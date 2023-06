The Ashes : Edgbaston 2005 encore une fois ? Une autre finition captivante attend alors que l’Angleterre et l’Australie visent la victoire | Nouvelles du cricket

De nombreuses comparaisons ont été faites avec les Ashes 2005 avant la série très attendue de cet été. Sky Sports était parmi ceux qui les ont fabriqués.

Une équipe australienne étoilée avec une longue période de succès contre une équipe anglaise puissante et rajeunie. Ajoutez à cela une énorme quantité d’intérêt de la part du public – pas seulement des fans habituels de cricket – et il est difficile de ne pas sentir que c’est à nouveau 2005.

Spécialement maintenant. Dix-huit ans après une épopée d’Edgbaston, nous en profitons une autre. À l’époque, l’Australie comptait 282 victoires, cette fois c’était 281. À l’époque, l’Angleterre avait gagné par deux points, cette fois…

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action d’une quatrième journée palpitante du premier Ashes Test à Edgbaston



L’Australie a besoin de 174 points supplémentaires et l’Angleterre de sept guichets. Il faudra quelque chose d’extraordinaire pour correspondre à 2005, une victoire arrachée par l’Angleterre lorsque Michael Kasprowicz a ganté Steve Harmison sur le côté de la jambe à Geraint Jones, mais n’excluons pas cela, hein ?

L’Angleterre a fourni un divertissement riche dans chaque match de l’ère du Bazball, qu’il s’agisse de battre les frontières partout dans le monde, de prendre en quelque sorte 20 guichets sur les surfaces les plus placides de Rawalpindi, ou de perdre contre la Nouvelle-Zélande par une course dans un match pour les âges à Wellington .

Parler à Sports du ciel avant la série Ashes, l’entraîneur-chef de l’Angleterre Brendon McCullum, qui a donné son nom au Bazball, a déclaré: « Comment pouvons-nous fournir ce prochain coup dans le bras pour nous assurer que les gens veulent jouer au test de cricket?

« Vous le faites en offrant le meilleur divertissement sur la plus grande scène pendant que tout le monde regarde. Allez-y. Si ça ne marche pas, ça va. Nous nous lèverons et repartirons. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Brendon McCullum, a déclaré à Sky Sports avant la série que la politique de son équipe était toujours de divertir.



Une chose que vous savez à propos de l’Angleterre, c’est qu’ils « se lèveront et repartiront » si les choses ne fonctionnent pas. Ils l’ont fait après une défaite en manche contre l’Afrique du Sud à Lord’s l’été dernier.

Immédiatement, en fait, infligeant un revers de manche aux Proteas une semaine plus tard à Emirates Old Trafford après que McCullum lui ait dit d’aller plus fort, pas dans leur coquille, après avoir subi la première des deux défaites jusqu’à présent lors de sa défaite avec celle du capitaine Ben Stokes. mandat.

Si Edgbaston 2023 se termine différemment d’Edgbaston 2005 et que l’Australie gagne, alors les espoirs de l’Angleterre de regagner les Cendres prendront un coup monumental. Depuis 2005, aucune équipe n’a remporté les Ashes après avoir perdu le premier test, l’Angleterre l’ayant fait à Lord’s avant de revenir en force. Mais Stokes et McCullum ne se soucient pas beaucoup de l’histoire.

Ils sont du genre « soyez là où sont vos pieds », concentrés sur le présent et non sur le passé. Si l’Angleterre est battue à Birmingham, ce sera « se lever et repartir » aux Lords à partir du 28 juin – mais pour le moment, ils ont l’air favoris.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Broad a écarté Labuschagne pour la deuxième fois du match



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Broad a fait prendre Smith derrière quatre overs après avoir éliminé Labuschagne



Le match était délicatement préparé au début de la deuxième manche australienne, mais ensuite en faveur des Baggy Greens après que David Warner et Usman Khawaja aient partagé une position d’ouverture de 61.

Ollie Robinson a ouvert la porte à l’Angleterre lorsqu’il a enlevé Warner, avant que Stuart Broad ne l’ouvre en éliminant les hommes n ° 1 et n ° 2 du classement des frappeurs de test, Marnus Labuschagne et Steve Smith. Son éclat tardif avait de vraies nuances de 2005.

À l’époque, Steve Harmison a propulsé Michael Clarke au plus profond de l’avant-dernière journée pour donner l’avantage aux hôtes. Dix-huit ans plus tard, c’était au tour de Broad de porter le coup crucial – ou des coups comme il s’est avéré.

Donc, à mardi. En faveur de l’Angleterre, il y a un terrain de cinquième jour, un capitaine cinq étoiles qui déploie certains des terrains les plus funky que vous ayez jamais vus, la pression de la poursuite pour le côté frappeur, un ciel couvert potentiel pour aider les sertisseurs et, bien sûr, que Labuschagne et Smith ne joueront plus aucun rôle.

Image:

Usman Khawaja a marqué un siècle lors de la première manche de l’Australie et fait obstacle à l’Angleterre lors de sa deuxième





Cependant, l’homme qui se trouve juste en dessous de Labuschagne et Smith dans le classement des frappeurs à Travis Head se dresse sur leur chemin. avec une ampoule sur son doigt qui tourne.

Si vous voulez savoir à quel point c’est dommageable pour un twirler, Nathan Lyon, l’off-spinner australien, a la réponse : « Comme un chanteur essayant de faire un concert sans cordes vocales. » Reste à savoir quel air l’Angleterre sortira de Moeen sur un terrain qui prend une tournure appréciable.

Deux hommes qui ont joué dans cette épopée d’Edgbaston en 2005 – l’ancien batteur anglais Kevin Pietersen et l’ancien skipper australien Ricky Ponting – regarderont depuis la boîte de commentaires de Sky Sports. C’est juste dommage qu’une autre star de 2005, le regretté Shane Warne, ne soit pas là aussi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dans le premier Ashes à avoir lieu depuis le décès de Shane Warne, découvrez quelques-uns des moments les plus emblématiques du spinner de jambe lors des matchs Ashes en Angleterre



Warne était l’un des joueurs majeurs il y a 18 ans, réclamant 10 guichets dans le match, puis emmenant l’Australie à moins de 62 points de la victoire avant de marcher sur ses souches face à Andrew Flintoff.

Warne aimait les Ashes et il aurait certainement aimé celui-ci. Il aurait adoré le Bazball et presque tout dans le captivant Edgbaston Test de cette année, à l’exception du classement défensif de l’Australie. Il se serait arraché les cheveux à ça.

L’image la plus emblématique du test de 2005, bien sûr, était Flintoff consolant un Brett Lee abattu après l’une des finitions les plus serrées de l’histoire du cricket.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Robinson a déclaré qu’il « se fichait » de la façon dont son envoi à Khawaja dimanche était perçu, affirmant que cela ajoutait du « théâtre » aux Cendres.



Compte tenu de la façon dont ce jeu a basculé dans un sens puis dans l’autre, il ne serait pas surprenant qu’il y ait une scène similaire à un moment donné mardi. Et après l’envoi de dimanche, peut-être que Robinson et Khawaja étant les joueurs impliqués, quel que soit le résultat, serait une finition appropriée.

À vous, Edgbaston.

Regardez le cinquième jour du premier Ashes Test, d’Edgbaston, en direct sur Sky Sports Cricket lundi. Le montage commence à 10h15 avant le premier bal à 11h. Ne le manquez pas!