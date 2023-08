The Ashes: Ben Stokes pense qu’une série passionnante est ce dont le test de cricket avait besoin alors que l’Angleterre remporte le match nul contre l’Australie | Nouvelles du cricket

La série palpitante Ashes de l’Angleterre contre l’Australie peut stimuler le test de cricket au milieu des points d’interrogation sur le format boule rouge ces dernières années, estime le skipper Ben Stokes.

Stuart Broad a remporté le guichet décisif lors de sa dernière journée avant de prendre sa retraite alors que l’Angleterre battait l’Australie pour remporter le cinquième test, faire match nul dans la série et priver les visiteurs d’une première victoire en série au Royaume-Uni depuis 2001.

Il a couronné un retour impressionnant qui avait vu l’équipe de Brendon McCullum abandonner deux tests d’ouverture turbulents avant de voir leurs espoirs de soulever l’urne anéantis par un quatrième test pluvieux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts de la cinquième journée du cinquième match d’essai des cendres à The Oval alors que Stuart Broad, qui prend sa retraite, a aidé l’Angleterre à remporter la victoire sur l’Australie



« Je crois sincèrement que c’est ce dont le test de cricket avait besoin », a déclaré Stokes. « Chaque joueur portant un maillot d’Angleterre et d’Australie est un ardent défenseur du test de cricket pour rester en vie.

« Nous avons beaucoup insisté sur le fait que c’était un objectif dans notre façon de jouer et je pense que cette série l’a vraiment fait.

« Il a captivé tant de nouveaux fans et attiré un nouveau public. Le test de cricket est la forme la plus pure et je l’adore.

« J’espère que cette série l’a rendu encore plus grand.

« Deux équipes de haute qualité qui s’affrontent ont été quelque chose que vous ne pouviez pas quitter des yeux. Chaque session a été son propre match.

« J’espère vraiment que nous avons inspiré une nouvelle génération. Je repense à 2005 et à ce que cette série a fait pour moi en tant que jeune, et j’espère vraiment qu’il y a quelqu’un qui a l’âge que j’avais à l’époque qui dit : ‘C’est ce que je veux faire’. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Brendon McCullum, était fier de ses joueurs et de l’esprit combatif dont ils ont fait preuve dans les moments « difficiles » de la série.



L’Australie était apparue en position de force pour chasser 384 alors qu’elle atteignait 238-3 avec Steve Smith et Travis Head qui avançaient bien avant qu’un retard de pluie de deux heures n’entame leur rythme.

À son retour sur le terrain, l’Angleterre continuerait à remporter les sept derniers guichets dans une finale effrénée qui a vu la star de Chris Woakes et Moeen Ali, avec Broad offrant la touche finale.

« Je pense que 2-2 reflète fidèlement les équipes qui s’affrontent littéralement. L’Australie est championne du monde de test, c’est une équipe de qualité », a ajouté Stokes.

« Je ne pense pas que beaucoup d’équipes auraient pu répondre à partir de 2-0 [like we did]. Je suis incroyablement fier des efforts de chacun.

« Nous sommes faire ou mourir depuis le deuxième match et cela nous convient vraiment.

« Nous n’avons pas hésité à l’événement capital The Ashes. Nous avons parlé et nous avons également parcouru le chemin.

« Dans une situation de faire ou mourir, la plupart des équipes peuvent hésiter, mais je suis très fier de toute cette équipe et de ce qu’elle a accompli au cours de ces semaines. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les 10 guichets de la deuxième manche australienne du cinquième test des cendres en 90 secondes



Alors que c’était une journée d’adieu pour Broad, la foule de The Oval s’est également levée pour applaudir les efforts de l’excellent Moeen, qui était sorti de sa retraite pour remplacer Jack Leach.

Il a terminé avec des chiffres déterminants de 3-76 après avoir écarté Head, Mitchell Marsh et le capitaine australien Pat Cummins.

« Mo est arrivé dans cette équipe suite à une malheureuse blessure de Jack Leach. On a dit quelques choses à son sujet, mais je l’ai choisi parce que je sais ce qu’il peut faire dans ses meilleurs jours », a déclaré Stokes.

« Quand cela comptait vraiment, il a produit l’un de ses meilleurs jours. Il a changé le jeu pour nous. Pour lui, faire ce qu’il a fait est tout simplement incroyable. Il a été un grand serviteur de l’Angleterre. »

Pour Broad, c’était une conclusion appropriée à sa brillante carrière en Angleterre.

« C’est la carrière de Broady, n’est-ce pas. C’était écrit dans les étoiles pour lui. C’était son moment », a déclaré Stokes.

« Ce type a été incroyable pour l’Angleterre, la longévité de sa carrière et ce qu’il a accompli ne doivent jamais être oubliés. Je suis tellement heureux que beaucoup de ses amis et de sa famille soient ici pour assister à ce qui s’est passé aujourd’hui.

« Je ne vais pas mentir, au fond de moi quand nous les avons abattus huit fois, je savais qu’il aurait fallu un accident de train tout-puissant si nous ne gagnions pas le match. Je pensais avoir assez bien choisi mon moment pour apporter Broady de retour dans l’attaque. Mais le voir s’enfuir avec les glissades pour célébrer était l’un de ces moments. Cela allait toujours arriver. «

