The Ashes: le capitaine anglais Ben Stokes minimise les problèmes de forme physique avant la série australienne | Nouvelles du cricket

Le capitaine anglais Ben Stokes a minimisé les inquiétudes concernant sa condition physique avant The Ashes, affirmant que sa blessure au genou de longue date n’était « pas à craindre ».

Le joueur de 31 ans a grimacé en prenant une prise lors de la troisième journée du Lord’s Test contre l’Irlande, un match que l’Angleterre a remporté par 10 guichets avec plus d’une journée à perdre pour sa 11e victoire en 13 matchs.

Stokes n’a pas joué dans le match mais a envoyé quelques livraisons lors de l’échauffement avant le match de samedi dans un coup de pouce potentiel pour l’Angleterre à moins de deux semaines du premier test contre l’Australie.

Stokes espère pouvoir jouer un rôle à part entière avec le ballon pendant les Ashes cet été





En grimaçant après avoir attrapé l’Irlandais Curtis Campher, Stokes a déclaré: « J’ai atterri assez maladroitement. Mon poids est allé à l’intérieur de mon genou, je l’ai hyper-étendu. C’était l’une de ces choses, mais j’ai 32 ans demain, ce qui explique probablement cela. .

« J’ai joué aux quilles ce matin, la première fois que je joue depuis mon retour de [the IPL] et j’étais vraiment content de la façon dont c’était. Pas d’inquiétudes à avoir. »

La blessure au genou de Stokes a limité son impact avec le ballon lors de la série de tests tirés au sort en Nouvelle-Zélande en février, le skipper n’ayant joué que neuf overs en deux matchs.

Le polyvalent n’en a livré qu’un depuis – dans l’IPL pour Chennai Super Kings début avril – mais a déclaré avant le test d’Irlande que le travail acharné sur sa forme physique en Inde lui avait donné « la meilleure opportunité » de jouer un rôle à part entière. avec le ballon dans les cendres.

L’entraîneur australien de spin bowling Daniel Vettori et son équipe se prépareront pour un Stokes in The Ashes en pleine forme



S’exprimant lors de la troisième journée du test d’Irlande, Sky Sports’ Simon Doull a déclaré: « Stokes va être le problème: pourra-t-il jouer au bowling?

« S’il ne peut pas jouer au bowling et si cette attaque au bowling est mise sous pression – les gauchers australiens se démènent contre le spinner Jack Leach – alors vers qui se tourne l’Angleterre? »

Nasser Hussain a ajouté: « Vous devrez peut-être penser à un autre joueur polyvalent – je lance le nom de Sam Curran – mais l’Angleterre pense que non, Stokes va jouer. »

Nous l’avons vu jouer le matin [on Saturday] et il semblait douloureux, raide et inconfortable, et [wincing after taking a catch] est une préoccupation.

L’Angleterre a fait ses débuts au couturier du Worcestershire Josh Tongue à Lord’s, une occasion que le joueur de 25 ans a marquée avec une deuxième manche de cinq pour.

Stokes: Tongue a montré sa polyvalence

Tongue – qui avait envisagé de prendre sa retraite au cours d’une période de 15 mois sur la touche avec un problème d’épaule entre 2021 et 2022 – a souvent été utilisé dans un rôle d’exécuteur, testant les frappeurs irlandais avec des livraisons courtes.

Parlant du paceman, qui a été nommé dans l’équipe d’Angleterre pour les deux premiers Ashes Tests, Stokes a déclaré : « Il est entré et a très bien performé. Il a évidemment joué ce rôle de troisième couturier et nous l’avons utilisé avec différents plans à différents moments.

« Il a joué dans des périodes plus longues et a montré à quel point il peut être polyvalent, ce que nous recherchons chez un troisième joueur. Il peut jouer à 90 mph en entier et en court.

Regardez les cinq guichets de Josh Tongue lors de ses débuts en test contre l’Irlande à Lord’s



« Nous restons simples [for new players]. Je lui ai juste dit de se précipiter et de s’inquiéter de ce qu’il faisait, pas du reste.

« Il a bien réagi à cela. C’était un sentiment spécial pour un enfant d’obtenir un cinq pour ses débuts, en particulier chez Lord’s. »

L’Angleterre commencera sa tentative de reconquête des Cendres à Birmingham le 16 juin, Stokes ajoutant : « Je pense [we are ready]. Nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus.

Faits saillants de la troisième journée du test unique alors que l’Angleterre a clôturé une victoire de 10 guichets contre l’Irlande



« La nouvelle façon est de vous préparer le plus possible et quoi que vous fassiez, vous vous mettez simplement dans le bon état d’esprit pour les jeux.

« Ce test d’Irlande a été une excellente occasion de se remettre ensemble et nous le ferons à nouveau avant The Ashes pour nous amuser avant le début de la série. »

