The Ashes: l’Anglais Stuart Broad dit que jouer en Australie fait ressortir le meilleur de lui après le 600e guichet de test | Nouvelles du cricket

Stuart Broad dit que jouer contre l’Australie fait ressortir le meilleur de lui après avoir remporté son 600e guichet de test et enregistré son 149e scalp contre ses rivaux des Ashes.

Broad a fait attraper Travis Head par Joe Root pour devenir seulement le deuxième joueur, après son partenaire de longue date James Anderson, à atteindre le cap des 600 frappes de test.

Le licenciement de Head, âgé de 37 ans, l’a vu dépasser le total de 148 de Sir Ian Botham pour le plus grand nombre de guichets par un Anglais contre l’Australie dans le test de cricket.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez Broad réclamer son 600e guichet sous tous les angles lors de la première journée du quatrième Ashes Test



Broad, qui a remporté 8-15 contre les Baggy Greens à Trent Bridge en 2015, a déclaré Sky Sports Cricket : « Je trouve que la série Ashes est la plus agréable à jouer.

« J’aime la pression supplémentaire, l’examen minutieux et à quel point le public l’aime en Angleterre et en Australie. J’ai pu forger de grandes batailles et ce fut un plaisir de jouer contre ces gars-là.

« Les Australiens sont des gens très compétitifs et je pense que cela fait ressortir le meilleur de moi. J’adore cette bataille face à face [with the opposition] et les Australiens en tirent le meilleur parti de toutes les équipes. Je m’épanouis grâce à ça. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez les guichets marquants de Broad de sa carrière de test



Broad : J’adore le test de cricket, j’en suis accro

Le 600e guichet de test de Broad est survenu 16 ans après ses débuts contre le Sri Lanka à Colombo en 2007, alors qu’il vise maintenant à remporter une cinquième série Ashes après des victoires en Angleterre en 2009, 2013 et 2015 et un succès en Australie en 2010/11.

Le paceman a ajouté: « Je n’ai jamais eu l’impression que ma casquette de test était le rêve. Je voulais y créer des souvenirs, gagner de grandes séries et vivre beaucoup d’expériences. C’était mon état d’esprit. Je n’ai jamais eu l’impression que jouer au test de cricket était l’exploit.

« [The number of wickets I have taken] est un signe de longévité, je suppose. J’adore le test de cricket, j’en suis accro. J’aime son courage et sa compétitivité.

Image:

Stuart Broad (Images PA)





« C’est génial d’être sur une liste avec des légendes du jeu. Il y a eu quelques câlins et poignées de main, certainement de la part du personnel qui est dans les vestiaires depuis plus longtemps que moi.

« Cela sonne bien – obtenir mon 600e [wicket] à la fin James Anderson ! [But] Je ne pense jamais vraiment à ce que j’ai fait sur le terrain. Il s’agit des souvenirs dans le vestiaire.

« Je me sens très chanceux d’avoir joué avec de grands joueurs dans de grandes équipes et je dirais que l’année dernière a été la plus agréable de ma carrière. »

Atherton : « Feisty » Broad adore la compétition

Sky Sports Cricket Michael Atherton a ajouté à propos de Broad: « Pour lui, prendre 600 guichets de test est une réalisation stupéfiante.

« Si vous le distillez jusqu’à l’essence, vous avez le talent et le swing d’Anderson et pour Broad, c’est la compétitivité et la fougue.

« Cela ne veut pas dire que Broad n’est pas habile, il est hautement qualifié, mais la seule chose qui l’a porté tout au long de sa carrière et l’a maintenu dans la douleur est son amour de la compétition. Il se tient debout et a un formidable instinct de compétition.

« Même avec tous les guichets qu’il a pris, il travaillait sur une nouvelle livraison avant la saison, l’out-swinger. Il essaie toujours de s’améliorer. C’est pourquoi il est si haut sur cette liste de preneurs de guichet. Une recherche constante d’amélioration. «

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action dès le premier jour à Emirates Old Trafford alors que Chris Woakes a pris quatre guichets pour l’Angleterre



Les 599e et 600e guichets de test de Broad, plus quatre frappes pour Chris Woakes, ont aidé l’Angleterre à réduire l’Australie à 299-8 aux souches le premier jour du quatrième test des cendres, un match que les hôtes doivent gagner pour garder leurs espoirs de retrouver l’urne en vie.

Regardez le deuxième jour en direct sur Sky Sports Cricket jeudi. Le montage commence à 10h15 avec le premier bal à 11h.