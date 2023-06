The Ashes: l’Australie devance l’Angleterre par deux guichets dans le classique de tous les temps après une superbe cinquième journée à Edgbaston | Nouvelles du cricket

L’Australie a devancé l’Angleterre par deux guichets à la fin de la cinquième journée pour remporter un classique de tous les temps des Ashes lors d’un Edgbaston bruyant et séduit alors que Pat Cummins et Nathan Lyon ont terminé une poursuite captivante de 281.

Un jeu captivant et tordu qui a illuminé la première balle vendredi lorsque Zak Crawley a fumé Cummins pendant quatre ans et a continué à s’enivrer à partir de ce moment-là est allé profondément dans un cinquième jour retardé par la pluie et a remporté la finale appropriée qu’il méritait si bien – 18 ans après le Épopée de 2005 sur ce terrain, que l’Angleterre a remportée par deux points.

L’Angleterre semblait prête pour la victoire cette année lorsque Joe Root a attrapé et battu Alex Carey (20) pour quitter l’Australie 227-8, peu de temps après que le skipper Ben Stokes eut mis fin à la résistance obstinée d’Usman Khawaja, qui a suivi sa première tonne avec 65 sur 197 des balles.

Mais Cummins (44no) et Lyon (16no) ont ajouté un 55 ininterrompu alors que les touristes ont décroché leur poursuite la plus réussie dans un affrontement avec les Ashes depuis 1948 après un match qui restera dans le folklore du cricket.

Pat Cummins a frappé les quatre vainqueurs alors que l’Australie battait l’Angleterre à Birmingham



Usman Khawaja a coupé Ben Stokes sur ses moignons alors qu’Edgbaston se déchaînait



Joe Root a attrapé et renversé Alex Carey pour quitter l’Australie à huit reprises, avant que les touristes ne remportent une victoire célèbre



Lyon a été abandonné sur deux par Stokes à la jambe carrée, le capitaine local étant incapable de s’accrocher à ce qui aurait été une prise à une main stupéfiante, tandis que le skipper en visite Cummins a frappé les quatre gagnants alors que Harry Brook frappait le ballon par-dessus la corde en profondeur. troisième.

La décision de Stokes de déclarer le 393-8 le premier jour sera remise en question mais devrait peut-être être célébrée, contribuant à garantir une série qui a le potentiel d’être l’une des plus grandes jamais lancées de manière inoubliable.

Stokes s’est lancé pour son premier sort des manches après le thé le cinquième jour avec l’Australie 209-6 et a frappé dans son deuxième plus pour renverser Khawaja sur un bord intérieur avec un coupe-jambe.

Stokes était si près de prendre une prise classique des Ashes mais ne pouvait pas s’accrocher à un blinder à la jambe carrée



L’appel du joueur de 32 ans à retarder l’utilisation de la deuxième nouvelle balle a porté ses fruits avec le spinner Root qui a attrapé Carey peu de temps après l’avoir laissé tomber, mais Cummins a ensuite claqué les anciens Dukes pour six fois dans la suite de Root et l’exigence de l’Australie était bientôt inférieure à 30.

Stokes a déployé le nouveau ballon avec l’Australie 254-8 et Lyon l’a rapidement foré à mi-parcours pour quatre contre Stuart Broad, avant que Cummins ne reprenne une limite d’Ollie Robinson grâce à une couverture supplémentaire après l’échappé de Crawley sur la clôture.

La conviction de l’Australie a grandi lorsque Lyon a superbement ébréché Broad au milieu pour quatre autres et après une série de simples et de points, il a été laissé à Cummins de marquer la limite décisive, quatre ans après avoir été écrasé pour un par Stokes à Headingley.

Début humide, finition électrisante à Edgbaston

La forte pluie de mardi a anéanti la séance du matin et ce n’est qu’à 14 h 15 que l’Australie, détenteur des Ashes, a repris ses manches sur 107-3, nécessitant 174 points supplémentaires pour la victoire.

Le départ humide a été remplacé par un après-midi chauffé à blanc alors que le test d’Edgbaston continuait de basculer, tout comme il l’avait fait en 2005 lorsque l’Australie poursuivait un objectif étrangement similaire de 282.

Cette fois-ci, c’est l’Australie qui l’a emporté en prenant une avance de 1-0 dans une série de cinq tests qui se poursuit à Lord’s à partir du mercredi 28 juin. Ce match ne peut pas arriver assez tôt.

Les renvois par Broad de Marnus Labuschagne (13) et Steve Smith (6) tard le quatrième jour, après que Robinson eut éliminé le vieil ennemi de Broad, David Warner (36), ont enflammé la foule et vu l’Australie passer de 61-0 à 89-3.

Lorsque les joueurs ont finalement émergé sur le terrain l’après-midi suivant, le bruit était tout aussi assourdissant. les fans espéraient que ce test au box-office se terminerait de façon spectaculaire et réaliserait ensuite leur souhait.

Broad a décroché le premier guichet d’Angleterre le cinquième jour, enlevant le veilleur de nuit Scott Boland pendant 20



Le veilleur de nuit Scott Boland (20 ans) a survécu à la première demi-heure avant de lancer une balle large complète à Jonny Bairstow – Boland venait d’être testé avec un videur et s’attendait peut-être à la même chose car il était entouré de joueurs proches.

La troisième frappe de Broad des manches a eu un effet similaire à ses deux premières, provoquant l’éruption des supporters anglais, mais il n’y a pas eu d’éruption de Khawaja, qui était soit incapable de se lancer contre un bowling serré, soit heureux de marcher, sentant que les courses peuvent être plus facile à reprendre contre Moeen Ali plus tard.

Travis Head (16 sur 24) a également commencé lentement, incapable de faire passer le ballon à travers le terrain bondé de près sur le hors-jeu – l’Australie n’a rassemblé que 21 points dans la première heure sans limites au départ.

Head a accueilli l’introduction de Moeen après les boissons en frappant deux pattes, l’une d’un long saut de première balle, mais est ensuite partie dans le même sens, coupant une pêche d’une livraison qui a tourné et rebondi pour glisser – Root avec la prise et le nom de Moeen a crié haut et fort par les supporters anglais.

Moeen Ali a fait prendre Travis Head au glissement d’une superbe livraison qui a tourné et rebondi



Ollie Robinson et Khawaja ont eu un échange houleux au milieu alors que l’action devenait plus intense à Edgabston



Le cricket captivant comprenait une joute verbale entre Robinson et Khawaja – deux jours après que le premier eut donné à ce dernier un envoi chargé de jurons après l’avoir battu pour 141 – avec le couple échangeant des mots à la pause-café de l’après-midi, un moment qui n’a fait qu’ajouter à la tension.

Khawaja a décroché un demi-siècle de 143 balles, mais ni lui ni Cameron Green (28 ans) n’ont fait vibrer le tableau de bord, même lorsque Moeen, soignant un index boursouflé sur sa main de bowling, a envoyé des livraisons de rang.

L’Australie avait une fiche de 183-5 au thé et peut-être avec le nez devant, seulement pour que le match influence le chemin des hôtes au début de la dernière session lorsque Green a devancé l’exubérant Robinson sur ses moignons, portant le score à 192-6.

Le match a rapidement connu un autre coup d’adrénaline alors que Stokes est entré pour son premier relais des manches et cela n’a fait que devenir plus envoûtant à partir de là.

Et après?

Les cendres des hommes reprend au Lord’s le mercredi 28 juin avec le deuxième des cinq tests. La préparation commence sur Sky Sports Cricket à 10h avant le premier ballon à 11h.

Avant cela, cependant, le Cendres de femmes se met en route, en commençant par le test de cinq jours à Trent Bridge à partir de jeudi. Nous sommes en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h, avec le premier ballon à 11h.

La joueuse de couture Kate Cross attend avec impatience le premier test féminin de cinq jours qui se tiendra en Angleterre, qui sera diffusé en direct sur Sky Sports Cricket à partir de jeudi



Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

Match test (pont de Trent) – Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h)

– Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h) Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35)

– Samedi 1er juillet (début 18h35) Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35)

– Mercredi 5 juillet (début 18h35) Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35)

Samedi 8 juillet (début 18h35) Première journée internationale je (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

je – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième journée internationale je (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

je – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

Comment fonctionne le système de pointage des Women’s Ashes ?

Les vainqueurs du match Test gagnent quatre points, les équipes prenant chacune deux points en cas d’égalité. Deux points sont attribués pour les victoires dans chacun des jeux de balle blanche, les équipes récoltant un point chacune en cas d’égalité ou d’absence de résultat.