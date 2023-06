The Ashes: L’Angleterre ajoute Rehan Ahmed à l’équipe pour Lord’s Test en couverture de son compatriote Moeen Ali | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a ajouté le spineur de jambes Rehan Ahmed à son équipe pour le deuxième Ashes Test contre l’Australie à Lord’s en guise de couverture pour Moeen Ali.

Ahmed, 18 ans, qui a remporté cinq guichets lors de ses débuts en test au Pakistan en décembre, rejoindra le reste de l’équipe d’Angleterre à Londres ce week-end avant le début du deuxième test mercredi.

La décision représente un pari typiquement audacieux de la part du régime anglais actuel, la capacité brute d’Ahmed l’emportant sur un début de saison tranquille avec Leicestershire.

L’adolescent a remporté six guichets modestes en sept matchs dans la division deux du championnat LV = County, avec une moyenne de 67,66 et un taux d’économie de 4,01.

Il y a toutes les chances qu’il ne soit pas dans l’équipe contre l’Australie mercredi, avec Moeen qui espère toujours être en forme et la possibilité que l’Angleterre joue une attaque de couture à quatre augmentée par les pauses de Joe Root.

Mais sa promotion dans l’équipe représente un rappel supplémentaire de l’intrépidité de l’Angleterre.

Moeen, qui a deux fois l’âge d’Ahmed à 36 ans, a eu du mal tout au long de la défaite à deux guichets à Edgbaston en raison d’une ampoule éclatée sur son index droit.

Ahmed a également fait ses débuts en Angleterre au cricket T20I et ODI contre le Bangladesh en mars





La blessure continuera d’être surveillée au cours des prochains jours alors que le personnel médical anglais tentera de le préparer à repartir mais, après deux ans d’absence du cricket de première classe, une récidive ne peut être exclue.

Cela a laissé les sélectionneurs à la recherche d’un remplaçant potentiel, Ahmed devançant Will Jacks du Surrey et Liam Dawson du Hampshire pour obtenir le feu vert.

Jacks, qui a également fait ses débuts dans la série pakistanaise, a montré ses références de «Bazball» avec la batte lors de l’affrontement Vitality Blast de jeudi contre Middlesex alors qu’il martelait cinq six dans un over pour faire 96 en 45 balles, mais son off-spin

reste un travail en cours. Il est allé pour 30 sur trois overs dans le même match et n’a que deux guichets de première classe cette saison.

Will Jacks a fait une démonstration incroyable pour Surrey dans le Vitality Blast, avec le joueur de 24 ans brisant cinq six en un contre Middlesex.



Le bras gauche lent Dawson est sans doute l’option disponible la plus fiable, mais a disputé le dernier de ses trois tests en 2017.

En fin de compte, l’attrait du tour de poignet d’Ahmed l’a emporté et il rejoindra l’équipe à Londres ce week-end.

Équipe d’Angleterre pour le deuxième Ashes Test à Lord’s :

Ben Stokes (capitaine), Rehan Ahmed, Moeen Ali, James Anderson, Jonny Bairstow, Stuart Broad, Harry Brook, Zak Crawley, Ben Duckett, Dan Lawrence, Ollie Pope, Matthew Potts, Ollie Robinson, Joe Root, Josh Tongue, Chris Woakes , Marc Bois

Les Men’s Ashes reprennent au Lord’s le mercredi 28 juin avec le deuxième des cinq tests. L’accumulation commence sur Sky Sports Cricket à 10h avant le premier ballon à 11h.