The Ashes: l’Anglais Ollie Robinson impénitent après une célébration enflammée lors du premier test contre l’Australie | Nouvelles du cricket

Le quilleur anglais Ollie Robinson était impénitent après avoir semblé donner à Usman Khawaja un envoi chargé de jurons alors que les esprits montaient le troisième jour d’un premier test des cendres délicatement équilibré.

Le magistral 141 de Khawaja a pris fin lorsque l’anneau de joueurs de champ rapprochés de l’Angleterre a conduit l’ouvreur australien à tenter de faire de la place, seulement pour york lui-même alors qu’il était roqué par Robinson.

Les caméras de télévision semblaient montrer un Robinson enflammé donnant à Khawaja une volée verbale dans sa célébration alors qu’il contribuait à limiter l’Australie à 386 et à donner à l’Angleterre un mince avantage en première manche à Edgbaston.

Après que l’Angleterre ait clôturé 28-2 pour une avance de 35, un Robinson combatif n’a eu aucun regret sur la façon dont il a réagi envers Khawaja, arguant que les joueurs de cricket australiens passés et présents ont laissé leurs émotions déborder dans le feu de l’action.

Ollie Robinson prend le dernier guichet alors que l'Australie est absente pour 386



Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait d’avoir une cible sur le dos pour le reste de la série, Robinson a répondu : « Je me fiche de la façon dont c’est perçu, pour être honnête.

« C’est The Ashes, c’est du sport professionnel. Si vous ne pouvez pas gérer cela, que pouvez-vous gérer ? Lorsque vous êtes dans le feu de l’action et que vous avez la passion de The Ashes, cela peut arriver.

« Nous avons tous vu Ricky Ponting et d’autres Australiens nous faire ça, donc juste parce que la chaussure est sur l’autre pied, ce n’est pas bien reçu. C’est ma première maison Ashes et obtenir le grand guichet à l’époque était spécial pour moi.

« Je pense qu’Uzzie a incroyablement bien joué. Obtenir ce guichet à l’époque pour l’équipe était énorme. Nous voulons tous ce théâtre du jeu et je suis ici pour le fournir. »

Quant à savoir s’il s’attend à devoir expliquer sa conduite à l’arbitre du match, Robinson a répondu: « Je ne vais pas commenter cela. »

Les superbes manches de Khawaja en 141 se terminent grâce à Robinson



Robinson et Broad ont terminé avec trois guichets chacun pour donner un léger avantage à l’Angleterre avant le déjeuner, mais il n’y avait que 10,3 dépassements possibles au cours des deux dernières sessions en raison de la pluie persistante à Birmingham.

C’était dans une fenêtre de 22 balles de chaque côté des averses où l’Australie a pris pied sous un ciel de plomb et avec les projecteurs allumés – alors qu’un terrain docile prenait vie pour rendre la vie difficile aux frappeurs anglais.

Ben Duckett et Zak Crawley ont tous deux été licenciés et les choses auraient pu empirer car l’Australie était convaincue d’avoir entendu un bruit lorsque Pat Cummins est passé devant la batte de Joe Root, mais l’appel non rejeté a été confirmé sur la technologie.

Cameron Green prend une prise sensationnelle alors que Ben Duckett en a un derrière



Lorsqu’on lui a demandé si les ouvreurs anglais étaient irrités de devoir sortir dans des conditions sombres, Robinson a répondu: « Oui, ils l’étaient, mais ils comprennent que si l’arbitre dit que c’est bon de jouer, c’est bon de jouer.

« Crack on, vous n’entendrez aucune excuse de notre côté. Nous voulons toujours être positifs et agressifs dans notre frappe, mais malheureusement nous avons perdu deux guichets cruciaux. C’est juste le jeu. »

Robinson espère que le reste des frappeurs anglais pourront atteindre un total dans les 98,3 overs lors de l’avant-dernière journée, ce qui leur permettra de viser la victoire.

Cependant, Robinson pense que la meilleure chance pour l’Angleterre de le faire repose sur sa capacité à jouer pendant toute la dernière journée et à donner à l’Australie un objectif à chasser plutôt que de les éliminer du match.

James Anderson tente Alex Carey dans un bord intérieur mais il est réprimé par Jonny Bairstow



Robinson a ajouté: « S’ils avaient un score à poursuivre, cela nous permettrait de les éliminer. S’ils jouaient pour le match nul, jouant défensivement comme ils l’ont fait jusqu’à présent, cela pourrait être légèrement différent.

« Quand nous sommes frais avec le ballon plus dur, je suis sûr que nous pouvons faire des percées, je ne doute pas que nous pouvons prendre les 10 guichets rapidement et conclure. »

La tirade profane de Robinson envers Khawaja était le principal sujet de discussion après le match, mais le frappeur du gardien de guichet australien Alex Carey a tenté de minimiser la fureur.

Carey a déclaré: « Je ne l’ai pas vu du tout, Usman n’a rien dit.

« C’est The Ashes, parfois ce sera un cricket assez excitant et hostile. Je n’ai rien vu d’exagéré là-bas. De notre vestiaire, il n’y a eu aucun commentaire. »

