



Le Durham a rapidement écrasé le moignon de la jambe de l’ouvreur australien Usman Khawaja avec un coup de foudre de 95 mph et a touché 97 mph lors d’une rafale matinale brûlante – chaque balle qu’il a jouée dépassait 90 mph avec son sort le deuxième plus rapide en Angleterre depuis 2005, alors qu’il a également trouvé un mouvement notable avec le bal des Dukes.

Wood est ensuite revenu dans la soirée au poleaxe Mitchell Starc (2), Cummins (0), Carey (8) et Todd Murphy (13) alors que l’Australie s’effondrait de 240-4, perdant ses six derniers guichets pour 23 une fois Mitchell Marsh (118 off 118) – abandonné sur 12 par Root au glissement – ​​est tombé après avoir réussi 113 points lors de la séance de l’après-midi pour rallier son équipe de 85-4.

Regardez le meilleur de Marsh's 118 à partir d'autant de balles le premier jour du test Headingley



Regardez le meilleur de Marsh’s 118 à partir d’autant de balles le premier jour du test Headingley



Wood, son compatriote rappelé Chris Woakes (3-73) et Stuart Broad (2-58) avaient frappé le matin – Broad retirant David Warner (4) pour la 16e fois dans les tests du cinquième ballon de la journée, puis renvoyant Steve Smith (22 ans) lors du 100e test du frappeur.

La négligence de l’Angleterre sur le terrain – un incontournable de la série à ce jour – a permis à l’Australie de récupérer, avec Marsh et Travis Head (39) ajoutant 155 pour le cinquième guichet après que Root grassed Marsh and Head ait été bombardé sur neuf par le gardien de guichet Bairstow.

Joe Root a laissé tomber Marsh sur 12 au glissement, une erreur qui a coûté 106 courses à l'Angleterre



Joe Root a laissé tomber Marsh sur 12 au glissement, une erreur qui a coûté 106 courses à l’Angleterre



Le total de captures perdues / de souches manquées de l’Angleterre s’est maintenant étendu à 15 pour la série – mais grâce à Wood, ils restent très vivants alors qu’ils tentent de devenir la deuxième équipe à remporter les Ashes de 2-0, après Don Bradman 1936- 37 Côté Australie.

L’Australie conservera les Ashes avec un match nul et assurera une première victoire en série en Angleterre depuis 2001, la victoire ayant remporté le premier match du mois dernier à Edgbaston par deux guichets, puis triomphé par 43 points lors du deuxième test à Lord’s.

Les Cendres – En direct



Vendredi 7 juillet 10h15





Boos, limites et bowling fulgurant – Headingley livre le premier jour

Les deux premiers tests ont été joués sur des terrains lourds, mais la surface de Headingley avait beaucoup de vie, correspondant à la foule de Leeds, qui avait été très excitée après la chute controversée de Bairstow le dernier jour à Lord’s.

Les supporters anglais au sol ont hué le skipper australien Cummins au tirage au sort, mais ont applaudi cinq balles dans le match lorsque Broad a rattrapé Warner.

Wood – prenant sa place dans l’attaque du rythme de l’Angleterre aux côtés de Broad, Woakes et Ollie Robinson avec James Anderson et Josh Tongue reposé – a fait haleter les spectateurs lorsqu’il a lancé une livraison à Marnus Labuschagne de 96,5 mph.

Regardez les meilleurs angles de la balle jouée par Wood qui a renvoyé Usman Khawaja lors de la séance du matin



Regardez les meilleurs angles de la balle jouée par Wood qui a renvoyé Usman Khawaja lors de la séance du matin



Wood a été récompensé pour un sort féroce lorsqu’il a roqué Khawaja tandis que Woakes, jouant son premier test depuis mars 2022, a enlevé Labuschagne pour 21 avant que Smith ne colle Broad à Bairstow – un soulagement pour Bairstow qui avait bombardé Smith sur quatre.

L’Angleterre aurait dû avoir l’Australie cinq à la pause, mais Bairstow a laissé tomber la tête sur le côté de la jambe de Wood, tandis que Root a ensuite subi un cas de doigts de beurre au début de la deuxième session lorsque Marsh a devancé Woakes dans le cordon glissant.

Marsh – jouant son premier test depuis 2019 en remplacement de son compatriote polyvalent Cameron Green (ischio-jambiers) – a profité au maximum de son sursis, parsemant la frontière à hauteur de 17 quatre et quatre six alors qu’il dominait son stand de plus de cent avec Diriger.

Marsh s’est accroché à tout court alors qu’il accumulait le troisième test le plus rapide à Headingley, à partir de 102 balles, et sa première tonne en dehors de l’Australie après avoir marqué deux siècles contre l’Angleterre à domicile lors de la série Ashes 2017-18.

Marsh a élevé son premier siècle hors d'Australie avec seulement 102 accouchements



Marsh a élevé son premier siècle hors d’Australie avec seulement 102 accouchements



Le véritable terrain de Leeds ressemblait aux surfaces fermes sur lesquelles Marsh s’était habitué à jouer dans son Perth natal, offrant un bon rapport qualité-prix pour les tirs, mais il offrait également des encouragements aux quilleurs et Wood s’en délectait.

Après que Marsh ait coupé Woakes à Crawley quelques instants avant la pause-thé, Wood a déchiqueté l’ordre moyen inférieur et la queue de l’Australie à la reprise, jouant au bowling Starc et Murphy pour réserver sa rafale à quatre guichets dans la soirée.

Wood a également représenté Cummins lbw et Carey pris à couvert – pour le plus grand plaisir des supporters anglais, qui ne laisseraient pas ces deux joueurs oublier le rôle qu’ils ont joué dans la manchette de Bairstow dans la capitale dimanche.

Carey avait été frappé à l’arrière du casque avant d’être renvoyé, mais était apte au terrain et a pris une superbe prise pour éliminer Duckett après que le gaucher ait renversé Cummins derrière dans le quatrième plus de la réponse de l’Angleterre.

Brook n’en a fait que trois lors de ses premières manches au n ° 3 depuis qu’il a été élevé à cet endroit après la blessure à l’épaule de fin de série d’Ollie Pope, devançant Cummins à Smith au glissement en sixième pour quitter l’Angleterre 22-2, tandis que Marsh a poursuivi sa belle journée en avoir Crawley pris derrière – un guichet qui a amené Bairstow dans le pli.

