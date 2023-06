The Ashes: Jack Leach exclu de la série avec une fracture de stress au dos | Nouvelles du cricket

Le fileur anglais Jack Leach a été jugé de la série LV = Insurance Men’s Ashes avec une fracture de fatigue lombaire.

Le bras gauche lent du Somerset, âgé de 31 ans, a développé des symptômes au bas du dos lors de la victoire de l’Angleterre sur l’Irlande à Lord’s samedi.

Un scanner dimanche à Londres a révélé une fracture de stress, ce qui l’empêchera de participer à la prochaine série de tests Ashes, qui débutera à Edgbaston le vendredi 16 juin.

L’Angleterre annoncera un remplaçant pour la série en temps voulu.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.