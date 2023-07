The Ashes : Le limogeage controversé de Jonny Bairstow était-il « juste », « somnolent » et dans « l’esprit du jeu » ? | Nouvelles du cricket

Jonny Bairstow a été qualifié de « somnolent » et de « naïf » pour son renvoi controversé lors d’un cinquième jour fougueux du deuxième Ashes Test à Lord’s, mais était-ce juste et dans l’esprit du jeu ?

Bairstow a été surpris par Alex Carey, surpris en train de sortir de son pli à la fin d’un Cameron Green over, le troisième arbitre confirmant l’appel de l’Australie car le ballon n’était pas considéré comme « mort ».

Avec le guichet, l’Angleterre a glissé à 193-6 dans la poursuite de son objectif de 371 points et, bien que Ben Stokes les ait finalement ramenés dans le concours avec un 155 fascinant pour évoquer des souvenirs de Headingley 2019, les hôtes ont finalement perdu 43 points et maintenant traîne 2-0 dans la série de cinq matchs.

Que disent les lois sur le cricket ?

Les lois du cricket du MCC stipulent :

20.1.2 : La balle est considérée comme morte lorsqu’il est clair pour l’arbitre du côté lanceur que l’équipe à la chasse et les deux frappeurs au guichet ont cessé de la considérer comme en jeu.

Alors que Bairstow s’est esquivé sous un videur vert pour terminer le 52e, le gardien de guichet australien Alex Carey a immédiatement renvoyé le ballon vers les souches, Bairstow n’ayant pas encore quitté son pli.

Lorsque la balle a brisé les souches, Bairstow était à ce stade bien hors de son terrain.

Stokes a déclaré après le match: « Je demandais aux arbitres s’ils avaient appelé » plus « , ils disaient » non « , mais ensuite l’arbitre de la jambe carrée et l’arbitre debout ont tous deux fait des mouvements vers la fin du plus. »

Que s’est-il passé ensuite dans la Long Room ?

Au départ, confusion. Il y a eu un silence dans la foule lorsque la décision a été envoyée à l’étage au troisième arbitre, mais les huées ont commencé lorsque les rediffusions ont été diffusées sur grand écran et n’ont fait que s’intensifier lorsque le licenciement a été confirmé.

Ils ont continué à faire écho autour du Home of Cricket pendant la dernière demi-heure de la session du matin, entrecoupés d’énormes rugissements gutturaux pour saluer Stokes écrasant l’attaque australienne pendant six.

Puis, alors que les joueurs se frayaient un chemin à travers la Long Room pour l’intervalle du déjeuner, la paire australienne David Warner et Usman Khawaja ont semblé s’engager dans une confrontation avec les spectateurs dans des scènes tout à fait remarquables au Lord’s.

Déclaration du CMC « La Long Room est unique dans le monde du cricket et le grand privilège des joueurs passant par le pavillon est très spécial. Après le match de ce matin, l’émotion était à son comble, et des mots ont malheureusement été échangés avec une partie de l’équipe australienne, par un petit nombre de Membres. « Nous nous sommes excusés sans réserve auprès de l’équipe australienne et traiterons avec tout membre qui n’a pas maintenu la norme que nous attendons à travers nos processus disciplinaires. Il n’a pas été nécessaire d’éjecter qui que ce soit du sol et je suis heureux de dire que cela ne s’est pas répété alors que les joueurs ont repris le terrain pour la séance de cet après-midi. »

Sky Sports’ Ian Ward a déclaré: « Je n’ai jamais rien vu de tel au Home of Cricket. La foule était en plein Australie quand ils étaient sur le terrain et cela a continué lorsque les joueurs sont passés par la Long Room.

« Usman Khawaja était en discussion avec l’un des membres à l’intérieur de la Long Room. Il a été emmené par un coéquipier et steward. David Warner, la même chose lui est arrivée. »

L’ancien capitaine anglais Eoin Morgan a ajouté: « Je suis arrivé et j’ai signé ici à l’âge de 16 ans et j’ai de la chance d’avoir joué toute ma carrière ici et je n’ai jamais vu de scènes comme celle-là dans la Long Room. »

Déclaration de Cricket Australie « La direction australienne a demandé au Marylebone Cricket Club (MCC) d’enquêter sur plusieurs incidents impliquant des spectateurs dans la zone des membres pendant le déjeuner du cinquième jour du Lord’s Test. « Il est allégué que les joueurs et le personnel de l’équipe australienne ont été agressés verbalement, certains ayant été contactés physiquement, alors qu’ils se dirigeaient vers le déjeuner dans la zone réservée aux membres. »

Qu’est-ce que les experts de Sky Sports ont pensé du licenciement?

L’ancien capitaine anglais du ballon blanc Eoin Morgan :

« Il y avait un énorme sentiment de frustration [in the crowd] mais je ne comprends pas pourquoi? C’est de la naïveté totale autour du renvoi de Bairstow.

« Le ballon n’est mort à aucun moment lorsque Bairstow quitte son pli. Il était évidemment dans sa propre petite bulle – et vous ne pouvez pas faire cela.

« C’est en fait très intelligent de la part de Carey, de reconnaître ce qui se passe – Bairstow vivant dans son propre petit monde – et de voir une opportunité de prendre un guichet. Je ne vois pas cela compromettre l’esprit du jeu. »

Ancien capitaine anglais, Sir Andrew Strauss :

« L’Australie est le méchant, en ce qui concerne les fans anglais – en particulier Cummins et sa décision de ne pas retirer cet appel de Bairstow.

« Cummins aura beaucoup de bâton pour le reste de la série, j’aurais pensé, à la suite de cela.

« On pourrait dire que c’était contraire à l’esprit du cricket. En vérité, je pense qu’il n’y avait absolument rien de mal à cela mais, bien sûr, la foule le verra à travers les yeux patriotiques anglais.

« Bairstow était somnolent en sortant de son pli. J’étais assez à l’aise avec ce que l’Australie a fait. »

L’ancien capitaine australien Ricky Ponting :

« Plus nous avons de précisions, que cela reste perplexe et ne s’épuise pas dans le livre de bord, c’est assez dit.

« Jonny a fait la mauvaise chose et il a payé en perdant son guichet dans un Ashes Test, aussi simple que cela.

« C’était un test pour Pat (Cummins). Mais il n’avait certainement pas besoin de retirer son appel. »

Commentaire de l’ancien capitaine australien Mark Taylor :

« Pas de grande surprise pour moi. Bairstow n’aimera pas ça.

« Carey n’attend pas qu’il sorte de son terrain. Il lance le ballon alors que Bairstow se lève [from ducking the bouncer].

« Ça n’a pas l’air bien et les gens vont être mécontents, mais c’est la bonne décision.

« Vous devez attendre que l’arbitre appelle et ensuite la balle est morte. Cette balle était encore très vivante. »

Mais Stuart Broad n’était pas content, n’est-ce pas ?

Pas exactement. Stuart Broad, le frappeur suivant après le renvoi, est venu au pli avec des yeux d’acier et déterminé à ébouriffer quelques plumes.

Broad avait des mots pour Cummins, Marnus Labuschagne et Carey, entre autres, et continuellement (et plutôt sarcastiquement) tenait à faire son chemin à la fin de tout ce qu’il faisait face pour éviter de telles manigances de Bairstow.

Un échange de Broad avec Carey a été capté sur le micro de la souche, Broad disant au gardien de guichet australien: « C’est tout ce dont on se souviendra de vous, ça. »

Qu’ont dit les deux capitaines sur le limogeage ?

Le capitaine anglais Ben Stokes :

« Compte tenu de toute la situation, la première chose à dire est qu’il est éliminé », a déclaré Stokes lors de sa conférence de presse d’après-match. « La chose que j’ai dû prendre en compte quand j’étais là-bas, c’était le fait que c’était la dernière balle du plus.

« J’ai très brièvement demandé aux arbitres s’ils avaient appelé; tous deux faisaient le geste de marcher vers leurs positions opposées.

« Jonny a quitté son pli pour sortir et avoir la conversation entre les overs comme le font tous les frappeurs et je pense que si j’étais capitaine à l’époque, j’aurais mis beaucoup plus de pression sur les arbitres pour leur demander quelle était leur décision. autour du dessus.

« Alors j’aurais dû réfléchir sérieusement à l’esprit du jeu et aurais-je potentiellement voulu gagner un match avec quelque chose comme ça – et ce serait non. »

Le capitaine australien Pat Cummins :

« Carey l’a vu arriver quelques balles auparavant [Bairstow leave his crease]. Il n’y a pas eu de pause, il l’a attrapé et a tout de suite lancé dans les souches.

« Je pensais que c’était totalement fair-play. C’est ainsi que la règle est. Je sais que certaines personnes pourraient ne pas être d’accord. »

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Brendon McCullum, s’adressant à Test Match Special :

« Lorsque vous devenez plus âgé et plus mature, vous réalisez que le jeu et son esprit sont quelque chose que vous devez protéger. Vous devez prendre des décisions sur le moment, et elles peuvent avoir des effets sur les jeux et les personnages des gens.

« À la lettre de la loi, il est sorti. Jonny n’essayait pas de s’enfuir. C’est l’un de ces difficiles à avaler et vous regardez les petites marges, c’est incroyablement décevant.

« Mais beaucoup de gens auront leur opinion des deux côtés de la clôture. Le plus décevant, c’est que ce sera l’événement le plus discuté d’un grand test match. »

Il a ajouté: « Je ne peux pas imaginer que nous aurons bientôt une bière. »

Qu’avez-vous pensé du licenciement de Bairstow ?

JW: « Pire qu’un ‘Mankad’. Pré-médité par Carey, sachant qu’il avait déjà vu Bairstow sortir de la même manière auparavant ; n’essayant jamais de rechercher un avantage. La seule raison pour laquelle il n’a pas été appelé était que Carey aimait le bon marché coup de feu. Mauvaise forme, mauvais esprit, pas de cricket! »

James: « Je pense que le fait que Carey ait attrapé et lancé le ballon à peu près en un seul mouvement rend le jeu équitable. Il n’y a pas eu de pause ni d’intention trompeuse. Bairstow est sorti de son territoire après que Carey ait lancé le ballon, c’est arrivé aussi vite. Jolie réglementation trébucher si vous me demandez. »

Allydlong : « Sans aucun doute. Si la chaussure était sur l’autre pied, nous serions ravis. Astucieux de la part du gardien. Contre un gardien également ! «

Scott Bradshaw: « Carey n’a rien fait de mal, mais Cummins aurait dû l’appeler et le guichet n’aurait pas dû rester. Bairstow ne cherchait aucun avantage, était simplement naïf. Ça pue le comportement antisportif, les règles sont les règles mais il y a des nuances de gris. Mauvaise manière pour gagner un match, coup bas des Australiens. »

Vikas: « C’est sorti ! De quoi râlent les joueurs (surtout Broad !!!). Oubliez l’esprit du jeu, et les lois du jeu ! »

Merci : « Mauvais esprit sportif de la part des Australiens. L’Angleterre ne leur ferait pas ça. Mais dans l’ensemble, la meilleure équipe a remporté le match. »

Et après?

Les équipes doivent rapidement se regrouper et se diriger vers le nord à Leeds pour le troisième test à Headingley, qui commence le jeudi 6 juillet. Ce match est en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h, avec le premier bal à 11h. Diffusez également sur MAINTENANT.