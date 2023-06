The Ashes: Ben Stokes publie une vidéo de bowling à toute vitesse au milieu des craintes de blessures | Nouvelles du cricket

Ben Stokes a donné un coup de pouce aux fans anglais car, à une semaine du début de The Ashes, le capitaine des tests masculins a publié une vidéo sur Instagram le montrant en train de jouer au bowling à toute vitesse.

La condition physique de Stokes est une préoccupation constante pour l’Angleterre en raison d’une blessure au genou de longue date. Il n’a pas joué au bowling lors de leur victoire à 10 guichets contre l’Irlande à Lord’s la semaine dernière et a été vu grimaçant en attrapant une prise le troisième jour.

Stokes a minimisé le problème après le match, affirmant qu’il n’y avait « pas de quoi s’inquiéter » et qu’il était « certainement sur la bonne voie pour jouer » lors du premier test contre l’Australie à Edgbaston – en direct sur Sky Sports Cricket – le vendredi 16 juin.

La vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux vendredi matin le montre jouer au bowling à l’Université St Andrews en Écosse, ainsi qu’une partie de golf avec l’entraîneur-chef Brendon McCullum en tant que Kingsbarns Golf Links.

Lui et McCullum ont supervisé un changement radical d’approche et de fortune pour l’équipe de test d’Angleterre depuis sa prise de fonction au début de l’été dernier, remportant 11 de leurs 13 premiers matchs en charge.

Tentant de regagner l’urne Ashes pour la première fois depuis 2015, et après une raclée 4-1 Down Under en 2021/22, Stokes a déclaré que son équipe « ne retiendrait rien » contre l’Australie.

« Je vous promets : nous allons jouer sans peur », a écrit Stokes pour le tribune des joueurs.

« Nous voulons créer un environnement où chacun a la liberté d’essayer des choses sans peur. Je sais que cela n’a pas toujours été ainsi, même si nous en avons toujours eu la capacité.

« Ne retenez rien. Exprimez-vous. Montrez-nous ce que vous pouvez vraiment faire. Et vous savez quoi ? Si vous échouez, alors vous échouez. Et alors ?

« En tant que capitaine, je ne vais pas mâcher les gens lors de conférences de presse ou dans les médias pour avoir essayé de jouer un gros coup. Et dans les coulisses, vous n’obtiendrez pas une tape sur le poignet de moi ou de Brendon McCullum à ce sujet.

« Je ne veux pas que cela soit sorti de son contexte. Ce n’est pas parce que je dis que c’est bien d’échouer que je suis d’accord pour perdre. Je déteste perdre. »

Stokes a ajouté: « Ce n’est pas comme les autres séries [The Ashes]. Il y a la pression, le battage médiatique et le bruit supplémentaire qui vient avec, mais nous sommes prêts pour tout cela cet été.

« Nous avons eu de bons résultats l’année dernière et l’état d’esprit dans le groupe est si fort. Tout le monde est pleinement engagé dans ce que nous faisons. Nous savons à quel point nous sommes bons et que dans nos bons jours, nous pouvons battre n’importe qui. leurs bons jours. »

Morgan: Stokes « un homme de parole » avec une mentalité offensive

L’ancien capitaine anglais du ballon blanc Eoin Morgan, qui a mené l’équipe à la gloire de la Coupe du monde en 2019, a salué l’authenticité de Stokes et dit qu’il est sincère à propos de sa mentalité de gagner à tout prix.

L’un des deux tests perdus par l’Angleterre sous Stokes était contre la Nouvelle-Zélande à Wellington plus tôt cette année. Bien qu’ils aient mené la série de deux matchs 1-0, les touristes ont succombé à une défaite palpitante en un point plutôt que de chercher à obtenir un match nul décisif.

Avant The Ashes, Stokes a insisté sur le fait qu’il déclarerait même s’il était confronté à un scénario où l’Angleterre menait 2-1 et 300 devant, avec sept guichets en main, avant le dernier jour du test final à The Oval, et Morgan croit que ce n’est pas du bluff et de la bravade.

« Je ne crois pas que tout ce que dit Ben soit pour le spectacle », a déclaré Morgan au Agence de presse de l’AP. « C’est un homme de parole, il est très authentique.

« Vous pouvez dire que cela en dit long sur le terrain et en dehors et que cela sonne clairement dans les vestiaires, donc cela ne devrait pas être différent pour quiconque dans le public.

« Quand vous avez un leader comme ça, c’est génial parce qu’il y a juste une direction claire et transparente dans laquelle vous allez et ce que vous voulez accomplir.

« Un match nul n’est pas la tâche, ils veulent gagner, leurs yeux sont rivés sur le prix et il semble tirer le meilleur parti de ses propres joueurs de cette façon. »

Morgan a ajouté: « Pendant la meilleure partie de quatre ou cinq ans, l’Angleterre a été terrible au test match de cricket, ils ont essayé de se battre et d’être tenaces, défensifs et de jouer le long jeu, et cela ne fonctionne tout simplement pas.

« Je peux imaginer que la pierre angulaire de la pensée de Ben est » nous n’allons pas recommencer à jouer de cette façon « .

