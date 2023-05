The Ashes: les Australiens Marnus Labuschagne et Steve Smith se préparent pour la série anglaise avec des relais de comté | Nouvelles du cricket

Alors que la série Ashes se rapproche de plus en plus, deux joueurs australiens – l’un un partant garanti, l’autre un choix potentiel – ont tiré le meilleur parti de leurs séjours avec Glamorgan.

Marnus Labuschagne est le démarreur garanti, avec la pâte à mâcher de chewing-gum un membre clé de l’équipe des Baggy Greens depuis qu’il est devenu le premier remplaçant de Test cricket lors de la précédente tournée australienne en Angleterre en 2019. Il a remplacé Steve Smith alors et maintenant joue à ses côtés dans l’ordre du milieu.

Labuschagne, en tête du classement des frappeurs de test, a accumulé 502 points en huit manches de championnat de comté pour Glamorgan, avec deux cents et autant de demi-siècles, à une moyenne au nord de 70.

Calendrier des cendres masculines 2023 Premier essai (Edgbaston) – 16-20 juin

– 16-20 juin Deuxième test (du Seigneur) – 28 juin-2 juillet

– 28 juin-2 juillet Troisième essai (Headingley) – 6-10 juillet

– 6-10 juillet Quatrième test (Emirates Old Trafford) – 19-23 juillet

– 19-23 juillet Cinquième essai (Kia Oval) – 27-31 juillet

Chacun de ces plus de cinquante totaux, plus un score de 42, est venu dans les six coups précédents de Labuschagne avec son seul échec lorsqu’il a été épinglé lbw par le couturier anglais Ollie Robinson pour un lors de l’affrontement contre Sussex la semaine dernière.

Labuschagne a rebondi en marquant 138 lors de la deuxième manche de Glamorgan, une dont Robinson était largement absent pour avoir été expulsé du terrain par une cheville gauche douloureuse que l’Angleterre priera pour ne pas anéantir ses espoirs de figurer dans The Ashes.

Neser renforce les espoirs d’Ashes avec des guichets et des courses

La forme de Labuschagne avec la batte – il a également accumulé un 170 invaincu contre Yorkshire – n’est pas une surprise. Mais Michael Neser fait peut-être.

Marnus Labuschagne sera le numéro 3 australien dans The Ashes





Neser, le choix potentiel des Ashes que nous avons mentionné en haut de cette pièce, est principalement un lanceur de couture et il a superbement exécuté cette discipline pour Glamorgan au cours de cinq matches, avec ses 19 guichets, dont un record de sept en carrière contre le Yorkshire. qui comportait un triplé.

Autour de renverser les frappeurs, le joueur de 33 ans a multiplié les courses, avec un score de 90 contre Leicestershire suivi d’un 86 contre Worcestershire, puis éclipsé par le troisième siècle de première classe de sa carrière contre Sussex dimanche.

Neser a battu pendant près de quatre heures et demie pour aider son équipe à empiler 737 et faire match nul, avec l’effet d’entraînement qu’il a refusé à son coéquipier australien. Forgeron un quatrième et dernier coup sûr de son court passage avec Sussex.

La belle forme de Michael Neser pour Glamorgan comprenait un troisième siècle de première classe de sa carrière





Il y avait à la fois de la fanfare et de la frustration lorsque le sort de trois matchs de Smith à Hove a été annoncé plus tôt cette année – certains ont défendu le fait que les joueurs prometteurs de Sussex auraient la chance d’apprendre d’un grand des temps modernes, d’autres ont déploré qu’un pivot australien soit donné le temps de s’acclimater aux conditions anglaises avant The Ashes.

Sur le terrain, son passage était un peu décevant. Smith a commencé avec un coup de 30 contre le Worcestershire, a soutenu cela avec trois contre le Leicestershire avant de clôturer son temps avec 89 contre Glamorgan dans un match dans lequel il a également empoché deux guichets avec sa rotation de jambe à temps partiel. L’un de ses scalps étant celui de Neser.

Smith n’a eu que trois manches pour Sussex pendant son court séjour dans le comté de Hove





Neser n’a pas été inclus dans l’équipe australienne pour la finale du championnat du monde de test contre l’Inde à The Oval ou les deux premiers tests Ashes, mais ses exploits avec batte et balle pour Glamorgan pourraient encore conduire à une convocation, en particulier avec le couturier clé Josh Hazlewood soignant un côté douloureux.

de même pour Sean Abbottqui a ramassé 16 guichets et marqué deux demi-siècles pour les leaders de la Division Un Surrey cette campagne.

Harris obtiendra-t-il le feu vert sur Warner?

Ouvreur du Gloucestershire Marcus Harris a été nommé dans l’équipe australienne de 17 joueurs et a réalisé ses espoirs de jouer, peut-être aux dépens de David Warner, sans aucun mal avec deux cents, deux cinquante et plus de 450 points au total dans le championnat.

Harris a porté sa batte pour 122 lors de la défaite du Gloucestershire contre Durham ce week-end, après avoir également marqué 148 contre Glamorgan en avril.

Marcus Harris a peut-être mis la pression sur David Warner pour une place dans Ashes XI en Australie





Le record de test du gaucher est modeste – une moyenne de 25,29 en 14 matchs avec un meilleur de 79 – mais les retours de Warner l’ont été récemment. Le vétéran n’a dépassé la cinquantaine qu’une seule fois lors de ses 15 dernières manches de test, certes avec un double siècle contre le Pakistan.

Pâte intermédiaire Peter Peignequant à lui, a été largué par l’Australie de son groupe initial Ashes mais reste une option viable, même si sa forme pour le Leicestershire s’est un peu essoufflée.

melon de couture Pierre Siddle continue également de jouer dans le cricket du comté, avec 16 guichets pour le Somerset jusqu’à présent cette saison.

Cependant, le joueur de 38 ans a pris sa retraite de la scène internationale en 2019, donc si nous le voyons dans The Ashes, cela suggérerait que l’Australie a rencontré le genre de crise de blessures au bowling qui semble engloutir l’Angleterre…

