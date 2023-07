The Ashes 2023: Nasser Hussain explique comment Mark Wood a inspiré la victoire de l’Angleterre sur l’Australie à Headingley | Nouvelles du cricket

L’ancien capitaine anglais et expert de Sky Sports Cricket, Nasser Hussain, revient sur la victoire palpitante de l’Angleterre à trois guichets contre l’Australie à Headingley, en particulier la contribution du joueur du match Mark Wood lors de son retour au test…

Le troisième test à Headingley a été une brillante partie de cricket, et l’Australie ressentira probablement ce que l’Angleterre a ressenti au cours des deux derniers matchs où elle a joué beaucoup de bon cricket et essaiera de déterminer où elle l’a perdu.

Vous perdez juste de petites demi-heures dans cette série, et vous finissez par perdre le match test. Lorsque Mark Wood est sorti le deuxième jour après le déjeuner et a fait cette apparition, et la façon dont Ben Stokes a joué après, ces 90 courses en 10 overs ont changé le cours du match.

Dans cette situation, Wood le repoussant et essayant de survivre ne marquera pas autant de points que Wood les affrontera. C’est la même chose avec Chris Woakes; Je pensais qu’il avait compris le rythme quand il est entré le quatrième jour.

Traîner n’allait pas le faire, il devait remettre la pression sur l’adversaire et il l’a fait parfaitement.

Woakes doit attendre son tour parce que vous allez toujours jouer (Stuart) Broad et (James) Anderson, et vous avez un excellent polyvalent à Stokesy, donc vous jouez constamment pour une place. Il y a aussi eu d’autres très bons quilleurs.

Regardez les cinq guichets de Mark Wood à son retour dans l'équipe d'Angleterre lors de la première journée du troisième Ashes Test



Vous ne jouez pas souvent trois couturières du bras droit au même rythme, donc Wood doit jouer ou avant cela Jofra Archer et Josh Tongue maintenant.

Je ne suis pas dans le vestiaire, mais si vous me demandez qui sont deux des joueurs les plus populaires de cette équipe d’Angleterre, je dirais Wood et Woakes – Woakes parce qu’il est vraiment un bon gars, mais Wood à cause de l’énergie.

Nous l’avions quand je jouais dans Darren Gough – cette sorte d’énergie et de clown qui vous soulève quand votre menton traîne sur le sol. Quelqu’un dira quelque chose dans le coin du vestiaire, fera quelque chose de stupide, et c’est Wood.

Regardez les cinq guichets de Mark Wood à son retour dans l'équipe d'Angleterre lors de la première journée du troisième Ashes Test



Ses statistiques ne sont pas la raison pour laquelle ses coéquipiers ou pourquoi la foule de Headingley aime Mark Wood, ils l’aiment à cause de son cœur. Vous savez quand un joueur de cricket lui donne tout.

Il peut courir et jouer vite – super, c’est très regardable. Mais ce que tout fan et coéquipier veut, c’est quelqu’un avec un énorme ticker qui se soucie profondément, se soucie de ses coéquipiers, se soucie du résultat et ne laissera rien là-bas.

Il va se blesser, il va se relever et il va repartir, et c’est tout ce qu’on peut demander à un coéquipier ou à un joueur de cricket international. Les statistiques vous disent une chose, mais il est aimé des gens parce qu’il donne absolument tout.

