The Ashes 2023: Moeen Ali fera le retour du test d’Angleterre lors de l’ouverture de la série contre l’Australie à Edgbaston | Nouvelles du cricket

Moeen Ali fera sa première apparition en test pour l’Angleterre en près de deux ans après avoir été nommé dans l’équipe qui affrontera l’Australie lors du match d’ouverture des Ashes masculins de cette année.

Le joueur de 35 ans a répondu à l’appel du capitaine anglais Ben Stokes pour revenir dans l’équipe de balle rouge après que le spinner Jack Leach ait été exclu de la série de cinq tests de cet été en raison d’une fracture de stress dans le dos.

Le polyvalent du Warwickshire, Moeen, a maintenant été confirmé dans le XI pour affronter l’Australie sur son terrain d’Edgbaston lors du premier test, qui débute vendredi et est en direct. Sports du ciel.

« Le fait que ce soit The Ashes et que ce soit une si grande série, en faire partie serait incroyable », a déclaré Moeen après son appel dans l’équipe pour les deux premiers tests à Edgbaston et Lord’s.

« Le cricket passionnant auquel les gars ont joué, c’est une époque que j’aurais aimé quand je jouais [before].

« Je suis un gars qui suit le courant. Pour le moment, ce ne sont que ces deux matchs, alors voyons ce qui se passe. »

Ailleurs, James Anderson et Ollie Robinson font leurs retours respectifs pour mener l’attaque de couture avec Stuart Broad après avoir raté la victoire de 10 guichets lors du test unique contre l’Irlande à Lord’s début juin, avec Josh Tongue et Matt Potts faisant place .

L’équipe d’Angleterre affrontera l’Australie

Ben Duckett, Zak Crawley, Ollie Pope, Joe Root, Harry Brook, Ben Stokes (capitaine), Jonathan Bairstow (guichet), Moeen Ali, Stuart Broad, Ollie Robinson, James Anderson.

