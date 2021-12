The Ashes : Assistance à Joe Root et prise de décision « au-delà des mauvaises » de l’Angleterre en Australie | Nouvelles de cricket

L’entraîneur-chef Chris Silverwood et le capitaine Joe Root ont été critiqués après un mauvais départ pour l’Angleterre dans The Ashes

L’Angleterre a une fiche de 2-0 à The Ashes avec ses sélections et ses prises de décision faisant l’objet de nombreuses critiques.

Sur le Balado de Sky Sports Cricket, Mike Atherton, Rob Key et Nasser Hussain ont discuté de certaines des décisions les plus déroutantes et de la question de savoir si le capitaine Joe Root a besoin de plus d’aide, si cela devrait venir de l’entraîneur-chef et comment se débarrasser d’un sélectionneur en chef a laissé Chris Silverwood plus ouvert à la critique.

Voici comment s’est déroulée cette discussion…

Mike Atherton : Ne pensez-vous pas, d’une certaine manière, que la réflexion derrière la sélection de l’équipe (pour le deuxième Test) était vraiment inquiétante et déroutante ? Que l’on accepte que les filateurs anglais soient assez bons ou qu’ils aient confiance en eux est une tout autre affaire.

Mark Wood a renvoyé Steve Smith dans une performance encourageante lors du premier test mais s’est reposé à Adélaïde

Quand vous avez regardé la sélection de cette équipe pour cette surface, pour des sortes de nouveaux lanceurs de boules, cinq sertisseurs à bras droit, tous dans une plage de rythme étroite, laissant de côté votre homme au rythme extrême – le reposant, ils ont dit qu’il était en pleine forme, se reposer pour quoi ? Nous menons 2-0 – et le spinner, ça n’avait tout simplement pas de sens.

Je ne voyais aucune situation dans laquelle cette sélection avait un sens pour ce match et je trouve cela assez préoccupant car ils doivent évidemment parler de sélection avant le match. Il n’y a pas de bon sens de cricket qui vient avec cette équipe sur ce terrain.

Clé Rob : C’est un autre problème qu’ils ont. Joe Root obtient beaucoup de bâton et tactiquement, il n’est pas le plus grand capitaine du monde, mais ce n’est pas nouveau. Mais en fait, le capitaine a tellement apporté de son bâton, cela a fait de lui un meilleur joueur cette responsabilité – et vous en prenez un peu. En tant que configuration, ce que vous devez faire, c’est comprendre en quelque sorte que – ce n’est pas nouveau à propos de Joe Root, il ne prend pas toujours les meilleures décisions.

L'ancien entraîneur adjoint de l'Angleterre, Paul Farbrace, déclare que l'Angleterre n'a pas assez de frappeurs capables de faire face à l'examen minutieux du cricket d'essai

Donc, ce que vous faites, c’est amener quelqu’un qui est brillant pour prendre ces décisions, qui a un si bon sens, une si bonne lecture du jeu qu’il peut l’aider. Donc, quand il se présente à Brisbane et pense « nous pourrions avoir une batte ici » sur un terrain vert, cette personne, quel que soit l’entraîneur, dit « attendez une minute, ne vous inquiétez pas pour ça, vous avez un bol sur là-bas et c’est l’équipe avec laquelle tu veux aller’ et puis la même chose à Adélaïde.

Quand il s’avère qu’il y va avec cinq sertisseurs, ils disent » non, non, c’est le pas le plus plat, c’est là que vous avez besoin de votre fileuse » donc vous l’aidez réellement. Même chose quand il a des videurs de bowling Ben Stokes pour une session ou quoi que ce soit ou qu’ils jouent trop court, il entre au déjeuner ou un message sort – « montez-le un peu ».

Ou le matin du deuxième jour, il peut demander « par qui commencez-vous, Joe ? et il dit untel et untel, il peut dire ‘non, Robinson est l’homme avec qui tu vas, il a été ton meilleur lanceur, c’est la meilleure façon de le faire’.

Nasser Hussein : C’était le problème, je pense que nous l’avons tous dit, lorsqu’ils ont changé la procédure et ont fait de Silverwood le sélectionneur en chef. En termes de responsabilité, avant cela, il pouvait simplement s’en remettre au sélectionneur en chef s’il y avait un problème et cela l’éloignait un peu des projecteurs, l’éloignait de la cocotte-minute des erreurs et des erreurs.

Mais aussi, deuxièmement, quand vous êtes dans cette bulle avec vos quilleurs autour de vous et que vous essayez de les soutenir et d’écouter Broad, Anderson et Woakes, en essayant de leur faire confiance, parfois vous avez besoin de quelqu’un de l’extérieur, pour venez et ne dites pas « savez-vous à quoi ça ressemble » – parce que vous ne devriez jamais faire quelque chose en vous basant uniquement sur ce à quoi ça ressemble – mais « savez-vous à quoi ça ressemble dans le sens du cricket ? »

Sortez simplement et regardez d’en haut, vous allez à Adélaïde sur un terrain plat, sec, chaud et vous entrez avec cinq quilleurs identiques. Chaque décision que vous prendrez aura des répercussions et parce que vous êtes allé avec cinq quilleurs identiques, qui sera votre exécuteur ?

Ben Stokes a été utilisé comme exécuteur avec le ballon malgré une blessure au genou à Brisbane

Vous avez parfois besoin de quelqu’un qui peut éliminer le pitch de l’équation. Avec qui sont-ils allés comme exécuteur ? Le garçon qui pourrait casser à tout moment Ben Stokes, qui revient d’une blessure, a joué le moins de cricket d’entre eux et a lutté avec une blessure au genou lors du dernier match.

Il a été projeté dans le sol et je vous dis que les efforts de bowling de Ben Stokes affectaient son bâton, il pouvait à peine bouger parfois. Je pense donc que la décision de faire de Silverwood le sélectionneur en chef a des répercussions et vous n’avez pas cette voix extérieure.

MA : (Sélection confuse) peut se résumer à de nombreux facteurs, la pression peut en être un, l’histoire peut en être un autre. Nous avons parlé de la décision au tirage au sort à Brisbane et du poids de l’histoire avec Nasser et tout ce genre de choses. Peut-être qu’un manque de connaissance des conditions australiennes en est une autre, bien que Root en soit à sa troisième tournée, Anderson sa cinquième, Broad quatrième – je ne sais pas trop ce que les deux grands quilleurs ont à dire – et évidemment, Collingwood et Thorpe ont avait beaucoup d’expérience ici.

L’Angleterre aurait-elle pu faire appel à quelqu’un comme l’ancien capitaine australien Mark Taylor en tant que consultant pour la tournée Ashes ?

Je me demandais si cela vaudrait la peine de faire venir quelqu’un à titre de consultant pour la tournée. Je pensais à quelqu’un comme Mark Taylor, par exemple, qui connaît parfaitement les conditions australiennes et il ne va pas mettre de survêtement mais de temps en temps, c’est le genre de personne qui peut dire « c’est ce dont tu as besoin à Adélaïde » ou « c’est comme ça qu’on joue au bowling dans ces conditions ».

On pourrait penser que ce genre de connaissance serait là, mais étant donné ce qui s’est passé jusqu’à présent… cela a été la chose la plus décevante jusqu’à présent, je peux prendre l’Angleterre battue par une meilleure équipe ; J’ai joué tellement de défaites contre l’Australie, qui était une meilleure équipe que nous, et nous avons sans aucun doute fait beaucoup d’erreurs aussi. Mais je pense que la sélection, la prise de décision et l’élaboration de stratégies de l’Angleterre au cours des neuf jours de cette tournée jusqu’à présent ont été plus que mauvaises.

RK : Vous avez raison et cela ne fait pas que neuf jours, cela dure un peu plus longtemps que cela, à travers l’Inde et je sais que nous avons eu Covid et tout ça. Je suis tout à fait d’accord à propos de quelqu’un comme Mark Taylor, mais ces décisions ne sont-elles pas que l’entraîneur principal devrait connaître ? En tant que joueur, même si vous êtes aussi bon que Joe Root, vous ne savez pas tout.

Rob Key dit qu'il laisserait tomber Rory Burns et Ollie Pope pour le troisième Ashes Test, après la défaite de l'Angleterre à Adélaïde qui les a menés 2-0 dans la série.

Mais c’est pourquoi vous avez un entraîneur, pas pour vous dire comment frapper un lecteur de couverture ou vous dire à quelle heure le bus part, il est là pour vous dire et vous aider à prendre les bonnes décisions en tant que capitaine. Toutes ces choses que nous avons mentionnées, faire appel à un consultant – il y a suffisamment de coachs là-bas – ne devraient-ils pas être ceux qui le savent ?

NH : Juste pour jouer l’avocat du diable, je reviens à quelque chose que j’ai demandé à Ath la semaine dernière sur les décisions de cricket. Ils s’appuient fortement sur les statistiques. Si quelqu’un de ce personnel d’arrière-boutique était ici maintenant, pour se soutenir, il dirait « vous savez que nous avons du mal à faire tourner les doigts en Australie ? » Vous savez que Moeen Ali n’a pas de guichets là-bas, Jack Leach se fait ceinturer, alors pourquoi laissons-nous de côté Broad, Anderson, Woakes ou l’un de nos sertisseurs pour un fileur ? »

Ils savent que cela s’expliquerait par le fait que la rotation des doigts, en dehors de Lyon, ne se débrouille pas très bien avec le ballon Kookaburra. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a des raisons pour lesquelles ils le font, alors ma question est la suivante : est-ce que vous allez dans l’histoire ou regardez-vous Leach ou Bess et dites-vous que ce pitch dit de jouer un spinner alors nous allons en jouer un ? N’abandonnez pas simplement la rotation des doigts en Australie, ce terrain dit d’en jouer un, donc nous allons en jouer un.

MA : Je ne dis pas une minute que le résultat aurait été différent si l’Angleterre avait joué un spinner, c’est juste le processus de réflexion derrière la sélection que je trouve un peu inquiétant car il y a très peu de décisions que l’Angleterre a prises jusqu’à présent sur cette tournée qui ont été bonnes. C’est une préoccupation.

Michael Atherton de Sky Sports explique le problème de l'arrivée de nouveaux joueurs pour le troisième Ashes Test contre l'Australie

RB : Il y a des raisons : ils n’évaluent clairement pas leur spinner. C’est pourquoi il n’est pas du genre à jouer là où n’importe quel autre spinner avec lequel vous avez joué serait entré, de Giles à Swann, cela n’aurait pas été un problème. Même Moeen Ali, ils auraient probablement choisi. Je comprends cela, mais là où la logique ne fonctionne pas, c’est lorsqu’ils omettent Mark Wood lorsque vous y arrivez, voyez le terrain plat. Cela ne fonctionne pas lorsque vous voyez le terrain vert et omettez Broad et Anderson. La logique avec le spinner est un peu un faux-fuyant.

MA : Ils sont tous les deux une seule et même chose. Wood vient de sortir Steve Smith à The Gabba, c’est un gars qui a eu une moyenne de cent contre dans les deux dernières séries. Le bois le fait sauter partout, vous allez être un terrain sec et de couleur biscuit, et vous le laissez de côté.

Maintenant, s’il ne peut pas jouer consécutivement aux matchs d’essai, c’est une autre affaire, mais ils ont dit qu’il était reposé pour le prochain match. Maintenant que l’Angleterre est menée 2-0, il n’y a qu’une seule équipe dans l’histoire de The Ashes qui est revenue de 2-0 pour gagner : pourquoi le reposez-vous ?