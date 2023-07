The Ashes 2023: Stuart Broad dit que l’Australie regrettera de ne pas avoir retiré l’appel de Jonny Bairstow | Brendon McCullum : La colère nous galvanisera | Nouvelles du cricket

Stuart Broad a déclaré que le capitaine australien Pat Cummins regrettera de ne pas avoir retiré l’appel pour le guichet de Jonny Bairstow après que la star anglaise ait été renvoyée de manière controversée le dernier jour du deuxième test à Lord’s.

Bairstow a été perplexe par Alex Carey, surpris en train de sortir de son pli à la fin d’un Cameron Green over, le troisième arbitre confirmant l’appel de l’Australie car le ballon n’était pas considéré comme « mort ».

Cependant, le guichet a suscité un énorme débat et, alors qu’un Broad enflammé prenait le pli en tant que prochain frappeur, il a clairement exprimé ses sentiments, s’assurant théâtralement que sa batte était à la fin du plus et ayant des mots avec le gardien de guichet Carey au sujet du licenciement.

Malgré une apparition héroïque de 155 points du capitaine anglais Ben Stokes, l’équipe locale ne s’est jamais complètement rétablie et la conversation s’est poursuivie autour de l’importance du guichet.

Maintenant, dans sa chronique pour le Daily Mail, Broad a pesé et a déclaré: « Donc, dans les limites des lois du jeu, le ballon est-il toujours vivant parce qu’Alex Carey l’attrape et le lance? Probablement. Y a-t-il un avantage pris par L’Angleterre ?

« Sur les commentaires de la radio de la BBC, Jonathan Agnew est déjà passé de l’appel du ballon.

« Ce qui m’a étonné, et ce que j’ai dit aux Australiens, je ne pouvais pas croire que nous quittions le terrain au déjeuner, c’était qu’il n’y avait pas un seul joueur senior parmi eux – et je comprends très bien dans l’émotion du jeu que le quilleur et le gardien de guichet seraient ont pensé « c’est fini » – ont remis en question ce qu’ils avaient fait. »

Broad a également fait référence au changement culturel sur lequel l’équipe australienne travaille dur depuis le scandale de la falsification de balles de 2018.

Le scandale s’est produit lors d’un match test contre l’Afrique du Sud dans lequel Cameron Bancroft a été vu en train de trafiquer un ballon avec du papier de verre et le capitaine Steve Smith et le vice-capitaine David Warner ont été impliqués.

Depuis, l’équipe d’Australie a travaillé dur pour réparer son image et le quilleur anglais pense qu’elle va réfléchir et croire qu’elle a pris la mauvaise décision.

« Surtout compte tenu de ce que leur équipe a traversé ces dernières années, avec tous leurs changements culturels. Aucun d’entre eux n’a dit: » Attendez, les gars. Je ne suis pas vraiment sûr de cela « , a ajouté Broad.

« Aucun d’entre eux n’a pensé: » Il ne gagne aucun avantage. Il n’essaie pas de courir. C’est la fin du plus. C’est un peu un renvoi au hasard. Nous devrions annuler cet appel.

« En fin de compte, Pat Cummins est un gars vraiment formidable et je serais étonné, une fois l’émotion retombée, s’il ne s’assoit pas et pense: » Je me suis trompé sur celui-là « , même si son objectif à l’époque était de gagner un test. correspondre.

« La foule du Seigneur est évidemment de grands amateurs de cricket et je n’ai jamais vu une telle réaction de leur part auparavant. Ils étaient tellement en colère. »

McCullum : La décision affectera l’Australie | La colère nous galvanisera

L’entraîneur anglais Brendon McCullum pense que la décision de ne pas retirer l’appel aura finalement un « effet » sur l’équipe australienne et pense que la colère qui en résultera ne fera que « galvaniser » son équipe anglaise alors qu’elle cherche à remporter le troisième test crucial.

« En fin de compte, ils ont fait un jeu, ils doivent vivre avec ça. Nous aurions fait un jeu différent mais c’est la vie. Avec le temps, nous verrons, mais j’ai le sentiment que cela pourrait avoir un effet sur eux », a déclaré McCullum.

« Je ne sais pas si c’est de la colère, mais notre unité est galvanisée. Il y a des moments en tant qu’entraîneur où vous devez réduire l’émotion parce que ça va déborder et vous pouvez prendre de mauvaises décisions, mais il y a des moments où vous autorisez l’émotion aller car ça va galvaniser l’ensemble.

« C’est ce que j’ai ressenti que cette émotion a fait pour l’équipe. J’ai regardé autour du groupe et les gars étaient un peu contrariés. Si cela nous aide à gagner ces moments clés lors du prochain test, alors je suis tout à fait d’accord. (Gagner) 3-2 ça sonne bien. »

Stokes répond aux critiques de la presse australienne | « Je ne prends jamais le nouveau ballon »

L’incident s’est répercuté dans le monde du cricket et la presse australienne, dans certains milieux, s’est prononcée durement contre l’équipe d’Angleterre, le West Australian Newspaper utilisant une image de la tête de Stokes sur un bébé avec un mannequin et un titre de « Cry babies » .

Le capitaine anglais a depuis répondu en plaisantant sur les réseaux sociaux en disant: « Ce n’est certainement pas moi. Depuis quand ai-je joué avec le nouveau ballon. »

Après la journée ardente à Lord’s, Stokes n’a pas tardé à dénoncer l’incident et à se demander si c’était dans « l’esprit du jeu ».

« Jonny a quitté son pli pour sortir et avoir la conversation entre les overs comme le font tous les frappeurs et je pense que si j’étais capitaine à l’époque, j’aurais mis beaucoup plus de pression sur les arbitres pour leur demander quelle était leur décision. partout », a déclaré Stokes.

« Alors j’aurais dû réfléchir sérieusement à l’esprit du jeu et aurais-je potentiellement voulu gagner un match avec quelque chose comme ça – et ce serait non. »

