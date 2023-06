The Ashes : L’Australie est-elle trop forte pour l’Angleterre ou va-t-elle bientôt être bazballée ? | Nouvelles du cricket

Lorsque Steve Waugh a dirigé l’Australie vers la victoire des Ashes en Angleterre en 2001, il n’aurait pas pu imaginer que quelque 22 ans plus tard, il resterait le dernier skipper des Baggy Greens à le faire.

Tim Paine aurait vraiment dû être le prochain en 2019. Il ne se débarrassera probablement jamais de ce qui s’est passé à Headingley alors que l’Anglais Ben Stokes a réussi le braquage de sa vie et que l’Australie s’est effondrée.

Si l’équipe de Paine avait mieux résisté à la pression, si Marcus Harris avait attrapé Stokes, si les touristes n’avaient pas brûlé une critique dont ils auraient désespérément besoin plus tard, si Nathan Lyon n’avait pas raté l’occasion d’évincer Jack Leach, l’Australie aurait gagné. Si…

Lyon semble abattu lors de la quatrième journée du test Headingley Ashes en 2019





C’est maintenant au tour de Pat Cummins d’essayer de faire ce que Ricky Ponting (deux fois), Michael Clarke (deux fois) et Paine n’ont pas pu. Paine a au moins arrêté la pourriture en dirigeant son équipe vers un match nul en série – un match nul avec les cendres – mais pour Ponting et Clarke, c’était la douleur ultime des pertes en série. Ponting en 2005 et 2009, Clarke en 2012 et 2015.

L’Australie sentira qu’elle attend depuis longtemps un résultat différent – et qu’elle est bien équipée pour en produire un.

Leur attaque au bowling, pour commencer, est à envier.

Un off-spinner à Lyon avec habileté, contrôle et 487 guichets d’essai. Un speedster du bras gauche à Mitchell Starc qui peut lancer des éclairs et créer des trous pour les pieds pour que Lyon tisse de la magie.

Cummins menant de l’avant. Hazlewood offrant précision et mouvement de couture. Scott Boland, qui a fait irruption sur la scène avec 33 guichets en huit tests à une moyenne inférieure à 14, fait de même. Quelle que soit la combinaison de bowling choisie par l’Australie, cela posera aux frappeurs anglais de Bazballing un formidable défi.

Scott Boland espère que ses récentes performances ont donné matière à réflexion aux sélectionneurs australiens avant le premier Ashes Test



Ensuite, il y a l’ordre du milieu des touristes.

Marnus Labuschagne, n ° 3 dans la formation des frappeurs et n ° 1 dans le classement des frappeurs du test ICC, a une moyenne d’un peu moins de 57. Cendres.

Smith, n ° 4 dans l’alignement des frappeurs et n ° 3 dans le classement des frappeurs de test, a une moyenne d’un peu plus de 60 ans et seul le grand monsieur Don Bradman (11) a plus de centaines de tests en Angleterre parmi les frappeurs en visite que son total de sept.

L’Australien Marnus Labuschagne a dû se réveiller soudainement d’une sieste l’après-midi au Kia Oval après que l’Indien Mohammed Siraj ait renvoyé David Warner !



Travis Head, n ° 5 dans l’alignement des frappeurs et n ° 6 dans les tableaux des frappeurs de test, était le joueur de la série lorsque l’Australie a battu l’Angleterre 4-0 à domicile en 2021-22, amassant 357 courses en tête avec deux siècles.

Head est le plus bazball des frappeurs australiens, ajoutant du punch après le rythme plus régulier habituel de Smith et Labuschagne, avec ses courses dans ce Ashes à un taux de frappe de 86,02 et ses 163 sur 174 livraisons contre l’Inde lors de la finale du championnat du monde de test frappée à un taux de grève de 93,67.

Pas étonnant qu’il ait été identifié comme un dangerman australien par le capitaine anglais Ben Stokes.

Travis Head a marqué 163 balles sur 174 contre l’Inde lors de la finale du Championnat du monde de test de la semaine dernière





Ensuite, au n ° 6, l’Australie a la triple menace de gratter le ciel polyvalent Cameron Green – un homme qui peut frapper de manière défensive ou destructrice, jouer rapidement et déplacer le ballon, et prendre des attrapés sensationnels à une main sur le terrain.

Parfois, il défie son imposant cadre de 6 pieds 5 pouces pour compléter ces saisies, parfois il les met en sac à cause de cela.

Le numéro 7 australien ne doit pas non plus être sous-estimé. Alex Carey est un excellent gardien de guichet et un frappeur courageux, avec ses coups de 48 et 66 non éliminés contre l’Inde la semaine dernière, ce qui s’est avéré très utile alors que les Australiens ont remporté la masse du championnat du monde de test.

Cameron Green a attrapé Shubman Gill dans les glissades lors du championnat du monde de test – mais le ballon était-il au sol?



Green a réussi un ripper d’une prise au ravin pour renvoyer l’Indien Ajinkya Rahane la semaine dernière



Les touristes ont été couronnés dimanche la meilleure équipe de test de la planète, mais l’Angleterre regardera ses adversaires Ashes en pensant qu’il y a des faiblesses que leur marque de cricket meurtrière peut exposer et exploiter. A commencer par les ouvreurs.

David Warner et Usman Khawaja ont 36 ans et ont déjà connu des difficultés en Angleterre, la moyenne de Warner sur ces côtes étant de 25,74 et celle de Khawaja de 17,78. Il y a quatre ans, la moyenne de Warner était de 9,50 lamentable alors que Stuart Broad lui avait porté un toast.

Ailleurs, les difficultés rencontrées par Head face à la balle courte contre l’Inde ne seront pas passées inaperçues en Angleterre, tandis qu’Ollie Pope dit que son équipe a travaillé sur des « plans originaux » qui, espèrent-ils, peuvent rendre Smith « mal à l’aise ».

De la part de nombreuses équipes, cela ressemblerait à de la fanfaronnade, mais de l’Angleterre de Stokes, vous êtes enclin à le croire.

Steve Smith a marqué sept centaines de tests en Angleterre – seul le grand Sir Donald Bradman en a plus parmi les frappeurs en visite





De plus, malgré tous les éloges que nous avons donnés aux stocks de quilles australiens plus tôt dans cet article, il y a aussi des points d’interrogation. Hazlewood n’a disputé que quatre tests en deux ans et demi. Boland est encore un novice relatif. La moyenne de bowling de Starc en Angleterre est au nord de 30 et il a réalisé plus de cinq points dans les deux manches de la finale du Championnat du monde d’essai au Kia Oval.

Et Headingley 2019 sera-t-il toujours dans la tête de l’Australie ? Ils se sont ensuite repliés et il y avait des signes lors de l’affrontement en Inde la semaine dernière qu’ils peuvent encore vaciller en période d’adversité.

Ils avaient l’air un peu miteux et secoués quand Ajinkya Rahane et Shardul Thakur se sont battus le troisième matin et qu’un certain nombre de prises étaient en herbe.

En fin de compte, l’Australie en avait trop pour l’Inde, comme c’est le cas pour la plupart des équipes. Mais ils n’ont pas encore été bazballés.

Nous examinons l’émergence du « Bazball » – le style à l’épée et à l’épée de l’Angleterre sous Ben Stokes et Brendon McCullum



L’Angleterre ne se souciera pas de l’attaque du bowling à l’autre bout. Ils ont attaqué les Néo-Zélandais Tim Southee, Trent Boult et Kyle Jamieson ; Kagiso Rabada, Anrich Nortje et Marco Jansen d’Afrique du Sud ; Les Indiens Mohammed Shami, Mohammed Siraj et Jasprit Bumrah.

Les attaques de classe mondiale changent. L’approche de l’Angleterre ne le fait pas.

L’Australie est peut-être la meilleure attaque du lot, mais personne ne peut être sûr de la manière dont elle va gérer le Bazball. Vont-ils l’écraser ou être écrasés par lui ?

Nous sommes sur le point de le découvrir et ça va être une sacrée montre.

