The Ashes: Chris Woakes et Stuart Broad s’associent pour maintenir les espoirs de l’Angleterre face à l’Australie | Nouvelles du cricket

Chris Woakes (4-52) et Stuart Broad (2-68) ont gardé l’Angleterre dans les cendres alors que l’Australie a clôturé 299-8 après la journée d’ouverture du quatrième test à Emirates Old Trafford.

Avec l’anticipation et une petite chance de pluie dans l’air, on ne savait pas qui allait avoir le dessus à la fin de la journée, mais comme le temps s’est maintenu, une séance nocturne cruciale a aidé l’Angleterre à revenir dans la compétition.

L’Australie est entrée dans la dernière session de la journée sur 187-4 après de solides performances de Marnus Labuschagne (51) et Steve Smith (41) mais seulement cinq balles après le thé, Broad a franchi son 600e guichet de test en éliminant Travis Head (48).

Woakes a ensuite mis en sourdine l’attaque de l’Australie en l’espace d’un over, éliminant Cameron Green (16) via lbw avant de retirer le dangerman Mitchell Marsh (51) seulement trois balles plus tard alors que Jonny Bairstow a pris une prise sensationnelle, mettant fin au gênant presque run-a- de Marsh. manches de balle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Woakes piège Cameron Green le 16, rompant un partenariat important



Mitchell Starc (23no) et Alex Carey (20) se sont ensuite battus vaillamment jusqu’à ce que le nouveau ballon arrive, mais avec ce dernier tombant sur Woakes avec un peu plus de dix minutes restantes de la journée, l’Angleterre a encore du travail à faire mais gardera l’espoir de pouvoir gagner un résultat de ce test déterminant pour les cendres avant que la pluie ne tombe plus tard dans la semaine.

Les partenariats australiens sont frustrants car les guichets sont durement gagnés

Le large toujours fiable a reçu la première balle du quatrième test et il a saisi sa chance de tester les ouvreurs australiens dès le début, trouvant la percée pour son 599e guichet de test et épinglant Usman Khawaja (3) pour lbw en seulement le cinquième plus de le jour.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Stuart Broad a fait d’Usman Khawaja son 599e guichet de test, épinglant l’ouvreur australien lbw le matin de l’ouverture à Manchester



Alors que le soleil commençait alors à percer les nuages, David Warner (32 ans) jouait bien, mais il en a pris un derrière à moindre coût de la livraison complète de Woakes au Bairstow en attente pour mettre l’Australie à 61-2 après un peu plus d’une heure de jeu.

Smith et Labuschagne ont ensuite mis en place un partenariat de 59 points qui a porté l’Australie à 107-2 à la fin de la première session, mais l’Angleterre a bondi juste après la pause, Wood retirant le guichet clé de Smith via lbw, une livraison à 92 mph se dirigeant clairement vers le haut du moignon du milieu et donné après que l’Angleterre ait opté pour l’examen.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Angleterre a une deuxième critique réussie après que Marnus Labuschagne cherche à attacher Moeen Ali à la jambe mais est piégé pour un LBW



Malgré le guichet indispensable, Head et Labuschagne ont ensuite pris le contrôle et ont résisté à un barrage de bowling pour assurer un partenariat de 50 et ils avaient l’air d’être sur le long terme alors que le Labuschagne frénétique des trois premiers tests était parti.

Cependant, l’Angleterre s’est tournée vers le spin bowling et cela a fonctionné, Labuschagne évoquant son premier demi-siècle de la série puis tombant sur la prochaine livraison à laquelle il a été confronté pour lbw, l’Angleterre optant pour une bonne critique comme la livraison de Moeen Ali (1-65) a été montrée. décoller le haut du moignon de la jambe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les guichets marquants de Stuart Broad de sa carrière de test après avoir remporté son 600e et son 149e record contre l’Australie



Le moment historique de Broad est finalement arrivé dans la première manche après le thé alors que Head a retiré la balle courte à un Joe Root en attente, obtenant le 600e guichet de test du talisman anglais et réduisant l’Australie à 189-5.

L’Angleterre a ensuite continué à attaquer et c’est Woakes qui est revenu et a occupé le devant de la scène, sécurisant les guichets de Green et Marsh dans le même over, Bairstow prenant une brillante prise de plongée pour que ce dernier mette les visiteurs sur le pied arrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez l’incroyable prise à une main de Jonny Bairstow sous les meilleurs angles !



Woakes a ensuite joué à nouveau pour mettre fin à une position frustrante de 39 points entre Carey et Starc, laissant l’Australie 299-8 et le match dans la balance avant le deuxième jour.

Jimmy Anderson était le seul quilleur anglais à ne pas prendre de guichet puisqu’il a terminé la journée 0-43.

Regardez la deuxième journée du quatrième Ashes Test en direct sur Sky Sports Cricket le jeudi 20 juillet. Montée en puissance à partir de 10h15, premier bal à 11h. Vous pouvez diffuser les séries masculines et féminines Ashes sur MAINTENANT.