The Ashes: l’Angleterre doit donner la priorité à la victoire, pas seulement au spectacle après la première défaite du test, déclare Mark Butcher | Nouvelles du cricket

Avec l’Angleterre 1-0 dans The Ashes après une défaite palpitante à deux guichets contre l’Australie lors de l’ouverture de la série à Edgbaston, l’ancien frappeur anglais et expert de Sky Sports Mark Butcher dit que la victoire doit être la priorité, pas seulement le divertissement, comme les hôtes regardent pour reprendre la série…

Vous entrez dans chaque série optimiste. C’était certainement le cas dans cette série Ashes, cette vague de bien-être, compte tenu de la façon dont l’Angleterre a joué… et puis, tout d’un coup, vous obtenez ce renversement en termes de résultat à Edgbaston.

Même si c’était un visionnage incroyable, l’une des raisons pour lesquelles j’ai été déçu à la fin du match test était parce que c’est le cricket Ashes – il s’agit de gagner, et c’est la fin.

Pat Cummins a frappé les quatre vainqueurs alors qu'il menait l'Australie à une célèbre victoire sur l'Angleterre lors du premier Ashes Test à Edgbaston.



Il y a eu beaucoup de bavardages à la suite du premier test. Ricky Ponting a, bien sûr, mis l’aiguille – donnez-lui simplement, ou à n’importe quel grand Australien, l’occasion de le faire et ils la saisiront.

J’ai passé une énorme partie de ma carrière, presque toute en fait, à me faire battre sans pitié par des équipes australiennes. Donc, l’idée que vous offririez presque une sorte de spectacle aux gens, sans que le résultat compte trop, ça ne me va pas très bien.

Ricky Ponting discute de l'échange d'Ollie Robinson avec l'Australien Usman Khawaja au cours de la troisième journée du premier test Ashes à Edgbaston.



L’Angleterre est menée 1-0 et, ajoutez cela à la blessure subie par Jack Leach avant la série et aux nombreux quilleurs rapides qui leur manquent, tout à coup toute la conversation devient très différente.

« La température devrait augmenter sur le terrain de Lord’s »

Je ne m’attends pas à ce que l’Angleterre aborde les choses différemment à Lord’s, bien que je pense qu’elle puisse être un peu choquée par ce qui s’est passé à Edgbaston.

Ben Stokes dit que le premier test des cendres ne sera jamais oublié et maintient sa décision de se déclarer tôt dans les premières manches.



Je doute qu’ils l’admettent publiquement, mais je pense qu’ils peuvent être un peu plus sages après l’événement et adopter une approche un peu plus intransigeante.

Je pense que la température pourrait monter un peu sur le terrain, de la part des joueurs des deux côtés, pour le deuxième Test.

Bien qu’ils ne prennent aucune des critiques de la presse personnellement – les médias en font plus que les joueurs – je pense qu’il y a une prise de conscience de ce qui est en jeu maintenant, ce qui a toujours été en jeu avec les Ashes .

Jimmy Anderson est également sorti et a critiqué le terrain préparé pour le premier test. Les conditions ne lui offraient certainement pas, ni à aucun des couturiers, grand-chose.

Il n’a pas eu son meilleur match, mais Jimmy est un maître dans toutes les conditions de nos jours, donc c’était peut-être un peu de rouille après sa blessure à l’aine.

Il a travaillé incroyablement dur pour pouvoir faire bouger les choses même dans les conditions les plus plates et vous l’entendez très rarement se plaindre des surfaces. C’est donc intéressant en soi, le fait qu’il ait décidé de rendre public ce qu’il pensait.

Si vous êtes du côté australien, vous pourriez regarder cela et penser « nous les avons secoués ici ».

Revenez sur certains des moments les plus drôles du premier test des cendres à Edgbaston, qui a vu l'Australie gagner par deux guichets dans un thriller.



L’Angleterre doit encore choisir un spinner pour le deuxième test

Avant le début de la série, on parlait de petites limites et l’Angleterre demandait des terrains plats pour leur permettre de jouer le style de cricket qu’ils voulaient.

Maintenant, si leur quilleur senior dit « accrochez-vous, je ne suis pas très content de ça », alors il y a un schisme, n’est-ce pas ? Ce serait de la musique aux oreilles de l’équipe australienne.

Cela pose aussi un peu le dilemme à l’Angleterre car, plus la météo est clémente en ce moment, moins il y aura de vie sur les terrains, à cause de la sécheresse des surfaces. Cela signifie que vous aurez besoin de plus d’effets et de rythme extrême.

Les problèmes de rythme extrême de l’Angleterre sont bien documentés, vous avez des blessures partout – Jofra Archer est sorti avant même le début de la série, Olly Stone blessé et nous ne sommes pas tout à fait sûrs du statut de Mark Wood pour le moment.

L'ancien batteur anglais Nick Compton pense que l'Angleterre a fait une erreur avec Jonny Bairstow en tant que gardien de guichet et s'attend à ce que Mark Wood remplace Moeen Ali à Lord's.



Et il y a un énorme problème dans le département de spin, au point où ils ont dû – même si je ne pensais pas nécessairement qu’ils l’ont fait – regarder en dehors des gens qui jouent au jeu de balle rouge afin de ramener Moeen Ali dans .

Avec lui et ce doigt qui file maintenant un souci, l’Angleterre pourrait être tentée de jouer à quatre couturières chez Lord’s, mais je ne pense pas qu’elle le devrait.

Autrement dit, si Leach ne s’était pas blessé, il jouerait. Même si vous pensez que le terrain va être plat, vous allez rester là-bas pendant longtemps – et vous ne voulez pas que vos sertisseurs fassent une énorme quantité de travail d’âne.

De plus, si vous voulez que Joe Root joue essentiellement comme un joueur polyvalent, ajoutez-vous tellement à sa charge de travail qu’il devient alors moins efficace que votre meilleur frappeur? Et cela nous amène à une autre conversation sur Jonny Bairstow et sur le maintien du guichet également.

Kumar Sangakkara et Eoin Morgan conviennent que Jonny Bairstow devrait conserver sa place de gardien de guichet de l'Angleterre malgré une série d'erreurs à Edgbaston.



Je pense que vous allez devoir choisir un lanceur de spin, et ils ont opté pour la sélection ‘Bazball’ de Rehan Ahmed, 18 ans, en l’ajoutant à l’équipe.

Il va faire des livraisons au guichet, et il joue plus de googlies que de leg-spinners, vous aurez donc toujours la possibilité de détourner le ballon des gauchers australiens. Il peut également lui donner un coup dur au numéro huit, ce qui est essentiellement ce qu’ils ont demandé à Mo de faire de toute façon.

Image:

Rehan Ahmed, 18 ans, a fait son entrée dans l'équipe d'Angleterre pour le deuxième Ashes Test à Lord's





C’est un endroit difficile pour l’Angleterre. L’arrivée de l’Australie à Lord’s, déjà 1-0, est énorme pour eux. Cela a toujours été un rendez-vous difficile pour l’Angleterre contre l’Australie… ne me demandez pas pourquoi, mais c’est juste le cas.

Et ils ont cette avance sans que leurs deux meilleurs batteurs, Marnus Labuschagne et Steve Smith, ne fassent le moindre point. À la minute, ils se sentent plutôt bien dans la vie.

Stuart Broad a renvoyé Steve Smith et Marnus Labuschagne en succession rapide lors de la quatrième soirée du premier Ashes Test



Mais, si nous recherchons de bonnes vibrations, l’Australie a inversé les choses à Edgbaston – où l’Angleterre s’attendrait à gagner, peu importe contre qui elle joue – et il n’y a donc aucune raison pour que l’Angleterre ne puisse pas inverser la tendance et faire exactement la même chose. chez Lord.

Quoi qu’il arrive, je suis sûr que ce sera très amusant et une autre belle montre. Mais, alors que l’observateur occasionnel pourrait aimer le fait qu’il y avait des divertissements incroyables à Edgbaston, l’essentiel est de gagner les Cendres est la chose la plus importante.

Espérons que les choses se mettent en place pour que l’Angleterre puisse améliorer la série avec une victoire.

