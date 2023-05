The Ashes: la légende des Windies Chris Gayle dit que l’Angleterre a besoin d’un Jofra Archer en forme dans son équipe des Ashes | Nouvelles du cricket

La légende des Antilles, Chris Gayle, a déclaré que même si l’Angleterre jouait un bon cricket agressif, elle avait encore besoin « d’exprimer » Jofra Archer dans son équipe Ashes cet été.

Le capitaine anglais Ben Stokes a indiqué qu’il voulait faire appel à huit couturiers en forme, qui peuvent tous être tournés pour partager le fardeau, Olly Stone, Mark Wood et Archer fournissant les options de rythme express.

Cependant, Archer n’a pas disputé de test depuis mars 2021 et n’est revenu au cricket international qu’au début de cette année après une absence de près de deux ans, en raison de blessures au coude et au dos qui ont toutes deux mis sa carrière en danger.

Michael Atherton de Sky Sports examine de plus près l’équipe australienne des Ashes et s’attend à ce que l’Angleterre cible un David Warner hors de forme



Le capitaine anglais Ben Stokes dit que son équipe ne changera pas sa façon de jouer contre l’Australie dans les Cendres



On espère qu’Archer pourra jouer un rôle important dans la série Ashes de cet été, qui débutera le 16 juin à Edgbaston, en direct sur Sports du ciel.

« Le jeu de cricket en Angleterre est maintenant fantastique. Ils jouent un bon cricket agressif », a déclaré Gayle. Sports du ciel‘ Craig Slater au GP de Miami. « Brendon McCullum apporte quelque chose de spécial à l’équipe d’Angleterre Test.

« [Australia] avoir la finale du championnat du monde contre l’Inde qui va être intéressante donc je suis impatient d’y être.

« The Ashes sera toujours intéressant avec l’Australie et l’Angleterre, donc je pense que ce sera un bon match de cricket à regarder et j’espère que je serai là. »

L’ancien quilleur anglais, Ashley Giles, et le directeur général de l’équipe anglaise, Rob Key, ont des opinions divergentes sur la question de savoir si l’Australien Steve Smith devrait être autorisé à jouer au cricket de comté en Angleterre avant les cendres de cet été.



Discutant des problèmes de blessure d’Archer, Gayle a ajouté: « C’est triste à voir. Il est absent depuis longtemps mais c’est bon de le revoir sur le terrain.

« Il a raté quelques matchs de l’IPL. L’Angleterre a besoin de lui ; le cricket mondial a également besoin de lui. Nous avons besoin d’un express, du divertissement d’un quilleur rapide. Je lui souhaite tout le meilleur. »

Key soutient Jofra Archer pour avoir un impact « massif »

L’Australien Steve Smith ne s’attend pas à ce que l’Angleterre change sa façon de jouer alors qu’elle se dirige vers la série Ashes cet été



Le directeur général de l’Angleterre, Rob Key, a prédit qu’Archer aurait un « impact massif » cet été.

« Nous allons sélectionner pour le test d’Irlande, alors j’espère qu’il sera disponible pour la sélection pour cela, à ce stade, je suppose qu’il le sera », a déclaré Key lors de la journée de golf du Bob Willis Fund.

« Nous nous attendons à ce que Jofra fasse partie intégrante de cela, et je pense que Jofra aura à un moment donné un impact énorme sur les Cendres. »

C’est quand les Cendres ?

Stokes dirigera l’Angleterre pour la première fois dans une série Ashes, les hôtes cherchant à retrouver l’urne pour la première fois depuis 2015, et – après un test de quatre jours contre l’Irlande – tout commencera à Edgbaston le 16 juin.

La série passera ensuite à Lord’s (28 juin-2 juillet) et à Headingley (6-10 juillet), théâtre des exploits de Stokes en 2019, avant de se terminer à Emirates Old Trafford (19-23 juillet) et au Kia Oval (27 juillet -31).

Regardez tous les matchs des Ashes masculins et féminins en direct sur Sky Sports. Vous pouvez également suivre des vidéos et des commentaires textuels superposés sur les plateformes numériques de Sky Sports. La couverture en direct du premier test est en direct du 16 au 20 juin sur Sky Sports Cricket.