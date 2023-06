The Ashes: l’Anglais Ollie Robinson évite la sanction après des remarques à l’Australien Usman Khawaja lors du premier test à Edgbaston | Nouvelles du cricket

Ollie Robinson a évité toute sanction après avoir été critiqué pour son expulsion lors du bowling de l’Australien Usman Khawaja pour 141 lors du premier Ashes Test à Edgbaston.

Robinson était heureux d’offrir à l’Australie quelques verbaux sur et en dehors du terrain lors de la courte défaite de l’Angleterre, y compris un envoi chargé de jurons à Khawaja, puis de défendre son comportement lors d’une conférence de presse où il a demandé: « Si vous ne pouvez pas gérer cela, quoi pouvez-vous gérer? »

Il a poursuivi: « Quand vous êtes dans le feu de l’action et que vous avez la passion des Cendres, cela peut arriver. » Je me fiche de la façon dont c’est perçu, pour être honnête. Nous avons tous vu Ricky Ponting et d’autres Australiens nous faire ça, donc juste parce que la chaussure est sur l’autre pied, ce n’est pas bien reçu.

« C’est ma première maison Ashes et obtenir ce gros guichet était spécial pour moi, énorme pour l’équipe car [Khawaja] joué de manière incroyable. Nous voulons tous ce théâtre du jeu et je suis ici pour le fournir. »

Ponting et son ancien coéquipier australien Matthew Hayden ont critiqué Robinson, qui sera de retour en action mercredi prochain lorsque le deuxième test masculin Ashes, de Lord’s, débutera.

Refusant d’utiliser le nom de Robinson lors d’une apparition sur la radio australienne SEN, Hayden a déclaré: « L’autre type, c’est un joueur de cricket oubliable.

« (C’est) un quilleur rapide qui joue des noix nues à 124 km/h et il a une bouche du sud. Quelqu’un comme lui, tu peux juste dire, ‘Frère, je viens vers toi’. Davey Warner peut le faire, n’est-ce pas. Il peut juste dire : ‘Tu joues 120’. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Atherton et le panel Ashes discutent de l’échange d’Ollie Robinson avec l’Australien Usman Khawaja et de la nécessité de sa luge



Ponting a ajouté sur le podcast ICC Review: « S’il est assis en pensant à moi, alors pas étonnant qu’il ait joué comme il l’a fait dans ce jeu, s’il s’inquiète de ce que j’ai fait il y a 15 ans.

« Cette équipe de cricket d’Angleterre n’a pas joué contre l’Australie et ils découvriront assez rapidement ce qu’est jouer au cricket Ashes et jouer contre une bonne équipe de cricket australienne. Si Ollie Robinson n’a pas déjà appris cela après la semaine dernière, alors c’est un apprenant lent.

« Il apprendra assez rapidement que si vous allez parler à des joueurs de cricket australiens dans une série Ashes, vous voulez pouvoir le soutenir avec vos compétences. »

