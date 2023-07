The Ashes: L’Angleterre maintient la série en vie alors que Harry Brook, Mark Wood et Chris Woakes remportent la victoire nerveuse de Headingley | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a maintenu les Ashes en vie alors que Harry Brook en atteignait 75 avant que Chris Woakes et Mark Wood ne remportent une victoire nerveuse à trois guichets contre l’Australie lors de la quatrième journée du troisième test à Headingley.

La poursuite réussie de 251 par l’Angleterre a réduit son déficit à 2-1 dans la série et a maintenu ses espoirs de devenir seulement la deuxième équipe, après l’Australie de Don Bradman en 1936/37, à remporter les Ashes 2-0.

Les Ashes semblaient s’éloigner lorsque le capitaine Ben Stokes (13) et Jonny Bairstow (5) ont été renvoyés par Mitchell Starc (5-78) après le déjeuner, l’Angleterre étant réduite à 171-6 et toujours à 80 de son objectif.

Cependant, Brook (75 sur 93) – poussé à sa place préférée de n ° 5 avec Moeen Ali élevé au n ° 3 – a tiré sur son terrain, mélangeant des entraînements coruscants et des coupes avec un bâton composé avant de tomber avec 21 nécessaires comme un test dramatique menacé une tournure tardive.

Il a été laissé à Woakes (32no) – avec qui Brook a mis 59 pour le septième guichet – et Wood (16no sur 8) pour assurer la victoire, avec Wood battant le skipper australien Pat Cummins pour six sur la jambe fine et écrasant Starc pour quatre à travers les couvertures avant que Woakes ne fume les quatre décisifs de Starc et que Headingley n’éclate.

Brook a marqué un demi-siècle de 67 balles pour l’Angleterre



L’Australie a raté la conservation de l’urne le plus tôt possible et cherchera désormais à décrocher la série à Emirates Old Trafford à partir du mercredi 19 juillet, en direct sur Sports du ciel.

Une victoire de l’Angleterre à Manchester mettrait en place une finale à succès à The Kia Oval à la fin du mois, ce que cette série scintillante mérite probablement.

Le fait que l’Angleterre y soit toujours doit beaucoup à Stokes, dont les 80 premières manches, marqués tout en luttant contre un problème de fessiers, ont ressuscité son équipe de 142-7 à 237 en réponse aux 263 de l’Australie.

Stokes n’a pas pu recréer cette magie, ni ses manches gagnantes contre l’Australie sur ce terrain il y a quatre ans, avec le skipper qui regardait Brook, Woakes et Wood prouver les héros de Headingley cette fois-ci.

Starc cinq pour en vain alors que l’Angleterre se bat

L’Angleterre était de gros favoris sur le Win Predictor alors qu’ils reprenaient le 27-0, mais le ciel nuageux au-dessus a donné confiance à l’Australie alors qu’elle chassait les premières percées et Starc dûment obligé, épinglant Ben Duckett lbw pour 23 et le moignon de jambe de Moeen pour cinq comme 42-0 est devenu 60-2.

Je l’ai joué au bowling ! Moeen Ali n’en a fait que cinq après avoir été promu n ° 3 alors que Mitchell Starc s’est fait cingler le moignon de la jambe



Joe Root (21 ans) partageait les tribunes dans les années 30 avec l’ouvreur Zak Crawley (44 ans) et Brook, mais lorsqu’il était sorti sur un court ballon de Pat Cummins, l’Angleterre avait 131-4 et encore 120 courses à la dérive de leur cible.

Les manches de Crawley étaient un microcosme de sa carrière internationale – jouant magnifiquement avant de tomber sans vraiment pousser alors qu’il sniffait Mitchell Marsh derrière le gardien de guichet Alex Carey.

Crawley est parti après un changement de balle alors que l’Australie trouvait du mouvement avec les Dukes de remplacement, celui que Root a rapidement ganté sur le côté de la jambe à Carey alors qu’il battait à la traction.

Le capitaine anglais Ben Stokes est tombé pour 13 après le déjeuner du quatrième jour du test de Headingley



Stokes a péri du côté de la jambe au début de la deuxième session, envoyant une balle à Starc après avoir fait craquer le bras gauche rapidement à travers les couvertures pendant quatre, et lorsque Bairstow a traîné le même quilleur sur ses souches, l’Australie bourdonnait.

Cependant, Brook a marqué une cinquantaine de 67 balles et est devenu l’homme le plus rapide à 1 000 essais en termes de balles affrontées (1 058) avant de percer le Starc à cinq guichets.

La dernière chance de l’Australie est venue lorsqu’un Carey rétropédalant – un méchant de la pantomime après que le Bairstow s’est effondré chez Lord’s et la coupe de cheveux de cette semaine à Leeds – a laissé tomber Wood le 14 avec quatre nécessaires.

