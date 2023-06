The Ashes : Comment l’Angleterre s’alignera-t-elle au Lord’s ? Mark Wood reviendra-t-il et comment va le doigt tournant de Moeen Ali? | Nouvelles du cricket

Avant le premier Ashes Test, il y avait ceux qui déploraient l’absence de Ben Foakes et se demandaient si Moeen Ali durerait au cours d’une série de cinq matchs. Ces sentiments demeurent.

Il n’y aura pas de retour pour Foakes lors du deuxième test à Lord’s avec Jonny Bairstow pour continuer derrière les souches pour ce match et très probablement le reste de la série, malgré jusqu’à cinq erreurs lors de la défaite à deux guichets à Edgbaston in the Ashes. ouvreur.

« Ce sont des erreurs assez difficiles », a déclaré l’entraîneur anglais et ancien gardien de guichet néo-zélandais Brendon McCullum, interrogé sur les défauts de Bairstow à Birmingham.

« Je suis déjà resté ici auparavant, ce n’est pas l’endroit le plus facile à garder. En fait, je pensais que Jonny s’est très bien tenu tout au long. Nous savons ce qu’il offre avec la batte, le fait qu’il arrive à sept heures est une véritable arme. »

Il reste à voir si Moeen se situe à un endroit en dessous de Bairstow au n ° 8, avec le polyvalent hors-tournant – attiré hors de la retraite de test pour cette série après la fracture de stress de Jack Leach au dos – souffrant d’un doigt tournant boursouflé à Edgbaston en sa première sortie ballon rouge en près de deux ans.

L’Angleterre espère que Moeen sera en forme pour le Lord’s Test, mais était suffisamment inquiète pour appeler Rehan Ahmed, un joueur de 18 ans, dans son équipe, pour remplacer un quilleur deux fois son âge.

Après l'appel de Rehan Ahmed dans l'équipe anglaise des Ashes, nous revenons en décembre de l'année dernière lorsque le joueur de jambe est devenu le plus jeune homme à remporter cinq guichets lors de ses débuts en test, contre le Pakistan.



McCullum et le capitaine Ben Stokes n’auront aucun scrupule à ce qu’Ahmed fasse face à l’occasion s’il joue contre l’Australie ; l’adolescent a remporté cinq guichets lors de ses débuts au Pakistan en décembre et a semblé totalement imperturbable tout au long.

Bowling leg-spin dans un Ashes Test en Angleterre est une proposition totalement différente mais Sky Sports’ Mark Butcher dit que l’Angleterre doit jouer un spinner de première ligne – pour alléger la charge de travail des couturiers et aussi du tweaker à temps partiel Joe Root.

Il a déclaré: « L’Angleterre pourrait être tentée de jouer à quatre, mais je ne pense pas qu’elle le devrait. Même si vous pensez que le terrain va être plat, vous allez être là-bas pendant longtemps et vous ne le faites pas. voulez que vos sertisseurs fassent énormément de travail d’âne.

« Si vous voulez que Root joue essentiellement comme un joueur polyvalent, ajoutez-vous tellement à sa charge de travail qu’il devient alors moins efficace en tant que votre meilleur frappeur? Je pense que vous allez devoir choisir un lanceur de spin.

Image:

L’Angleterre pourrait laisser de côté un spinner de première ligne et demander à Joe Root de combler le vide





« Ils ont opté pour Ahmed et il effectuera des livraisons de guichets – il lance plus de googlies que de leg-spinners, vous aurez donc toujours la possibilité de détourner le ballon des gauchers australiens. Il peut également donner c’est un travail pénible, ce qui est essentiellement ce que l’Angleterre a demandé à Mo de faire de toute façon ! »

Simple alors : Moeen s’il est en forme et Ahmed s’il ne l’est pas. Pas assez…

Anderson jouera-t-il – et Woakes est-il une option ?

Alors que l’Angleterre aurait sûrement remporté le premier test sans sa surabondance d’erreurs de terrain – non seulement celles de Bairstow, mais aussi celle de Stuart Broad qui a battu Usman Khawaja sur un no-ball – il y avait un sentiment tenace qu’ils avaient raté le rythme rapide de Mark Wood.

Wood pour Moeen serait le changement que l’ancien rapide anglais Steve Harmison ferait, mais si l’équipe de Stokes sélectionne un fileur principal, alors quel sertisseur abandonnerait pour faciliter le retour de Wood?

Harmison a parlé à Sky Sports News des changements qu'il apporterait au Lord's Test



Il est apparu un choix direct entre Wood et Broad pour la dernière place au rythme à Edgbaston. Broad a remporté cette bataille et a continué à impressionner, éliminant David Warner pour la 15e fois lors des tests, enlevant deux fois Marnus Labuschagne avec son nouveau swinger et empochant six guichets dans le match.

Ollie Robinson, autour de son envoi dont on a beaucoup parlé à Khawaja, a ramassé cinq guichets dans le jeu et c’était en fait le meilleur preneur de guichet de test d’Angleterre de tous les temps, James Anderson, qui était leur sertisseur le moins efficace, avec des chiffres de match de 1 -111 sur 38 overs.

Anderson a depuis déclaré qu’il en aurait « fini » si la série Ashes fournissait plus de terrains « kryptonite » avec peu d’aide pour les quilleurs, mais avec le temps étouffant à Londres, il y a de fortes chances qu’il y ait une surface similaire à Lord’s. Pouvait-il faire place ?

Le record du joueur de 40 ans au QG est stellaire : 117 guichets, sept parcours à cinq guichets et une moyenne de 24,58. Mais il y a quelqu’un d’autre qui adore Lord’s et c’est la figure quelque peu oubliée de Chris Woakes – dans l’équipe anglaise des Ashes, mais qui a à peine mérité une mention devant Edgbaston.

Image:

Chris Woakes a une moyenne inférieure à 12 dans les Lord’s Tests – pourrait-il être de retour cette semaine ?





Edgbaston est le terrain natal de Woakes, mais celui de Lord doit être là-haut avec son préféré. En cinq tests sur le site, il a empoché 27 guichets à une moyenne de 11,33 avec trois cinq-pour. Il a également frappé son seul siècle de test là-bas, contre l’Inde en août 2018, de sorte que son rappel ajouterait du lest au bâton.

Quelle que soit la formation choisie par l’Angleterre, elle en a besoin pour produire un résultat. Un zéro dans une série Ashes est déjà assez mauvais, deux zéro pourrait être terminal.

Regardez le deuxième test des cendres masculin, de Lord’s, en direct Sky Sports Cricket à partir de mercredi. Le montage commence à 10h avant le tirage au sort à 10h30, puis un départ à 11h.