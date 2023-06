The Ashes: Edgbaston Test électrise et laisse plus de questions que de réponses pour l’Angleterre et l’Australie | Nouvelles du cricket

Avant d’en venir au drame, commençons par la déclaration.

Ce n’est pas la raison pour laquelle l’Angleterre a perdu le premier test.

Ils ont perdu le premier test à cause de leurs erreurs de terrain, peut-être parce qu’ils ont pris le nouveau ballon, peut-être parce qu’ils n’ont pas pris le nouveau ballon assez tôt et certainement parce que l’Australie était clinique et composée au crunch, en particulier Pat Cummins.

En fait, la déclaration du premier jour a aidé à préparer l’arrivée captivante du cinquième jour à laquelle nous avons eu droit à Birmingham. Sans cela, et sans le taux de notation du Bazball, la pluie qui a fini par être une nuisance aurait pu détruire le match. Les seules choses détruites à la fin étaient les émotions des gens et le doigt tournant de Moeen Ali.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retrouvez nos faits saillants rapides de la dernière journée palpitante du premier test des cendres à Birmingham



L’ouverture d’Edgbaston a donné un avant-goût électrisant de ce qui est à venir au cours des quatre prochains Ashes Tests.

Le battage médiatique était hors du commun avant le match alors que Bazball se préparait à rencontrer les champions du World Test. S’il y avait des craintes que ce Ashes ne soit pas à la hauteur de sa facturation, ils ont été annulés une balle.

Cummins a lancé large. L’Anglais Zak Crawley a joué un disque râpeux à travers les couvertures pendant quatre. Le Hollies Stand a éclaté.

Stokes regarda bouche bée et abasourdi. Son expression a été reflétée par beaucoup plus tard dans le match lorsqu’ils ont vu les champs stupéfiants qu’il a déployés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez comme Zak Crawley martèle Pat Cummins à travers les couvertures pour quatre du premier bal de la série Ashes



Ce fut un début époustouflant pour un superbe jeu de bascule qui avait à peu près tout. Chaque fois que vous pensiez qu’une équipe était devant, l’autre revenait en force. L’Angleterre de manière agressive, l’Australie avec une approche plus prudente.

Racine à balayage inversé et Anderson à balayage inversé

Il y avait des histoires partout où vous regardiez.

L’Angleterre, aidée par un siècle magistral de Joe Root, a galopé jusqu’à 393-8 déclarés sur 78 overs le premier jour, pas toujours en parsemant la frontière mais en étant proactif et en ramassant ceux que leur offraient les champs défensifs australiens.

Il y avait plus de célibataires que lors d’une soirée speed-dating.

Nous avons ensuite eu la déclaration très controversée de Stokes et le dernier duel entre Stuart Broad et David Warner, un duel dans lequel Broad a puisé son premier sang en éliminant son rival pour la 15e fois dans les tests.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez chaque guichet Stuart Broad contre David Warner dans The Ashes sur le sol anglais



Broad a arraché Marnus Labuschagne pour un canard doré au prochain ballon avec l’out-swinger qu’il avait conçu pour ce même batteur. Les Hollies ont de nouveau éclaté – comme il l’a fait à maintes reprises toute la semaine.

Rugissant quand le garçon local Moeen est sorti au bâton ou a pris un guichet lors de son test de retour. Beuglant quand Root a cloué des boules inversées à la limite. Rebondir lorsque James Anderson renverse a balayé Nathan Lyon pour quatre dès le premier ballon qu’il a affronté.

Se délectant en disant à Lyon, via un juron, qu’il était un Moeen moins bon et en criant « cheerio » à Warner alors qu’il s’éloignait.

Le bruit des Hollies a ensuite secoué Edgbaston l’avant-dernière soirée lorsque Broad a enlevé Labuschagne et Steve Smith à proximité. Il a recommencé le dernier soir lorsque Stokes a battu l’imperturbable Usman Khawaja.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Broad a renvoyé Steve Smith et Marnus Labuschagne en succession rapide tard le quatrième jour



L’émotion n’était jamais loin. Cummins lançant sa batte après la victoire de l’Australie. Khawaja lançant sa batte en l’air après avoir marqué son premier cent de cendres à l’étranger. Ollie Robinson lançant des bombes F vers Khawaja après l’avoir battu pour 141.

Une amende et un point d’inaptitude – une punition infligée à Moeen pour avoir appliqué un spray sur sa main de bowling blessée sans le consentement des arbitres – pourraient arriver à Robinson, ainsi que quelques verbaux australiens au fur et à mesure que la série progresse.

Robinson a doublé lors d’une conférence de presse encore plus épicée que le sort fulgurant de 22 balles que Cummins et Scott Boland avaient livré sous un ciel de plomb plus tôt le même jour, affirmant qu’il ne se souciait pas de la façon dont son envoi était perçu, remarquant que Ricky Ponting avait fait de même auparavant. et insistant sur le fait que son explosion ajoutait du « théâtre ».

Que vous pensiez que Robinson est allé au-delà ou non, il a certainement ajouté une autre cuillerée de divertissement à un montage fabuleux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Robinson a déclaré que son envoi à Usman Khawaja avait ajouté du « théâtre » à The Ashes



Les fans ont eu droit à un cinquième jour épique

Le cinquième jour, ce match se noyait dans le divertissement. La pluie et le brouillard se sont finalement dissipés, mais il est resté flou quant à savoir qui gagnerait réellement la partie.

Au thé, ça avait l’air d’être l’Australie. À 227-8, cela ressemblait à l’Angleterre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Stokes était tout simplement incapable de s’accrocher alors qu’il tentait une prise à une main à la jambe carrée qui aurait éliminé Nathan Lyon



Si l’incroyable effort de Stokes pour une prise à une main était resté, alors que Lyon était à deux et 37 points étaient nécessaires, cela aurait été 244-9 et sûrement le match de l’Angleterre.

A 19h22, l’Australie l’avait emporté. Ce quatre Cummins d’ouverture du match avait été écrasé par Crawley depuis longtemps oublié par lui alors qu’il obtenait le quatre décisif. Patball l’a emporté sur Bazball à cette occasion, mais cela aurait si facilement pu être l’inverse.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Cummins a frappé les quatre vainqueurs alors qu’il menait l’Australie à une célèbre victoire sur l’Angleterre lors du premier test des cendres



Dans toutes les bonnes histoires, le premier chapitre fournit plus de questions que de réponses. Le test d’Edgbaston n’a pas fait exception.

L’Australie utilisera-t-elle des champs négatifs tout au long de la série ? Jonny Bairstow, après sans doute jusqu’à cinq imperfections derrière les souches, devrait-il garder le guichet et si Ben Foakes le remplaçait, qui laisserait tomber l’Angleterre?

Le test de Moeen est-il déjà terminé ? Si oui, qui rentre ? Broad a-t-il le numéro de Labuschagne ? Stokes continuera-t-il à faire des conférences de presse dans un chapeau de seau? Qu’est-il arrivé à Dark Vador ?

Et, bien sûr, Stokes avait-il raison de déclarer ?

Passez au chapitre deux chez Lord’s.

Regardez le deuxième test masculin des cendres, de Lord’s, en direct sur Sky Sports Cricket à partir du mercredi 28 juin. La préparation commence à 10h avant le tirage au sort à 10h30, puis à 11h.