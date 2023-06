The Ashes: Ben Stokes réaffirme que l’Angleterre ne changera pas de style, dit qu’il est « très bien placé pour jouer au bowling » | Nouvelles du cricket

Ben Stokes a réitéré que l’Angleterre n’adaptera pas son style de cape et d’épée dans The Ashes, affirmant que la seule chose qui a changé est l’occasion.

La marque de cricket agressive de l’Angleterre a produit 11 victoires en 13 tests et a généré un réel optimisme parmi les fans que l’équipe peut battre l’Australie dans une série de tests pour la première fois depuis 2015.

L’Australie, qui a battu l’Angleterre 4-0 en 2017/18 et 2021/22 et a fait match nul au Royaume-Uni en 2019, est championne du monde des tests après avoir conquis l’Inde au Kia Oval la semaine dernière.

S’exprimant à Edgbaston avant l’ouverture des Ashes de vendredi, Stokes a déclaré aux journalistes: « Je ne vais pas m’asseoir ici et dire que ce n’est pas un immense honneur de mener l’Angleterre contre l’Australie dans une série Ashes.

« L’Australie a joué au cricket incroyable et cela reflète le fait qu’elle est championne du monde de test. Je sais que c’est un gros problème. Je sais à quel point cela signifie pour les fans et les joueurs.

« Mais la seule chose que je ressens est différente, c’est l’occasion. Nous allons toujours lancer une balle de cricket, frapper une balle de cricket et aligner une balle de cricket. Trouvez quelque chose qui fonctionne, ne vous mettez pas plus de pression ou changez parce que l’occasion peut être plus grande.

« Je pense que ce que nous avons fait au cours de la dernière année, c’est montrer comment nous voulons jouer et comment nous sommes capables de tirer le meilleur parti de l’équipe mais aussi le meilleur des individus.

« On vous demande souvent si nous allons continuer à jouer de cette façon contre cette opposition, contre cette opposition, mais je pense que nous avons clairement indiqué que c’est ainsi que l’Angleterre joue son cricket contre n’importe quelle opposition.

« Cela a fonctionné plus qu’il ne l’a fait, donc je ne pense pas qu’il y ait la moindre question sur la façon dont nous allons jouer notre cricket, même si c’est contre l’Australie.

« Les conditions peuvent dicter comment vous faites cela. Nous essaierons toujours de nous adapter aux conditions, mais nous avons toujours ce mode positif de sortir pour nous amuser le plus possible et toujours mettre la pression sur l’adversaire, peu importe qui c’est. Visage le ballon, pas l’homme. »

« Je donnerai 100% de ce que j’ai »

Stokes a également déclaré qu’il était « très bien placé pour pouvoir jouer au bowling » alors qu’il luttait contre un problème au genou gauche.

Le problème a limité son rôle avec le ballon en Nouvelle-Zélande en février et il n’en a renversé qu’un depuis – dans l’IPL pour Chennai Super Kings.

Le skipper a déclaré: « Les trois derniers jours ont été vraiment bons pour ma confiance. J’ai fait quelques overs et j’ai pu courir avec plus d’intensité jour après jour, donc je me suis mis dans un très bon endroit pour jouer.

« Je me sens vraiment mieux qu’à Wellington [earlier this year] et même avant cela. Chaque fois que je suis sur le terrain [I want to put in big performances].

« Mon corps m’arrêtait… mais ce que j’ai fait, c’est me mettre dans un endroit où je me sens plus capable de le faire.

« Je ne vais pas parler trop tôt de choses parce que qui sait où je serai dans deux semaines. Mais j’espère que je n’ai pas à m’inquiéter pour ça. Je donnerai 100 % de ce que j’ai à ce moment-là. . »

« Je ne pouvais pas regarder au-delà de Broad et Moeen »

L’Angleterre a choisi Stuart Broad plutôt que Mark Wood pour compléter l’attaque de rythme aux côtés de James Anderson et Ollie Robinson, Stokes affirmant que l’ouvreur australien de 36 ans, David Warner, sept fois dans la série tirée au sort Ashes 2019, a joué un grand rôle dans cette décision.

Dans tous les tests d’Edgbaston, Broad a 43 guichets à une moyenne de 24,06.

Stokes a également expliqué pourquoi il a tenté Moeen Ali de quitter la retraite de Test pour occuper le poste de spin-bowling après que Jack Leach ait subi une fracture de stress au dos.

Sur Broad, qui a remporté 131 guichets Ashes au total, Stokes a déclaré: « Je pense que le record de Broady contre l’Australie est incroyable.

« Il est très difficile de passer à côté de quelqu’un comme ça pour le match d’ouverture d’une série. Je mentirais si je disais le record de Broad contre Warner [was not a factor]. »

Sur Moeen, qui a une moyenne de 64,65 avec le ballon contre l’Australie, Stokes a déclaré: « J’ai dû réfléchir sérieusement à qui nous allions remplacer Leachy et un joueur comme Mo que j’ai vu réaliser des performances incroyables pour gagner des matchs, bien qu’un il y a longtemps, était quelque chose que je ne pouvais pas regarder au-delà.

« C’était un sentiment d’estomac et de cœur plutôt que mon cerveau et je suis généralement resté fidèle à mon instinct tout au long de mon mandat de capitaine jusqu’à présent.

« Moeen va venir ici et je regarde ce qu’il peut offrir à cette équipe dans ses meilleurs jours et je ne me soucie de rien d’autre. »

« J’ai essayé de faire croire aux joueurs qu’ils sont incroyables »

Le revirement de l’Angleterre sous Stokes et l’entraîneur-chef Brendon McCullum a été stupéfiant, le duo ayant pris le contrôle d’une équipe avec une victoire lors de ses 17 matches précédents.

Stokes dit que le fait de donner « croyance » à ses joueurs a joué un rôle déterminant dans l’ascension de l’équipe.

Il a ajouté: « Il s’agit de faire croire aux gars dans le vestiaire qu’ils sont des joueurs incroyables, de leur faire croire en eux-mêmes beaucoup plus qu’ils ne le faisaient probablement auparavant, de leur faire croire qu’ils étaient meilleurs qu’ils ne le pensaient à l’origine. J’espère que j’ai fait ça .

Nous nous sommes reconnectés en tant qu’amis plus qu’autre chose. Moi et Brendon [McCullum] restera toujours très fidèle à se réunir et à passer du temps ensemble loin du terrain de cricket. C’est tellement, tellement important pour ce groupe de joueurs.

« Je sens que j’ai toujours eu une très bonne relation avec les joueurs dans ce vestiaire. L’une des choses les plus importantes en tant que capitaine était d’avoir toujours la même confiance, même si maintenant je prends de grandes décisions. »

