The Ashes: l’Angleterre construit une avance de 377 points sur l’Australie lors de la troisième journée dominante du cinquième test à The Oval | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a construit une avance de 377 points alors qu’elle dominait la troisième journée à The Kia Oval, créant la possibilité très réelle d’une victoire de niveau dans la série lors du cinquième et dernier Ashes Test avec deux jours à jouer.

Joe Root (91), Jonny Bairstow (78) et Zak Crawley (73) ont tous frappé des demi-siècles brillants et généralement rapides en mode Bazball alors que l’Angleterre clôturait 389-9.

Stuart Broad (2no) et James Anderson (8no) se sont réunis au pli pour la dernière fois ensemble à Test Cricket en fin de journée, avec Broad racontant Sports du ciel aux souches qu’il doit prendre sa retraite après le cinquième test des cendres.

Stuart Broad a annoncé sa retraite du cricket le troisième jour du cinquième Ashes Test à The Oval, affirmant qu'il voulait terminer au sommet du jeu, ajoutant qu'une série Ashes est le moyen idéal pour terminer sa carrière.



Aucune déclaration n’est venue tard dans la journée de Ben Stokes, qui a lui-même tiré un bâton de 67 balles 42 au n ° 3, mais on pourrait arriver du jour au lendemain ou tôt le quatrième jour alors que l’Angleterre cherche à faire match nul 2-2 et à empêcher une première victoire australienne. sur leur sol depuis 2001.

Mené par 12 au début du match de la journée, Crawley a donné le coup d’envoi avec style, tout comme il l’avait fait lors du premier ballon de la série à Edgbaston, alors qu’il faisait craquer Mitchell Starc pour quatre à travers les couvertures.

Regardez les meilleurs coups du demi-siècle de Zak Crawley lors de la deuxième manche du cinquième Ashes Test à The Oval.



C’était la première des trois limites d’une ouverture de plus de 13 qui a immédiatement vu l’Angleterre en tête, tandis que 40 points au total ont été brisés à partir des cinq premiers par Crawley et Ben Duckett (42).

C’était en contraste frappant avec l’approche trop prudente de l’Australie le deuxième matin qui les a vus ajouter seulement 54 points en 26 overs avant le déjeuner. L’Angleterre, quant à elle, a atteint cette marque avant même que 10 overs aient été lancés.

Ben Duckett a devancé une livraison de Mitchell Starc au gardien de guichet Alex Carey alors que l'Angleterre a perdu son premier guichet de la deuxième manche à The Oval.



Starc (4-94) a finalement fourni la percée, avec Duckett entaillant. L’ouvreur de l’Angleterre n’a pas été initialement donné sur le terrain mais a dû partir avec un mince avantage jusqu’au gardien de guichet Alex Carey détecté par le DRS.

Crawley, quant à lui, a poursuivi son bonhomme de chemin, devenant le meilleur buteur de la série alors qu’il amenait un 61-ball cinquante peu avant le déjeuner avant de repartir dans la seconde après l’intervalle, alors qu’il devançait une tentative de conduite vers Steve Smith. au deuxième glissement de Pat Cummins (1-79).

Ben Stokes a reçu une bouée de sauvetage le 14 alors que la prise difficile de Mitchell Starc sur la frontière a mené à un six.



Stokes venait d’être abandonné lors de la précédente manche à la jambe fine alors qu’il était 14, marquant six dans le processus alors que la tentative de Starc de saisir a aidé à pousser le ballon par-dessus la corde.

Stokes a profité au maximum du sursis, élevant une position de cinquante pour le troisième guichet avec Root en seulement 62 balles, ce dernier frappant un six de Mitch Marsh avec cette rampe inversée audacieuse mais perfectionnée de son troisième homme.

Joe Root a couru jusqu'à son demi-siècle en seulement 42 balles alors que l'Angleterre cherchait à prendre une grosse avance lors du cinquième test des Ashes à The Oval.



Trois limites consécutives suivraient de Root au large de Starc alors que l’avance de l’Angleterre dépassait les 200, tandis que l’ancien skipper anglais a décroché un 60e demi-siècle dans le test de cricket avec seulement 42 balles dans la suivante.

Le capitaine actuel ne partirait que deux balles plus tard, cependant, alors que Stokes a pris le contre-tour de Todd Murphy (3-110) mais n’a pas réussi à dégager Cummins à mi-parcours.

L'Australien Todd Murphy a obtenu le guichet de Ben Stokes pour 42, laissant l'Angleterre sur 213-3.



Harry Brook (7) est venu et reparti rapidement, mais pas avant une somptueuse balle de six secondes consécutives de Murphy, pour réduire les hôtes à 222-4 et soulever brièvement les espoirs australiens d’une riposte l’après-midi – avant qu’ils ne soient violemment écrasés par Bairstow.

Bairstow a tiré 10 de ses 11 limites de chaque côté du thé alors qu’il dominait un stand d’un siècle avec Root (qui n’a ajouté qu’un quatre sur la même période), le gardien de guichet se précipitant jusqu’à une cinquantaine de 60 balles.

Jonny Bairstow a atteint son demi-siècle en seulement 60 balles alors que l'Angleterre prenait une grosse avance contre l'Australie lors du cinquième Ashes Test à The Oval.



La paire a pris l’avance de l’Angleterre au-delà de 300 avant que Root ne soit renversé à travers la porte par Murphy neuf de moins que ce qui aurait été un siècle bien mérité.

Todd Murphy a battu Joe Root pour 91 alors que le Yorkshireman a failli faire un siècle lors du cinquième test des cendres à The Oval.



Moeen Ali, malgré une tension à l’aine, a été envoyé au bâton et a réussi 29 courses utiles sur 38 balles, mais les guichets ont commencé à chuter à intervalles réguliers alors que la journée touchait à sa fin.

Starc a ramassé Bairstow, Chris Woakes (1) et Moeen dans des overs consécutifs, tandis que Mark Wood (9) a creusé dans les profondeurs en cherchant à balayer Murphy.

Il a réuni Broad et Anderson à l’ancienne, chacun arrivant sous des applaudissements enthousiastes. Anderson a ensuite envoyé la foule dans une nouvelle frénésie en frappant des limites consécutives lors de la finale de la journée avant que la nouvelle de la retraite prévue de Broad n’émerge.

Stuart Broad annonce sa retraite du cricket

Le couturier anglais Stuart Broad sur sa décision de prendre sa retraite :

« Demain ou lundi sera mon dernier match de cricket. Ce fut une course merveilleuse et un immense privilège de porter autant que moi l’insigne du Nottinghamshire et de l’Angleterre.

« J’aime le cricket autant que jamais. J’ai toujours voulu finir au sommet et cette série semble être l’une des plus agréables et divertissantes auxquelles j’ai participé.

« J’ai dit à Stokesy hier soir et aux vestiaires ce matin. C’était juste le bon moment.

Nous revenons sur le meilleur sort de cendres de Stuart Broad, prenant 8-15 à Trent Bridge en 2015.



« J’étais un peu [emotional]. J’y ai beaucoup réfléchi. Même jusqu’à hier soir, j’étais un peu incertain, mais quand je l’ai dit à Stokesy et que je lui ai dit, je me sentais satisfait et heureux de tout.

« J’ai adoré les batailles qui se sont déroulées sur moi et sur le chemin de l’équipe. J’ai une histoire d’amour avec le cricket Ashes … Je pense que je voulais que ma dernière batte et mon dernier bol soient au cricket Ashes.

« C’est un objectif énorme pour nous de niveler la série. Cela a été une série incroyable à laquelle faire partie et nous avons joué au cricket incroyable tout au long. »

‘Un indéniablement grand joueur de cricket’ | « Je pense qu’il a fait un bon choix »

Michael Atherton de Sky Sports :

« Un joueur de cricket indéniablement génial – 176 matchs, 602 guichets ! Broad peut se remémorer avec beaucoup de fierté une carrière fantastique.

« Il a plus de guichets Ashes que n’importe qui d’autre dans un maillot anglais. Il a lui-même dit que les Ashes avaient fait ressortir le meilleur de lui et je pense que c’est pourquoi il a décidé d’aller ici.

Michael Atherton et Nasser Hussain ont fait l'éloge de Stuart Broad après son annonce choquante qu'il prendrait sa retraite après le cinquième Ashes Test à The Oval.



« Je pense que c’est une bonne décision, au fait. C’est la seule chose que chaque joueur de cricket contrôle, quand il y va, et je pense qu’il a fait un bon choix – The Oval, the Ashes, Australie, ce qui pourrait être un meilleur moment et endroit pour sortir à 37 ans.

« Il va recevoir une grande ovation lorsqu’il sortira demain avec Jimmy Anderson, puis il aura une chance d’aider l’Angleterre à remporter la victoire. »

Nasser Hussain de Sky Sports :

« Un grand joueur de cricket mérite de sortir au sommet.

« Ce n’est pas seulement ce qu’il mérite. Je pense que la foule ici au cours des prochains jours voudrait lui donner un adieu. Imaginez l’émotion de demain… bien que la seule chose que je sache à propos de Stuart Broad, c’est qu’il ne laissera pas ça l’émotion se met en travers d’une performance.

« Il s’agit avant tout de réaliser des performances pour gagner les matchs des Ashes. Ces sorts comptent plus pour lui parce que l’Angleterre a remporté des matchs et des séries.

« Il est l’article complet. Forme physique, faim, compétence, compétitivité et très intelligent. »

