The Ashes : Le « Bazball » anglais frappe-t-il du « mauvais côté de l’insouciance ? | Nouvelles du cricket

Le bâton de l’Angleterre est-il trop « téméraire » alors qu’un deuxième effondrement en autant de séances vendredi matin à Lord’s a amené les hôtes au bord du précipice de prendre 2-0 de retard dans les Ashes.

L’Angleterre suit l’Australie de 221 points sur les souches lors de la troisième journée du deuxième test, les visiteurs ayant toujours huit guichets de deuxième manche en main également.

Tout est loin de la position de l’Angleterre à 16 h 43 jeudi soir alors qu’elle était bien établie à 188-1 lors de leurs premières manches, avant que trois guichets ne tombent ensuite en l’espace de 34 points, avec Ollie Pope, Ben Duckett – deux de moins qu’une jeune fille. Ashes Century – et Joe Root à fond lorsqu’il s’agit de balles courtes.

L’accrochage heureux s’est poursuivi le troisième matin alors que l’Angleterre s’effondrait de 278-4 à 325, avec Harry Brook un autre pour jeter ses guichets lorsqu’il cherchait à affronter un autre videur.

Le meilleur de l’action du troisième jour du deuxième test des cendres alors qu’un effondrement de la frappe anglaise a donné l’avantage à l’Australie



Atherton: l’Angleterre du mauvais côté de l’insouciance

« Si vous revenez à l’été dernier, l’approche de l’Angleterre est celle d’une agression calculée. Ici, cela semble être une agression totale, quoi qu’il arrive », a déclaré Michael Atherton.

« Ils étaient juste du mauvais côté de l’imprudence dans cette manche, et ce matin en particulier avec le renvoi de Harry Brook.

« Même Eoin [Morgan] qui, je pense, est en quelque sorte le parrain spirituel du ‘Bazball’ aurait pu penser que c’était un peu imprudent. »

Michael Atherton et Eoin Morgan ont leur mot à dire sur la performance dominante de l’Australie sur l’Angleterre lors de la séance du matin du troisième jour du deuxième Test of The Ashes



Il a ajouté: « Je ne sais pas si c’est à cause des Ashes, si c’est le rythme du bowling. Le rythme vous fait faire des choses amusantes, cela peut vous faire sortir de votre zone de confort.

« Toutes les discussions autour de l’approche de l’Angleterre, vous pouvez parfois oublier ce qui vous a amené à cette position.

« Pensez aux manches de Jonny Bairstow à Trent Bridge contre la Nouvelle-Zélande, qui saisissait un moment où il pensait qu’il était juste d’attaquer. C’était une prise de risque calculée.

« Ici, on a l’impression que l’Angleterre ne contrôle pas ce qu’elle fait. »

Hussain: l’Angleterre n’a pas réussi à jouer les pourcentages

« Le bâton d’hier [Thursday] après le thé, puis après aujourd’hui, ils [England] n’a tout simplement pas joué les pourcentages », a déclaré Nasser Hussain.

L’Angleterre perd ses trois derniers guichets pour une seule course alors que l’Australie peaufine la queue pour gagner une avance de 91 courses après les premières manches du deuxième match test des cendres à Lord’s



« Le mal a été fait hier. L’Angleterre s’est retrouvée dans une position très forte quand le soleil s’est levé, mais est devenue une pute heureuse après le thé quand chaque balle devait partir.

« Tout le monde parle de Bazball mais le Bazball que j’ai vu joue dans les conditions, ce qu’ils ont fait au Pakistan et l’été dernier.

« Si vous avez quatre défenseurs sur le crochet, les pourcentages ne sont pas en votre faveur et si vous continuez à vous accrocher, vous finirez par donner votre guichet – et c’est ce qu’ils ont fait. »

Pietersen : L’Angleterre peut-elle changer de tactique ?

« Je sais que beaucoup de gens ont qualifié le frappeur anglais de » sans cervelle « , mais j’étais assez sans cervelle aussi », a déclaré Kevin Pietersen. « Les gens ont détesté quand j’ai dit ‘c’est comme ça que je joue’.

« J’ai vu la meilleure forme de défense être l’attaque, à chaque fois.

« La seule chose que je dirai, c’est que je pense qu’il était beaucoup plus difficile de jouer les trucs courts sur ce guichet, en raison de sa nature à deux rythmes.

« Quand l’Angleterre arrive à Headingley [for the third Test]avec le rebond que vous obtenez sur ces guichets particuliers, il peut être plus facile d’obtenir un coup de feu.

« Joe Root est probablement le plus grand joueur à jouer pour ce pays. Et pour qu’il sorte comme il l’a fait, étant aussi bon qu’il est, vous pensez, ‘peut-être que c’est le guichet’, parce que c’est un grand. »

L’ancien international anglais Kevin Pietersen a déclaré qu’il n’y avait « aucun moyen » que l’Australie laisse l’Angleterre s’en sortir lors de la troisième journée du deuxième test des Ashes.



Pietersen a ajouté : « Pensez-vous que vous pouvez changer de tactique en tant qu’équipe de cricket au milieu d’une série ?

« Je sais que tout tourne autour du Bazball, et » nous allons jouer de cette façon, nous poursuivrons toujours une victoire « .

« Qui sait, ils peuvent avoir les quatrièmes manches les plus incroyables et les poursuivre, et nous sommes assis ici à parler de la plus grande quantité de bêtises.

« Mais peuvent-ils, contre cette équipe australienne, bricoler ce qu’ils font, parce que ce qu’ils ont fait cette semaine et la semaine dernière [at Edgbaston] n’a certainement pas fonctionné ? »

Pietersen discute si l’Angleterre doit coller ou se tordre, en ce qui concerne sa tactique contre l’Australie dominante dans The Ashes



Morgan: l’Angleterre doit s’en tenir à sa méthode

« Je comprends tout à fait le point de vue de Kev », a déclaré Morgan. « Mais la dernière chose que vous voulez voir en tant que leader dans ce vestiaire, c’est que l’Angleterre essaie de battre l’Australie à son propre jeu – ils sont les meilleurs au monde dans ce domaine.

« Vous les battrez en étant le meilleur dans votre méthode.

Regardez Sir Geoffrey Boycott se retrouver la tête entre les mains après avoir vu le licenciement de Harry Brook le troisième jour du deuxième test de The Ashes



« La pensée dans ce vestiaire va à l’encontre de presque toutes les générations de cricket à boule rouge que l’Angleterre a jamais produites. Parfois, c’est difficile à accepter ou à comprendre, mais je crois fermement qu’ils ont une vision et une compréhension plus claires de la façon dont ils y sont parvenus. .

« Cela semble convenir aux personnages et au personnel du vestiaire – et je ne vois pas cela s’arrêter. »

Strauss: Ego est entré dans le bâton anglais

« Quand je jouais au cricket pour l’Angleterre, nous parlions beaucoup de jouer sans émotion – ne permettant presque pas à l’adrénaline d’entrer dans votre cricket », a déclaré Sir Andrew Strauss. « Nous avons essayé d’être presque comme des assassins dans notre façon d’aborder les choses.

« Cette équipe d’Angleterre le fait très différemment, ils laissent presque l’émotion dicter leur façon de jouer. C’est pourquoi ils ont réalisé des choses aussi extraordinaires, mais c’est aussi pourquoi ils sont vulnérables. Vous avez toujours l’impression qu’ils vont potentiellement vous offrir un moyen de revenir dans le jeu.

Regardez les huit guichets tomber le troisième jour du deuxième test des cendres au Lord’s en 90 secondes



« Cette approche Bazball est tellement intégrée dans l’équipe maintenant, et l’Angleterre aurait absolument tort d’essayer de changer cela, mais tout test de cricket doit toujours être un cricket intelligent.

« Avec votre intention et votre approche globale, vous devez toujours évaluer, ‘qu’est-ce que cette situation exige de moi?’ L’adaptabilité est toujours cruciale.

« Si l’Angleterre était honnête avec elle-même, il y a eu des moments dans ce test match – et Edgbaston – où l’ego est peut-être entré en jeu.

« Avec l’Australie qui court comme ça, oui l’Angleterre veut être positive contre cela et ne pas faire un pas en arrière, mais parfois les chances ne sont pas en votre faveur. »

