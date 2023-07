The Ashes: l’Angleterre reste avec une chance de victoire en série après la victoire de Ben Stokes et de ses gars à Headingley | Nouvelles du cricket

Le quatrième test à Headingley s’apparentait à un épisode de Casualty for England.

Le vice-capitaine Ollie Pope manque le match, et même le reste de la série, avec une épaule disloquée. Le skipper Ben Stokes lutte maintenant contre un problème de fessier en plus de son problème chronique au genou. Seamer Ollie Robinson touché par un spasme du dos. Des corps brisés, battus et meurtris.

À 142-7 lors de leurs premières manches et 121 points en retard, le pronostic de l’Angleterre semblait également sombre. Leurs espoirs Ashes n’étaient pas morts – un peu comme le ballon que Jonny Bairstow a perdu au Lord’s – mais ils s’éclipsaient. L’antidote était Stokes, comme c’est si souvent le cas.

Le capitaine Ben Stokes a relancé les premières manches de l’Angleterre avec un 80 de 108 balles pour s’assurer que les hôtes n’étaient menés que par 26 points.



Ce qui ressemblait à un déficit abondant en première manche a fini par en être un peu plus de 20 alors que Stokes a bravé ce fessier gammy pour faire 80 à partir de 108 balles et propulser son équipe à 237.

Le spinner Todd Murphy a été fumé pendant six ans, les sertisseurs Pat Cummins et Mitchell Starc fouettés pendant quatre ans.

« Les Ashes sont bel et bien vivants à cause d’un joueur de cricket – et ce joueur de cricket est Benjamin Stokes », a beuglé Nasser Hussain à Headingley il y a quatre ans après que le gaucher ait coupé Cummins pour quatre pour remporter ce test des cendres pour l’Angleterre.

C’était une histoire similaire cette fois-ci. Stokes n’a peut-être pas frappé les points gagnants – ce privilège appartenait à Chris Woakes – mais son intervention a été absolument cruciale.

Stokes a eu de l’aide à Leeds en 2019. Jofra Archer a remporté six pour la première manche; Joe Root et Joe Denly ont atteint la cinquantaine dans la course-poursuite, Bairstow un 36 sous-estimé, Jack Leach le plus grand pas hors de tous les temps. Il a également eu de beaux actes de soutien dans le Yorkshire cette année.

Mark Wood a brisé trois six et un quatre dans un camée éblouissant à huit balles lors de la deuxième journée du troisième test à Headingley



Regardez les cinq guichets de première manche de Mark Wood alors qu’il a joué à une vitesse dévastatrice lors de son retour au test



Le quatrième jour, c’était Harry Brook, Woakes et Mark Wood. Brook a obtenu le meilleur score avec 75 dans la poursuite réussie de 251, gardant la tête après avoir été accusé de l’avoir perdue à Lord’s lorsqu’il a battu contre la balle courte. Wood et Woakes ont ensuite éliminé les 21 dernières courses.

Les 16 balles de Wood sur huit, qui comprenaient le dynamitage de Cummins pour six, étaient la deuxième fois dans le match qu’il franchissait les limites, le sympathique couturier en réussissant 24 en seulement huit livraisons lors des premières manches de l’Angleterre avant que le skipper Stokes ne poursuive la charge.

Wood a également joué à la vitesse de la lumière, atteignant presque 97 mph, alors qu’il déchirait l’ordre moyen inférieur et la queue de l’Australie dans les premières manches, orchestrant un effondrement de 6-23.

Regardez le moment où l’Angleterre a battu l’Australie par trois guichets lors du troisième test des cendres à Headingley pour maintenir la série en vie



Woakes, disputant son premier test depuis mars 2022, a remporté six guichets dans le match avec chacun d’eux pour un membre du top sept australien. Ajoutez cela à son bâton et c’était enfin les cendres de Woakes …

Stuart Broad a renvoyé David Warner pour les 16e et 17e fois au cricket Ashes, puis a retiré Travis Head tard le troisième soir, juste au moment où le gaucher menaçait d’amener l’Australie à un score qui pourrait être au-delà de l’Angleterre.

Marnus Labuschagne et Steve Smith ont également donné un coup de main à Stokes et à son équipe, jouant des coups somnolents contre le contre-tour de Moeen Ali lors de la deuxième manche de l’Australie au milieu des touristes passant de 68-1 à 90-4. Il semble que la pression des cendres puisse atteindre même le meilleur.

Regardez le moment où Steve Smith a été licencié et instantanément taquiné par Jonny Bairstow alors qu’il partait à Leeds



Maintenant, la pression est très forte sur l’Australie. Une seule équipe dans l’histoire a perdu les Ashes 2-0 – l’Angleterre en 1936/37 – mais les Baggy Greens craindront d’être le deuxième. L’Angleterre croit fermement qu’elle peut devenir la deuxième équipe à gagner 2-0. Ils ont de l’élan et de la menace avant le quatrième test à Manchester.

Dans Wood, ils ont un paceman qui terrifie. Dans Broad un sertisseur qui vaporise la Warner et électrise la foule. Leur capitaine galvanise ses troupes à maintes reprises. Pour lui, il n’y a pas de cause perdue et à cause de lui, les Cendres ne sont pas perdues.

Quand un quilleur est vraiment rapide, peu importe le type de frappeur que vous êtes. Ça te presse, tu fais des erreurs. Ce rythme constant avec le swing et la précision de la longueur était tout simplement de premier ordre. L’Angleterre avait besoin d’une étincelle et son rythme était l’une des principales raisons pour lesquelles ils étaient du côté des vainqueurs.

L’élan peut être étouffé assez rapidement. Nous l’avons vu lors du passage de Leeds à Manchester il y a quatre ans avec l’Australie se ralliant à sa défaite déchirante inspirée par Stokes lors du troisième test en remportant le quatrième pour conserver les cendres.

Une répétition est tout à fait possible.

Le meilleur de l’action du quatrième jour du troisième Ashes Test alors que l’Angleterre a devancé l’Australie de trois guichets



L’Australie est une superbe équipe et vous imaginez qu’à un moment donné, Labuschagne passera du batteur capricieux qu’il a été dans cette série au batteur de classe mondiale qu’il a été au cours des quatre dernières années.

Mais grâce à Stokes, Woakes et quelques autres braves gens, les Ashes sont bel et bien vivants. Une victoire pour l’Angleterre, il en reste encore deux…

