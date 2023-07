The Ashes : Le bowling de Bodyline chez Lord’s est-il « ennuyeux », une tactique « sous-utilisée », et est-ce juste ? | Nouvelles du cricket

Environ 90 ans après la tournée australienne controversée «Bodyline» de 1932-33 en Angleterre, au cours de laquelle Douglas Jardine a mené les touristes à un succès 4-1, nous avons vu des tactiques de bowling similaires le quatrième jour du deuxième Ashes Test à Lord’s.

L’Angleterre a envoyé presque exclusivement des videurs en Australie et bien que la tactique ait fonctionné, avec les Baggy Greens finalement éliminés pour 297, cela a parfois donné du cricket plutôt obsolète.

L’Australie a goûté à sa propre médecine avec les Baggy Greens frappant dans un barrage de pare-chocs contre l’Angleterre lors de la première manche des hôtes et ramassant un certain nombre de guichets alors que des frappeurs, dont Ben Duckett et Harry Brook, prenaient l’appât.

Voici ce que le Sky Sports Cricket les experts en ont fait…

Taylor : les tactiques des videurs deviennent monotones

L’ancien capitaine australien Mark Taylor :

« Une fois que ce jeu de quilles à pas court a été utilisé [in this Test], les courses s’assèchent et les batteurs finissent par faire une erreur. Cela a fonctionné pour l’Australie, puis cela a fonctionné pour l’Angleterre.

« La préoccupation du jeu est que si les lancers sont lents comme celui-ci et assez bons pour le bâton, cela influencera la façon dont les joueurs jouent le jeu.

Le meilleur de l’action du quatrième jour à Lord’s alors que l’Angleterre a clôturé sur 114-4 dans une poursuite de 371 pour la victoire



« Dès que la balle vieillit un peu, et qu’il n’y a plus de balançoire ou de couture, ils vont revenir au bowling court – et ce n’est pas un bon match à regarder.

« Cela ne vous dérange pas de le voir pendant une courte période, mais la dernière chose que vous voudriez, c’est que cela devienne la norme et que vous en voyiez des heures et des heures. Cela devient un peu monotone.

« Je pense que nous allons voir ce genre de bowling des deux côtés tout au long de la série. Cela imposera beaucoup de responsabilité aux arbitres, si le batteur n’essaie pas de marquer, d’intervenir à un moment donné et d’appeler ‘pas de balle ‘ pour un bowling intimidant – qui est toujours dans les lois du jeu. »

Ponting : tactique de bowling à pas court sous-utilisée

L’ancien capitaine australien Ricky Ponting :

« Je pense que nous ferions mieux de nous habituer à voir cela pour le reste de la série. Avec l’intérêt de l’Angleterre à l’affronter lors de sa première manche, ils vont en avoir plus. Les Australiens vont en avoir plus aussi.

Regardez les 12 guichets tomber à Lord’s samedi, avec un grand nombre provenant de balles courtes



« Je pense que c’est une tactique sous-utilisée dans le jeu. Je le dis depuis longtemps. Cela présente des opportunités de prise de guichet et cela ralentit également le score – tout batteur va s’épuiser.

« Nous avons vu la Nouvelle-Zélande faire cela pendant quatre ou cinq ans, avec un homme, Neil Wagner, et jeter un œil à son record dans Test cricket [bowling average of 27.50]. Les batteurs n’ont pas encore trouvé la bonne façon de s’y prendre, la bonne façon de l’aborder. »

Pietersen : Les deux équipes ont bien compris leur tactique

L’ancien capitaine anglais Kevin Pietersen :

« C’était soi-disant ‘sans cervelle’, ‘stupide’, ‘stupide’ jouer au Bazball comme ça, mais est-ce que ça veut dire que c’est ‘sans cervelle’, ‘stupide’ et ‘stupide’ d’Australie aussi ?

« Ou est-ce juste le guichet, et très difficile à affronter pour les frappeurs – parce qu’il n’y a pas ce vrai rebond? Cela semble difficile.

Le capitaine australien Pat Cummins a renvoyé Joe Root et Harry Brook dans le même grésillement



« Si vous avez quelqu’un comme Steve Smith, qui joue si bien et qui contrôle tellement son propre jeu, vous savez que cela doit être difficile. C’est pourquoi je pense que les deux équipes ont parfaitement réussi leur tactique. . »

Strauss: Fastidieux à regarder mais une tactique légitime

L’ancien capitaine anglais Sir Andrew Strauss :

« Quand vous voyez cette tactique utilisée avec tant de succès, cela vous fait penser ‘pourquoi les gens ne font-ils pas ça tout le temps?’ C’est tellement difficile de marquer contre sans prendre de risque.

« Nous parlons tout le temps au cricket de pouvoir attaquer et défendre en même temps, et ces tactiques vous permettent de le faire.

Smith, Usman Khawaja et Travis Head ont tous été éliminés par l’Angleterre lors de la séance d’ouverture de samedi



« Le choix pour le frappeur est soit de s’écarter, auquel cas le jeu ne mène nulle part, soit à un moment donné, vous devez essayer de jouer un coup, auquel cas vous apportez le risque d’un licenciement.

« Les lignes de bataille ont été tracées pour le reste de la série. Chaque fois qu’il y a une sorte de partenariat, on pourrait penser que les deux équipes adopteront ce genre de tactiques.

« Je dois admettre que je n’aime pas le regarder; c’est un peu fastidieux parce que tout est si prévisible. Mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas efficace … et jusqu’à ce que l’une ou l’autre des équipes montre une capacité à jouer sans risque, c’est très tactique légitime. »

