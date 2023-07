The Ashes: Chris Woakes prouve qu’il a changé la donne pour l’Angleterre après une introduction tardive à la série | Nouvelles du cricket

Les points de discussion de cette série Ashes ont inclus plus d’héroïsmes de Ben Stokes et de personnes appelant au retour de Ben Foakes – mais maintenant c’est le modeste Chris Woakes qui fait la une des journaux.

Après avoir passé plus d’un an hors de l’équipe de test d’Angleterre en raison d’une combinaison de blessures et de non-sélection, le polyvalent du Warwickshire a fait une entrée tardive mais vitale contre l’Australie.

Woakes a pris six guichets lors du troisième test à Headingley – chacun d’eux a reconnu les frappeurs – avant de frapper les points gagnants alors que l’Angleterre a devancé un nerveux pour rester dans la série.

Maintenant, ses quatre guichets le premier jour du quatrième match à Emirates Old Trafford ont l’Angleterre en tête alors qu’ils cherchent une victoire au niveau de la série, un résultat qui mettrait en place une finale gagnante au Kia Oval à partir du jeudi 27 juillet.

Le Kia Oval en septembre 2021 était la dernière fois que nous avons vu Woakes dans un test à domicile avant son rappel à Headingley plus tôt ce mois-ci et il en a maintenant sûrement fait assez pour figurer à nouveau dans le sud de Londres après avoir aidé l’Angleterre à renverser la situation des Ashes.

Le jour de l’ouverture à Manchester, Woakes a enlevé David Warner pour 32 après que l’ouvreur australien ait traversé une rafale d’ouverture de son grand ennemi Stuart Broad.

Il a ensuite écarté Cameron Green et Mitchell Marsh dans le même over, mettant fin à une position de 65 entre les deux polyvalents de 189-5, avec Green lbw et Marsh attrapés avec brio par Jonny Bairstow après avoir ricané une superbe livraison apparente de Woakes derrière.

Enfin, Woakes est revenu tard dans la journée pour retirer Alex Carey avec le deuxième nouveau ballon, le frappeur-gardien de guichet australien se rapprochant de Bairstow alors qu’il cherchait à partir.

Woakes est considéré comme l’homme le plus gentil du cricket, mais il a été une proposition diabolique pour les touristes au cours des dernières semaines, avec ses 10 guichets en trois manches portant son record de carrière en Angleterre à 104 en 27 tests à une moyenne de 22,31.

Bien que Stuart Broad ait remporté son 600e guichet de test et que le brûlant Mark Wood ait renvoyé Steve Smith, Woakes était l’homme principal de l’Angleterre à Manchester mercredi.

Atherton : Woakes ne vous laisse jamais tomber

Sky Sports Cricket Michael Atherton a déclaré: « C’est typique de Woakes. Il obtient quatre guichets, la performance exceptionnelle, et nous passons 15 ou 20 minutes à parler de Broad!

« Il est éclipsé dans une certaine mesure, c’est comme ça qu’a été sa carrière, mais il a été un formidable joueur de cricket pour l’Angleterre.

« Chaque fois qu’il joue, c’est un gars qui ne va pas vous laisser tomber et il vient de trouver un peu de claquement dans cette série, un peu de pincement en dehors du terrain. »

Woakes a terminé la journée avec des chiffres de 4-52 sur 19 overs, son succès incitant le capitaine Stokes à remettre à son compatriote polyvalent le deuxième nouveau ballon sur l’homme marquant Broad.

l’ami d’Atherton Cricket céleste expert, l’ancien capitaine australien Ricky Ponting, a ajouté: « Woakes était le choix des quilleurs, cela ne fait aucun doute dans mon esprit. Je pense qu’il a posé plus de questions que n’importe qui d’autre dans l’attaque anglaise.

« Il semblait avoir le plus de mouvement, frapper suffisamment la zone. Le ballon avec lequel il a renvoyé Marsh à la 63e était à environ six pouces.

« Avec son inclusion et celle de Wood, l’Angleterre a une attaque bien équilibrée qu’elle n’avait pas au début de la série. »

Une série qui, grâce en grande partie à l’impact de Woakes, peut encore aller jusqu’au bout.

