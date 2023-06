The Ashes: Josh Tongue remplace Moeen Ali alors que l’Angleterre nomme une attaque toutes coutures pour le deuxième test à Lord’s | Nouvelles du cricket

Josh Tongue fera ses débuts aux Cendres après avoir remplacé Moeen Ali par l’Angleterre en nommant une attaque complète pour affronter l’Australie lors du deuxième test à Lord’s, qui débutera mercredi.

Tongue a revendiqué des chiffres de 5-66 en deuxième manche lors de ses débuts en test contre l’Irlande au Lord’s plus tôt ce mois-ci.

Moeen a lutté avec une ampoule au doigt tournant lors du premier test après être sorti de la retraite du test de cricket à la suite de la fracture de stress du dos de Jack Leach, et n’a pu remporter que 14 overs lors de la deuxième manche de l’Australie à Edgbaston.

Tongue est préféré à son compatriote lanceur rapide Mark Wood, qui n’a pas participé au test de cricket depuis le troisième match de la tournée anglaise au Pakistan en décembre dernier, tandis que Chris Woakes et le joueur de jambe Rehan Ahmed sont également absents.

L’Angleterre cherche à égaliser dans la série après avoir perdu le premier test à Edgbaston par deux guichets après cinq jours passionnants.

L’équipe d’Angleterre pour le deuxième test: Ben Duckett, Zak Crawley, Ollie Pope, Joe Root, Harry Brook, Ben Stokes, Jonny Bairstow, Stuart Broad, Ollie Robinson, Josh Tongue, James Anderson

Plus à venir…

