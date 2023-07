The Ashes: l’Angleterre «en colère» et «déconcertée» après qu’Ollie Pope ait demandé à jouer malgré une blessure à l’épaule | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a été laissée « en colère » et « déconcertée » après qu’Ollie Pope ait été pressé de prendre le terrain avec une blessure à l’épaule droite à Lord’s, a déclaré l’entraîneur adjoint Jeetan Patel.

L’équipe de Ben Stokes a été autorisée à utiliser un voltigeur remplaçant après que Pope se soit incliné au point arrière lors de la première manche de l’Australie, mais la situation a changé après qu’il soit sorti au bâton à sa place habituelle de n ° 3.

Il est entendu que l’arbitre de télévision Marais Erasmus a peut-être suggéré que l’Angleterre devrait aligner 10 hommes si Pope n’était pas apte à rejoindre ses coéquipiers. Au lieu de cela, un remplaçant aurait dû être approuvé, Pope étant autorisé à ne pas dépasser le numéro 7.

Le vice-capitaine anglais s’est de nouveau cogné l’épaule droite lors de la quatrième journée et est parti se faire soigner.

Patel a déclaré aux journalistes: « Nous sommes un peu déconcertés par tout cela, je suppose. Nous n’avons pas encore clarifié avec les officiels pourquoi on lui a dit qu’il devait revenir sur le terrain. C’est une situation assez difficile quand vous avez failli exploser ton épaule. C’est un peu brouillon, si je suis honnête avec toi.

« Nous sommes probablement aussi frustrés que tout le monde qui était là-bas et [Pope] est probablement plus en colère contre la situation qu’autre chose. Il est assez endolori.

« C’est un peu déroutant. Nous pensons, ou nous avons supposé, qu’il devait être de retour sur le terrain, sinon nous devions jouer avec 10 hommes. Cela n’avait aucun sens pour moi, ni pour nous.

« Nous l’avons jeté là-bas au risque qu’il n’ait pas à toucher le ballon. Mais cela arriverait toujours, n’est-ce pas?

« Il est tellement engagé envers cette équipe qu’il allait toujours tomber sur quelque chose. Maintenant, il est en train de se glacer l’épaule. »

Lorsqu’on lui a demandé si Pope serait apte pour la deuxième manche de l’Angleterre, l’ancien spinner néo-zélandais Patel a déclaré: « Je suis très certain qu’il battra, très certain qu’il battra au n ° 3 et très certain qu’il sera déterminé à marquer des points pour Angleterre.

« C’est un bon garçon et nous savons qu’il va se balancer avec le sourire et s’intégrer à l’équipe. Il verra cela comme une opportunité de jouer. »

L’Angleterre suit l’Australie de 221 points à Lord’s après s’être effondré de 188-1 à 325, puis avoir vu Usman Khawaja (58no) guider les touristes à 130-2 lors de leur deuxième manche.

Patel dit que l’Angleterre doit maintenant « mettre le feu à la foule » en éliminant l’Australie à moindre coût, l’équipe de Pat Cummins semblant bien partie pour prendre une avance de 2-0 dans la série de cinq matches.

« Nous avons vu des choses incroyables à partir de cela [England] équipe, des choses folles », a ajouté Patel. « Cette équipe est sur le point de battre des records. Ils veulent établir de nouvelles normes et vendre des terrains.

« Une façon de le faire est de les renverser et de mettre le feu à la foule, puis de chasser tout ce qu’il y a. »

