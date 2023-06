The Ashes: Joe Root n’a aucun regret sur ‘Bazball’ et souhaite pouvoir revenir en arrière et suivre la voie du capitaine Ben Stokes | Nouvelles du cricket

Joe Root n’a aucun regret quant à la manière dont l’Angleterre a perdu les Ashes à Edgbaston, insistant sur le fait qu’il aimerait « remonter le temps » et devenir capitaine de la même manière intrépide que Ben Stokes.

L’engagement sans vergogne de l’Angleterre envers les principes offensifs du » Bazball » lui a fait perdre un premier test des cendres passionnant contre l’Australie à Edgbaston, les hôtes menant le match vers une conclusion tendue qui s’est soldée par une défaite par deux guichets.

Le vestiaire anglais n’a pas cillé sur les risques qu’ils ont pris en cours de route, Stokes et l’entraîneur-chef Brendon McCullum insistant sur le fait qu’ils sont sur la bonne voie.

Ben Stokes dit que le premier test des cendres ne sera jamais oublié et maintient sa décision de se déclarer tôt dans les premières manches



Maintenant, Root a rejoint le chœur, insistant sur le fait que la seule chose qu’il changerait s’il avait à nouveau son temps n’apporterait pas un style aussi agressif pendant son propre règne.

Root a mené son pays dans un record de 64 tests sur cinq ans et demi, s’éloignant en avril dernier après avoir supervisé une série épuisante d’une victoire sur 17, mais souhaite avoir adopté l’approche audacieuse de Stokes lorsqu’il était à la barre.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Angleterre aimerait revenir au premier jour à Edgbaston et annuler sa déclaration après seulement 78 overs, le plus rapide de l’histoire des Ashes, il a répondu: « Ce n’est pas ce que nous sommes en tant qu’équipe. Si je pouvais remonter dans le temps , je reviendrais et commencerais mon mandat de capitaine comme Ben l’a fait et j’essaierais de jouer de la même manière qu’il le fait.

Découvrez quelques-uns des moments les plus dramatiques, les plus drôles et les plus intenses de la boîte de commentaires lors du premier test des Ashes !



« C’est beaucoup plus excitant, beaucoup plus intéressant et je pense que nous tirons le meilleur parti de notre équipe et de nos individus. Nous jouons mieux au cricket à regarder et produisons de meilleurs résultats dans l’ensemble.

« Souvent, cela se terminait par un match nul. Le guichet que nous avions était très lent, cela aurait pu faire un match long et banal, mais la façon dont nous nous y sommes pris nous nous sommes donné une excellente occasion de gagner le Test match .

« Si nous allons grandir en équipe, nous ne pouvons pas simplement regarder quelques instants aller contre nous et dire » nous devons faire les choses différemment « . Si quelque chose que nous devons doubler sur la façon dont nous le faisons, nous reculons complètement et assurez-vous que nous obtenons ces un par centres directement chez Lord’s.

« Nous avons l’impression d’avoir dirigé le match pendant cinq jours et nous sommes peut-être du mauvais côté, mais il reste encore beaucoup à faire dans ce vestiaire. C’est un endroit formidable. »

Rattrapez nos faits saillants rapides de la dernière journée passionnante du premier test des cendres où c'était le premier sang australien dans la série de cet été



Root : l’Angleterre peut gagner de n’importe quelle position

Outre le poids des courses, l’une des contributions les plus importantes de Root à la nouvelle ère du cricket anglais est son utilisation fréquente d’une rampe inversée non conventionnelle contre les quilleurs de rythme.

Root utilise le coup pour tirer parti des lacunes sur le terrain, transformant des livraisons précises en options de limite, mais aussi pour faire une déclaration d’intention contre des rapides qui n’ont pas l’habitude d’être traités avec un tel dédain apparent.

Même ainsi, sa décision de le déployer sur le premier ballon d’une quatrième journée bien équilibrée contre le capitaine australien Pat Cummins était remarquable. Root n’a fait aucun contact à cette occasion, mais n’a pas été suffisamment découragé pour l’utiliser deux fois de plus au cours suivant – frappant Scott Boland pour six et quatre.

Joe Root prend un excellent départ pour la quatrième journée du premier test contre l'Australie, alors que le batteur anglais atteint des limites consécutives



« Je ne me sens pas comme Superman, je suis absolument en train de le briquer quand le quilleur se précipite pour jouer la plupart du temps », a ajouté Root à propos de son état d’esprit.

« En sortant du premier ballon de la journée, il s’agissait plus d’être 28-2 et c’était une chance de poser un marqueur. Pour dire à tout le monde dans le sol – le vestiaire, la foule – nous ne sommes pas là pour être bouleversés à, nous sommes ici pour faire avancer le jeu.

Ricky Ponting n'a pas pu cacher sa joie alors que l'Australie a remporté une victoire spectaculaire à la dernière minute lors du premier test des cendres à Edgbaston



« Je pense que c’est ainsi que nous voyons tous le jeu maintenant, à partir de n’importe quelle position, nous pensons que nous pouvons aller quelque part pour continuer et gagner. »

Root a également joué un rôle central inattendu avec le ballon alors que le premier test touchait à sa fin, envoyant 15 overs en quatrième manche alors que Moeen Ali se débattait avec une ampoule éclatée à l’index droit.

L'ancien batteur anglais Nick Compton pense que l'Angleterre a fait une erreur avec Jonny Bairstow en tant que gardien de guichet et s'attend à ce que Mark Wood remplace Moeen Ali aux Lords



McCullum a déclaré que Moeen jouerait lors du deuxième test de mercredi s’il était en forme, mais si les inquiétudes persistent concernant la blessure, l’Angleterre pourrait emprunter deux voies. Ils pourraient envoyer chercher un remplaçant, comme Will Jacks de Surrey, mais ils pourraient également continuer à compter sur le hors-tour à temps partiel de Root et profiter de la chance d’apporter le rythme de 90 mph de Mark Wood.

« Je pense que Mo ira très bien, je suis sûr qu’il le sera, mais c’est toujours génial quand on a la chance de contribuer à n’importe quel test match », a déclaré Root. « Vous voulez vous impliquer et intervenir dans ces grands moments. Je suis toujours prêt à avoir une chance de prendre des guichets de test. »

Les Ashes masculins reprennent au Lord's le mercredi 28 juin avec le deuxième des cinq tests.