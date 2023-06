The Ashes 2023: un panel de Sky Sports Cricket débat sur le choc des styles entre l’Australie et l’Angleterre après que les touristes ont remporté le classique d’Edgbaston | Nouvelles du cricket

Pat Cummins avait à peine atteint les points gagnants lors du premier test de la série Ashes de cette année avant que le débat sur le choc des styles entre l’Angleterre et l’Australie ne s’enflamme.

À Edgbaston, l’approche plus traditionnelle du cricket à boule rouge de cinq jours par les touristes a triomphé de justesse de l’approche agressive et divertissante du «bazball» employée par les hôtes.

La décision audacieuse de Ben Stokes de déclarer à la fin de la première journée, son inventivité dans la mise en place des champs sur un terrain offrant peu pour les quilleurs et l’approche agressive de l’Angleterre avec la batte ont souligné leur intention de poursuivre l’approche qui les a bien servis dans l’année passée.

Mais c’est son homologue Cummins qui célébrait à la fin de la cinquième journée, avec toutes les questions sur son approche défensive sur le terrain et les décisions de laisser Mitchell Starc hors de l’équipe oubliées alors que l’Australie prenait une avance de 1-0 dans la série avec un victoire à deux guichets.

Après, Sports du cielLes experts ont donné leur point de vue sur l’approche différente de l’Angleterre et de l’Australie, et ce que cela signifie pour le reste de la série.

Ricky Ponting: l’Angleterre a le plus de questions auxquelles répondre

« Je pense que l’Angleterre a le plus de questions auxquelles répondre. Leur style de jeu : va-t-il tenir dans une série Ashes ?

« Je ne dis en aucun cas que la méthode de l’Angleterre est mauvaise, j’ai adoré les regarder jouer, mais cela montre simplement qu’il y a plus d’une façon d’écorcher un chat.

La meilleure action du cinquième jour du premier Ashes Test à Edgbaston alors que l'Australie a remporté une rencontre captivante par deux guichets pour prendre une avance de 1-0 dans la série



« C’est un match long et difficile. La méthode australienne a résisté et a fonctionné.

« Je veux que cette série se joue de la même manière et je connais Ben et Brendon [McCullum, England head coach] jouera de la même manière, ce qui ajoutera encore plus à la semaine prochaine. »

Nasser Hussain: l’Australie a montré pourquoi elle est championne du monde des tests

« Tu ne peux pas te cacher derrière ça [wanting to entertain], et je peux presque lire dans les pensées de Ricky Ponting parce que c’est un gagnant. L’Angleterre a perdu [the final Test] en Nouvelle-Zélande aussi, si vous vous en souvenez.

« Je sais qu’ils ont eu l’Irlande entre les deux, mais maintenant ils ont perdu ici et il y a deux matchs de cricket qu’ils auraient pu gagner, auraient dû gagner.

Ben Stokes dit que le premier test des cendres ne sera jamais oublié et maintient sa décision de se déclarer tôt dans les premières manches



« Rappelez-vous, nous avons battu l’Australie en Angleterre depuis 2001 en jouant à l’ancienne – nous n’avions pas besoin de ‘Bazball’ pour battre l’Australie.

« La seule chose que je dirai, c’est qu’ils ont montré pourquoi ils sont champions du monde de test et l’équipe n ° 1 au monde. Ils ont des joueurs sérieux et des joueurs très coriaces aussi. »

Kevin Pietersen: les supporters anglais veulent une victoire

« Je ne pense pas que nous puissions trop distinguer cette équipe. La déclaration est bien sûr quelque chose dont on parlera. Cependant, la façon dont les deux équipes ont joué, et pour Test cricket dans son ensemble avec Ben Stokes et Brendon McCullum l’identifiant a besoin de divertissement, nous l’avons eu ici cet après-midi et nous l’avons eu au cours des cinq derniers jours.

« David Warner a dit que certains des gars dans le vestiaire anglais » jetaient leurs guichets « et il a dit » nous n’allons pas jouer de cette façon « .

Le capitaine Pat Cummins a félicité Nathan Lyon et Usman Khawaja pour leurs performances lors de la victoire de l'Australie sur l'Angleterre



« Cela dit également quelque chose d’un joueur senior de l’équipe australienne selon lequel ils ne pensent pas que le test de cricket peut être joué comme ça ou devrait être joué comme ça.

« Les supporters anglais veulent une victoire. Bien sûr, ils veulent se divertir et l’ambiance était géniale. Le match était serré et difficile, mais les supporters anglais veulent qu’ils gagnent. Vous pouvez parler autant que vous le souhaitez, mais dans une série Ashes, il s’agit de résultats. »

Les Ashes masculins reprennent au Lord’s le mercredi 28 juin avec le deuxième des cinq tests. Le montage commence le Sky Sports Cricket à 10h avant le premier bal à 11h.