The Ashes 2023: Nasser Hussain exhorte l’Angleterre à une «ultra agression» avec une batte et une balle contre l’Australie le troisième jour alors que le temps humide se profile | Nouvelles du cricket

Sky Sports Cricket Nasser Hussain a exhorté l’Angleterre à sortir et à être « ultra agressive » lors de la troisième journée du quatrième Ashes Test à Manchester, avant de mauvaises prévisions météorologiques ce week-end.

Les 189 courses sensationnelles de Zak Crawley sur 182 livraisons ont propulsé l’Angleterre à 384-4 et une avance de 67 le deuxième jour à Emirates Old Trafford.

Après avoir joué au bowling en Australie pour 317 et avec un œil sur les prévisions d’un temps maussade plus tard dans la semaine, Crawley a mené de l’avant, 12 quatre et un six élevant un remarquable premier siècle des Cendres en seulement 93 livraisons.

Mais Hussain a exhorté le reste de la formation anglaise au bâton de Harry Brook, le skipper Ben Stokes, Jonny Bairstow, Chris Woakes et Mark Wood à tirer vendredi et à donner à l’Angleterre les meilleures chances de réussir un test qu’elle doit gagner pour éviter que l’Australie ne conserve les Cendres.

« Je pense qu’ils ont [England] doit devenir vraiment ultra agressif », a déclaré Hussain jeudi.

« De toute façon – s’ils sont éliminés, le jeu a progressé. Vous ne voulez pas rester le dimanche soir en pensant: » J’aurais aimé que nous nous donnions juste une demi-heure de plus.

« Et s’ils ne sont pas éliminés, vous pouvez les imaginer faire sept ou huit points d’affilée, puis leur avance sera énorme, ce qui leur permettra de gagner du temps pour la météo.

« Les prévisions sont mauvaises. Tout le monde va dire : ‘Pourquoi continuez-vous à parler de prévisions ?’ Mais c’est médiocre. Vraiment mauvais pour le samedi, pas génial pour le dimanche.

Image:

Les dernières prévisions météorologiques de Manchester pour samedi montrent un risque de pluie de 86%





Image:

Dimanche, il y a 54% de chances de pluie à Manchester selon les dernières prévisions météorologiques





« Si vous avez un billet pour [Friday] matin, allez-y pour 11h, car Stokes, Brook, Bairstow, Woakes, Wood, allez vous amuser, prenez l’avance jusqu’à 200, puis continuez avec le bowling. Vous avez besoin de 20 guichets, passez au bowling. »

Sky Sports’ Michael Atherton a ajouté sur le Podcast de cricket Sky Sports: « Tout d’abord [if I’m England], je reçois les meilleures prévisions à jour possibles vendredi matin. Venez au sol vendredi et essayez de découvrir quelle est la prévision la plus précise.

« Il semble clair que nous allons probablement perdre la majeure partie de samedi. Mais nous pourrions obtenir la majeure partie de vendredi et la majeure partie de dimanche, auquel cas vous jouez comme ils jouent maintenant. Mettre le pied à terre et essayer de construire cette avance jusqu’à peut-être l’heure du déjeuner, puis vous devrez faire entrer l’Australie, car vous avez besoin de ces 10 guichets.

Image:

Le risque de pluie à Manchester vendredi est également élevé, selon les dernières prévisions météorologiques





« Et vous n’êtes pas tellement inquiet de frapper en dernier et de poursuivre, car ils n’ont pas de spinner spécialisé et cela a l’air d’être un très bon terrain. »

Sky Sports’ Kumar Sangakkara a ajouté: « Une fois que vous êtes proche de cette barre des 200 en termes d’avance, vous devez prendre une décision. Vous faites entrer l’Australie, mais tout dépend de la météo.

« Si samedi il pleut, si vendredi est gâché par la pluie et que dimanche devient le jour, alors avant le déjeuner, l’Australie doit rentrer [on Friday]. »

Crawley : Je suis assez bon pour ce niveau

Crawley a dit Sky Sports Cricket: « J’ai parfois tenté ma chance – enfin, la plupart du temps – mais j’ai frappé beaucoup de bons coups en cours de route. Je doute de moi mais je dois continuer à être moi-même, continuer à soutenir mon jeu.

« Je vais avoir des séries de faibles scores si je prends un botté de dégagement, mais si j’essaie d’être plus cohérent, je n’aurai peut-être pas une journée comme [Thursday].

« J’ai essayé d’être cohérent et cela n’a pas fonctionné pour moi. Je préférerais de loin que ce soit ainsi. Je pense que de mon mieux, j’ai montré que je suis assez bon pour ce niveau. »

L’ancien capitaine australien Ricky Ponting a ajouté: « La frappe de balle de Crawley était exceptionnelle. Je pense que beaucoup de gens autour du cricket anglais savaient de quoi il était capable.

« Oui, ça a probablement été un peu maigre ici et là, mais Stokes veut choisir des gens avec des choses spéciales devant eux et ce que Crawley a produit ici est très spécial. »

Hussain a ajouté: « Il y a eu tellement de critiques de Crawley mais l’Angleterre est restée avec lui parce qu’ils savent qu’il peut jouer ce genre de manches. Ils veulent que quelqu’un mette la pression sur les quilleurs de qualité et il l’a fait. »

