The Ashes: l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Brendon McCullum, attend avec impatience le match revanche du « grand combat des poids lourds » | Nouvelles du cricket

Après que l’Angleterre ait fait match nul avec l’Australie dans une palpitante série Ashes, l’entraîneur-chef Brendon McCullum envisage déjà une revanche du « grand combat des poids lourds ».

La série s’est terminée par une dernière journée passionnante à The Oval, où Chris Woakes et la paire maintenant à la retraite de Moeen Ali et Stuart Broad ont scellé une victoire de 49 points et maintenu la séquence sans défaite de l’Angleterre dans la série Test sous McCullum de la Nouvelle-Zélande.

« Les deux équipes repartent avec deux victoires à leur actif. Je pense que les deux équipes sont restées fidèles à leur style et c’est ce qui fait un excellent combat de poids lourds. Ce sont deux styles différents et une conviction totale en eux », a déclaré McCullum.

Découvrez quelques-uns des moments les plus dramatiques, les plus drôles et les plus intenses de la boîte de commentaires lors du cinquième et dernier test des cendres



« Le patron [Ben Stokes was] pensant serions-nous capables d’affronter une grande équipe australienne – et c’est une grande équipe australienne – et de les affronter ? Je pense que la réponse est oui et c’est un formidable booster de confiance pour le groupe. »

L’Australie est entrée dans les cendres en tant que championne du monde de test nouvellement couronnée et a fourni le défi le plus difficile à ce jour du style de jeu «Bazball».

« J’ai regardé les Ashes de loin et en faire partie maintenant et voir à quel point c’est spécial est quelque chose d’assez incroyable. Je ne veux pas que ça se termine en fait », a déclaré McCullum.

Regardez les 10 guichets de la deuxième manche australienne du cinquième test des cendres en 90 secondes



« Je pense que nous devrions recommencer et avoir cinq autres tests, continuer à faire ce que nous faisons. Cela a été six semaines incroyables et je suis vraiment fier de partager un vestiaire avec les garçons anglais. »

McCullum jette les yeux sur une revanche dans deux ans et demi.

« Le prochain est évidemment un peu loin et il y a certainement différents défis à relever d’ici là. Si nous regardons la croissance de l’équipe au cours des 14-15 derniers mois, cela a été assez important », a-t-il déclaré.

« Il y aura sans aucun doute de nouveaux visages pour les deux parties dans deux ans et demi, mais j’imagine encore une fois que ce pourrait être une autre série de cracks le moment venu. Mais d’abord, nous laissons celui-ci s’enfoncer et en profiter. »

Regardez les temps forts de la cinquième journée des cinquièmes Ashes alors que Stuart Broad, qui prend sa retraite, a remporté la victoire contre l’Australie contre l’Angleterre



L’Angleterre ne jouera plus au test de cricket avant le voyage de janvier en Inde, mais McCullum a déjà deux trous à combler, Broad et Moeen se retirant sur un sommet.

« Deux joueurs de cricket incroyables mais aussi des gens merveilleux et de grands personnages dans le vestiaire », a-t-il déclaré.

« Ils nous manqueront, sans aucun doute, mais ils ont laissé une énorme empreinte sur le côté. C’était génial de les avoir et je suis sûr que leur héritage se poursuivra à la prochaine génération. »

Le mot a déjà été passé dans le circuit du comté que l’Angleterre veut voir les espoirs de test présenter leur nom en jouant le même genre de cricket sans peur et désintéressé McCullum et Stokes faveur et les événements des sept dernières semaines ont sûrement laissé beaucoup d’appétit pour rejoindre eux.

Ben Stokes espère que la passionnante série Ashes a attiré un nouveau public et a stimulé la popularité du test de cricket



« Je l’espère bien. Naturellement, des places se présentent quand les gars arrivent à la fin de leur carrière, donc il y aura des opportunités là-bas », a-t-il déclaré.

« Nous commençons également à développer une belle profondeur au bâton et au bowling, donc c’est encourageant et cela entraînera de bonnes conversations à l’avenir.

« Ce que vous essayez de faire n’est pas seulement d’inspirer la prochaine génération, mais la couche sous la meilleure équipe, pour qu’ils comprennent comment nous allons jouer et travailler dans leur propre tête où ils s’intègrent et essayer de forcer un endroit. »

L’homologue balle blanche de McCullum, Matthew Mott, prendra en charge les ambitions anglaises dans l’intervalle avec la défense de la Coupe du monde à 50 ans cet automne comme prochain objectif majeur.

Moeen Ali a confirmé sa retraite du test de cricket après avoir aidé l’Angleterre à tirer la série Ashes 2-2



« Ce qui sera vraiment important pour le moment où l’Inde viendra, sera d’essayer de revenir sur ce que nous avons accompli au cours des 14-15 derniers mois et d’essayer de s’assurer que l’équipe se présente avec la même clarté de pensée lorsque nous abordons les choses. « , a déclaré l’entraîneur-chef.

Passer à autre chose

L’acrimonie qui figurait dans la série, en particulier le deuxième test, est passée maintenant que la série est terminée.

Lors du deuxième test à Lord’s, le gardien de guichet australien Alex Carey a renvoyé Jonny Bairstow en armant le ballon dans les souches après que Bairstow ait quitté son pli à la fin d’un over.

Jetez un coup d’œil sur certains des moments les plus drôles du cinquième et dernier test des cendres à The Oval



Le licenciement brutal a déclenché des huées bruyantes de la part de la foule du Lord et les joueurs australiens ont été verbalement agressés par des membres du MCC dans le pavillon.

À l’époque, McCullum a déclaré: « Je ne peux pas imaginer que nous aurons bientôt une bière avec eux.

« Vous devez vivre avec les décisions que vous prenez. »

Mais lundi, il a laissé cela dans le passé. « Ouais, on va prendre une bière », a ri McCullum.

« La série Ashes a tous ces rebondissements et moments dont les gens parlent et sont capables de s’en souvenir, et c’était certainement l’un d’entre eux. »

