The Ashes: la BCE et Cricket Australia annoncent le calendrier des séries masculines et féminines 2021/22 | Nouvelles de cricket

Le England and Wales Cricket Board (ECB) et Cricket Australia (CA) ont confirmé les horaires des séries masculines et féminines Ashes en Australie cet hiver.

L’équipe de test de Joe Root commencera sa série de cinq matchs au Gabba de Brisbane le 8 décembre avant de se rendre à Adélaïde pour un test de jour et de nuit à partir du 16 décembre.

Les tests traditionnels du lendemain de Noël et du Nouvel An suivront respectivement au Melbourne Cricket Ground (26-30 décembre) et au Sydney Cricket Ground (5-9 janvier), le test final étant prévu pour l’Optus Stadium de Perth (14-18 janvier).

L’Angleterre visera à regagner l’urne et à remporter sa première victoire en série en Australie depuis que l’équipe d’Andrew Strauss a triomphé 3-1 en 2010/11. L’Australie est l’équipe en possession grâce à une victoire 4-0 en 2017/18, la série 2019 en Angleterre terminant 2-2.

Pendant ce temps, l’équipe de Heather Knight affronte l’équipe australienne conquérante de Meg Lanning dans une série multi-format, à commencer par un test unique à Canberra à partir du 27 janvier.

Trois internationaux T20 suivent avec deux matches à North Sydney Oval avant que les équipes ne se déplacent à l’Adelaide Oval pour le troisième.

Ils resteront en Australie-Méridionale pour l’international d’ouverture d’une journée avant que la série ne se termine à Melbourne avec les deuxième et troisième ODI au Junction Oval.

L’équipe de Knight se rendra ensuite en Nouvelle-Zélande pour tenter de défendre la couronne de la Coupe du monde féminine ICC remportée à Lord’s en 2017.

Tom Harrison, directeur général de la BCE, a déclaré: «Une série Ashes en Australie est un point culminant mondial du calendrier du cricket et est toujours une série de focus pour les équipes anglaises.

« C’est une perspective extrêmement excitante que les équipes masculines et féminines se dirigent vers l’Australie. Cela promet d’être une compétition très compétitive et serrée avec des équipes des deux séries, à égalité.

« Je ne doute pas que la rivalité et le drame captiveront une fois de plus l’intérêt des amateurs de sport du monde entier. 2022 sera une année incroyable pour le cricket féminin.

« Avec un Ashes, une Coupe du monde en Nouvelle-Zélande et des Jeux du Commonwealth à domicile à Birmingham, cela pourrait être une année marquante pour notre équipe. Cela représente un énorme défi, mais une Heather Knight et son équipe talentueuse sont très enthousiastes. »

Nick Hockley, PDG par intérim de Cricket Australia, a ajouté: «Nous sommes absolument ravis d’annoncer nos rencontres internationales masculines et féminines pour l’été 2021/22 du cricket.

«Les leçons tirées de la réussite d’un été en toute sécurité en 20/21 nous donnent confiance dans ce que nous sommes capables de réaliser, et nous espérons tous un été plein de foules et une atmosphère de cendres à laquelle nous sommes tous habitués.

« The Ashes est l’une des grandes rivalités sportives mondiales et semble croître de plus en plus avec chaque série et chaque génération. Nous avons hâte d’accueillir les hommes de l’Angleterre lors de cinq tests cet été. La série masculine la plus récente des Ashes était un concours remarquable qui a captivé l’imagination. du monde entier du cricket et je m’attends à ce que cet été ne soit pas différent.

« Dans un monde parfait, nous accueillerions les fans d’Angleterre sur ces côtes pour un été de chant et d’esprit sportif. Bien sûr, nous serons guidés par le gouvernement australien sur tout ce qui concerne les voyages internationaux. »

La déclaration conjointe de la BCE et de l’AC a ajouté: « CA a envisagé des périodes de quarantaine pour toutes les séries internationales dans son calendrier 2021/22 conformément aux lignes directrices actuelles.

« CA continue de travailler en étroite collaboration avec les agences gouvernementales fédérales et étatiques compétentes et fournira des mises à jour sur la quarantaine internationale, la biosécurité nationale et les mesures de foule en temps opportun. »

Le programme d’échauffement des hommes de l’Angleterre, avant les Ashes, sera annoncé en temps voulu.

Calendrier des cendres masculines 2021/22

1er test: 8-12 décembre – Gabba, Brisbane

8-12 décembre – Gabba, Brisbane 2e test: 16-20 décembre – Adelaide Oval, Adelaide (jour / nuit)

16-20 décembre – Adelaide Oval, Adelaide (jour / nuit) 3e test: 26-30 décembre – MCG, Melbourne

26-30 décembre – MCG, Melbourne 4e test: 5-9 janvier – SCG, Sydney

5-9 janvier – SCG, Sydney 5ème test: 14-18 janvier – Optus Stadium, Perth

Calendrier des cendres des femmes 2022