The Ashes 2023: notes des joueurs d’Angleterre – Mark Wood et Chris Woakes brillent alors que la série est maintenue en vie | Nouvelles du cricket

Nous évaluons les joueurs anglais sur 10 après la victoire à trois guichets contre l’Australie à Headingley pour garder les Ashes en vie…

Ben Stokes : 8,5

80 balles sur 108

13 balles de 15

Ben Stokes était à nouveau en forme au bâton pour l’Angleterre alors que ses 80 balles sur 108 ont amené son équipe à moins de 26 points de l’Australie.



L’homme n’abandonnera jamais. Après son héroïsme à Lord’s, Stokes a dû prendre le poids de l’ordre des frappeurs lors de la première manche à Headingley et ses 80 points sur 108 balles ont permis à l’Angleterre d’être toujours dans le test. Alors qu’un Stokes clairement dans la douleur boitait puis frappait cinq six, il a de nouveau traîné son côté dans la deuxième manche par la peau du cou.

Sa deuxième manche a été moins excitante, seulement 13 sur 15 balles, mais il est juste de dire qu’il n’y aurait peut-être pas eu cette chance de deuxième manche pour l’Angleterre sans le coup du capitaine dans la première.

Zak Crawley : 7

33 de 39 balles

44 de 55 balles

L’Angleterre se retrouve à trois guichets alors que Zak Crawley part pour 44 le quatrième jour du troisième Ashes Test



Crawley était en quelque sorte le choix du meilleur ordre des frappeurs à Headingley alors qu’il restait stable dans les premières manches tandis que d’autres autour de lui se débattaient, Ben Duckett et Harry Brook tombant tous les deux alors qu’il était dans le pli.

Sa deuxième manche a été une nouvelle amélioration car il avait l’air vraiment à l’aise dans le pli, jouant de superbes coups et traitant avec Pat Cummins et Mitchell Starc. Un nick un peu simple derrière l’a vu renvoyé par le gardien de guichet Alex Carey, mais ses 44 courses ont été vitales dans la course poursuite de l’Angleterre.

Ben Ducket : 5

Deux balles sur six

23 balles sur 31

Ben Duckett est le premier à tomber le quatrième jour du troisième test des cendres alors qu’il est donné pour lbw



Après une impressionnante démonstration d’un Lord, ce fut une première manche décevante de Duckett car il n’a duré que trois overs avant d’être rattrapé par Carey. Il a réussi à en ajouter plus dans la deuxième manche alors que lui et Crawley ont duré une séance de soirée tendue pour continuer dans la matinée, mais il n’a jamais semblé complètement à l’aise dans le pli. Vital court mais pas son affichage le plus mémorable.

Harry Brook: 8

Trois balles sur 11

75 balles sur 93

Harry Brook aborde son cinquième test d’un demi-siècle alors que l’Angleterre se rapproche des 251 points nécessaires pour battre l’Australie



Brook a été promu au n ° 3 dans l’ordre des frappeurs en raison de l’exclusion d’Ollie Pope avec une blessure à l’épaule et sa première tentative laissait à désirer. Avec seulement trois points et un bord bâclé de Smith le renvoyant, il avait un point à prouver dans la deuxième manche et garçon, a-t-il livré!

De retour à sa cinquième position préférée dans l’ordre des frappeurs, Brook a ancré les manches pendant une longue période pour l’Angleterre, ses 75 points sur seulement 93 balles faisant la différence après le renvoi de Joe Root et Moeen Ali. Bien qu’il n’ait pas duré jusqu’à la fin d’une journée dramatique, il a montré pourquoi Brendon McCullum et Stokes lui faisaient confiance. Avec cet affichage, il est également devenu le batteur le plus rapide à atteindre 1000 tests, ne prenant que 1058 balles pour y arriver.

Joe Racine : 5

19 de 45 balles

21 balles sur 33

Pat Cummins revendique le guichet de Joe Root pour la troisième fois en trois manches pour laisser l’Angleterre à quatre guichets



Il semblait que l’ancien capitaine de l’Angleterre n’avait pas tout à fait tiré dans les premières manches et avait l’air mal à l’aise dans le pli, Cummins prenant le dessus sur lui une fois de plus alors qu’il l’enlevait à Warner au premier glissement. C’était un scénario similaire dans la deuxième manche car, juste après que l’Angleterre ait semblé avoir un partenariat entre lui et Brook, il a de nouveau été déjoué par Cummins, le gantant à Carey. Il n’a tout simplement jamais semblé entrer dans son rythme à Headingley et Root ne sera pas satisfait de ses contributions lors du troisième test.

Il est également difficile d’oublier qu’il a laissé tomber Mitchell Marsh lors de la première manche alors qu’il était sur 12. Il a ensuite effectué 118 points à partir de 118 balles.

Jonny Bairstow : 4

12 courses à partir de 37 balles

Cinq courses à partir de huit balles

Jonny Bairstow a goûté à sa propre médecine lors de la quatrième journée du troisième Ashes Test, les joueurs australiens apportant leur propre touche à son expulsion pour Steve Smith.



Ce n’était pas le test de retour à Headingley dont Bairstow avait probablement rêvé après avoir été au centre de ce test après son licenciement controversé aux mains d’Alex Carey. Ce fut une piètre performance avec la batte dans les deux manches, seulement 17 combinés des deux. En effet, son licenciement à un moment privilégié dans la seconde ne fera que soulever à nouveau la question de savoir s’il est plus précieux que ne le serait Ben Foakes de ce côté-ci. Il a pris deux attrapés derrière le guichet mais son travail de gant a également laissé des questions – une à oublier pour Bairstow.

Moeen Ali : 6

0-40 sur neuf overs

2-34 sur 17 overs

Moeen Ali est battu par Mitchell Starc alors que l’Australie revendique son deuxième guichet de la journée



Il n’a réussi que neuf overs lors de la première manche, mais Moeen n’a tout simplement pas pu trouver la percée. Cependant, sa contribution dans la deuxième manche était exactement ce pour quoi il a été ramené dans l’équipe. En supprimant les guichets clés de Marnus Labuschagne et Steve Smith, Moeen a lancé des overs difficiles pour l’Angleterre pour vraiment les ramener dans le match.

Avec la batte, l’expérience pour le déplacer au n ° 3 dans l’ordre n’a pas fonctionné dans la deuxième manche et il a été renvoyé par un bord supérieur paresseux dans la première manche pour 21 points. Un test match mitigé pour Moeen après avoir demandé à son entraîneur de monter dans l’ordre des frappeurs.

Chris Woakes : 9

3-73 sur 17 overs

3-68 à partir de 18 overs

32 balles sur 47

Regardez le moment où l’Angleterre a battu l’Australie par trois guichets lors du troisième test des cendres à Headingley pour maintenir la série en vie



Chris Woakes a donné la performance que vous voulez donner en tant que quilleur lorsque vous êtes ramené du côté Test. Avec trois guichets dans chaque manche et une montagne d’overs, il a prouvé pourquoi il est si utile de ce côté. Enlevant Labuschagne, Head et Marsh dans la première manche, il a démoli le meilleur ordre des frappeurs australiens puis a battu Usman Khawaja, Marsh et Carey dans la seconde.

Non seulement Woakes a livré le ballon en main, mais il est entré et a donné une performance gagnante avec la batte aux côtés de Mark Wood. Ajoutant 32 points dans la course-poursuite, il était un partenaire solide pour Brook avant de sceller la victoire avec une grande limite. Il est M. fiable et l’un des meilleurs interprètes de ce test.

Note bois : 9,5

5-34 à partir de 11,4 overs

2-66 sur 17 overs

24 de huit balles

16 de huit balles

Regardez les cinq guichets de Mark Wood à son retour dans l’équipe d’Angleterre lors de la première journée du troisième Ashes Test



Wood est revenu sur le côté et il s’est avéré être la différence qui a fait le feu de l’attaque de bowling de l’Angleterre le premier jour. Après avoir commencé sa journée avec le plus rapide jamais joué à Headingley, il a gardé l’Australie silencieuse et a renvoyé l’homme principal de Khawaja dans le processus. Un cinq pour et un jour à retenir, ses livraisons à 95 mph resteront gravées dans la mémoire des Ashes. Avec la batte, il s’est même fait le centre de l’attention, réalisant 24 points sur huit livraisons, dont un quatre et trois six.

Après avoir retiré le premier ordre le premier jour, son travail dans la deuxième manche consistait à retirer les tailenders et c’est ce qu’il a fait, prenant Starc puis Cummins pour une seule course. Une fois de plus son travail avec le ballon terminé, il est sorti avec la batte pour sceller l’affaire, un six et un quatre dans un camée de 16 points permettant à l’Angleterre de franchir la ligne. Un Test à retenir pour le Geordie !

Ollie Robinson : N/A

0-38 à partir de 11,2 overs

Regardez les fans devenir fous sur les terrasses après que les quatre de Chris Woakes aient vu l’Angleterre battre l’Australie lors du troisième Ashes Test



Ce fut une manche d’ouverture très calme pour Robinson car il n’arrivait pas à se frayer un chemin. Après avoir quitté le terrain avec un spasme au dos à mi-parcours, il n’a pas pu contribuer autant qu’il le ferait normalement et cela signifie qu’il n’a pas joué dans la deuxième manche. Une épreuve tranquille mais gênée par une blessure.

Stuart Broad : 7

2-58 à partir de 11,4 overs

3-45 à partir de 14,1 overs

David Warner est renvoyé par Stuart Broad pour la 17e fois en test de cricket alors que l’Angleterre remporte son premier guichet après seulement 11 balles en deuxième manche



Broad, toujours fiable, a montré une fois de plus pourquoi il est un rouage si important dans cette équipe anglaise. Enlevant son vieil ennemi David Warner dans les deux manches, le théâtre de Broad a continué à divertir et son faible taux d’économie est essentiel. Il a également éliminé l’homme dangereux de Travis Head dans la deuxième manche alors qu’il se déchaînait au-delà d’un demi-siècle, coupant l’attaque de l’Australie.

