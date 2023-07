The Ashes 2023: l’héroïsme de Ben Stokes ne peut pas sauver l’Angleterre de la défaite de l’Australie dans la finale de Lord bourrée d’incidents | Nouvelles du cricket

Le blockbusting 155 de Ben Stokes n’a pas suffi à aider l’Angleterre à éviter une défaite de 43 points contre l’Australie lors d’une dernière journée exaltante et controversée du deuxième test masculin des cendres à Lord’s.

Reprenant la dernière journée sur 114-4, Ben Duckett et Stokes ont ajouté 63 points supplémentaires au total de la nuit pour ramener l’objectif de la victoire à moins de 200 points avant que le premier ne tombe sur une balle courte de Josh Hazlewood juste après la pause des boissons de la session du matin. .

Le départ de Jonny Bairstow dans des circonstances litigieuses pour seulement 10, donné lorsque le gardien de guichet Alex Carey a lancé le ballon sur les souches après que le frappeur soit sorti de son terrain, puis a quitté l’Angleterre 193-6 – un incident dont les répercussions se poursuivraient dans le Long Salle alors que les joueurs quittaient le terrain pour le déjeuner.

Profitez du meilleur des 155 balles époustouflantes de Ben Stokes sur 214, dont neuf six et neuf quatre, le cinquième jour du deuxième Ashes Test à Lord’s



Le skipper Stokes a répondu de la seule façon qu’il sait en passant à l’offensive avec la batte, passant la barre du siècle avec trois six scintillants avant le déjeuner, mais a finalement été renvoyé par Hazlewood au milieu de l’après-midi après un stand épique de 108 courses avec Stuart Broad. .

L’Australie a finalement bouclé les trois guichets restants pour assurer la victoire avant le thé et prendre une avance de 2-0 dans la meilleure des cinq séries, laissant Stokes et son équipe contre elle dans leur tentative de récupérer l’urne Ashes de leurs plus anciens rivaux. .

La controverse et le drame dominent la session du matin

L’Angleterre avait encore besoin de 257 points pour la victoire lorsque le jeu a repris dimanche matin, et quelques frappeurs intelligents de Duckett et Stokes, les ont vus passer la première heure, ce dernier utilisant avec succès le DRS pour annuler une décision lbw contre lui au bowling de Starc alors qu’il était sur 39 et pour atteindre son 29e test d’un demi-siècle au 41e.

Le lanceur de changement Hazlewood a cependant rompu le partenariat de 132 à la 46e, utilisant à nouveau le stratagème de balle courte qui avait si bien servi les deux équipes dans ce match alors que Duckett tentait d’en tirer un mais a été surpris par un saut acrobatique de Carey pour partir pour 83.

Jonny Bairstow a été controversé par Alex Carey car le ballon était toujours considéré comme étant en jeu alors que le batteur sortait de son pli



Six overs plus tard, le match a explosé lorsque Bairstow s’est esquivé d’un videur de Hazlewood et a été perplexe par Carey, qui réfléchissait rapidement, qui a renvoyé le ballon au guichet avec le frappeur anglais hors de son pli.

Les rediffusions du troisième arbitre ont montré que le frappeur n’avait pas d’autre choix que de marcher, mais la manière du renvoi a conduit à des huées bruyantes provenant de la foule partisane de Lord, tandis que les joueurs australiens David Warner et Usman Khawaja ont dû être séparés des spectateurs dans le Long Room par la sécurité en raison d’une confrontation verbale alors que les joueurs quittaient le terrain pour le déjeuner.

Sur le terrain, le batteur de la Nouvelle-Angleterre Broad a montré sa nature combative en donnant le meilleur de lui-même à ses adversaires dans les enjeux verbaux, mais Stokes semblait inconscient de tout ce qui se passait autour de lui alors qu’il écrasait trois six consécutifs de Cameron Green pour passer son siècle. et atteindre le déjeuner sur 108 pas sorti, avec l’Angleterre 243-6 et ayant besoin de 128 points pour gagner.

Usman Khawaja et David Warner ont été confrontés à des spectateurs dans Lord’s Long Room alors que les joueurs quittaient le terrain pour le déjeuner



Déclaration du MCC sur l’incident du déjeuner dans la Long Room « La Long Room est unique dans le monde du cricket et le grand privilège des joueurs passant par le pavillon est très spécial. Après le match de ce matin, l’émotion était à son comble, et des mots ont malheureusement été échangés avec une partie de l’équipe australienne, par un petit nombre de Membres. « Nous nous sommes excusés sans réserve auprès de l’équipe australienne et traiterons avec tout membre qui n’a pas maintenu la norme que nous attendons à travers nos processus disciplinaires. Il n’a pas été nécessaire d’éjecter qui que ce soit du sol et je suis heureux de dire que cela ne s’est pas répété alors que les joueurs ont repris le terrain pour la séance de cet après-midi. »

Stokes mène la charge, mais l’Angleterre échoue

Stokes a continué là où il s’était arrêté dans l’après-midi, envoyant Hazlewood pendant six ans avec seulement la deuxième livraison de l’après-midi. Ensuite, cependant, il a reçu un énorme relâchement lorsque Smith l’a laissé tomber à la jambe carrée arrière sur 114 sur la dernière balle du plus.

Bien que ce soit sa frappe puissante, y compris un crochet à une main pour six de Hazlewood, qui ait épaté la foule, un simple qui a amené l’Angleterre à moins de 100 points depuis la victoire au 62e a été tout autant apprécié.

Starc a été sommairement frappé pour des six consécutifs quatre overs plus tard par le joueur de 32 ans alors que lui et son partenaire au bâton Broad ont mis un siècle pour le septième guichet en seulement 93 balles, suivi de Stokes atteignant 150 dans le 69e plus avec un deux bien géré.

Ben Stokes a frappé trois six consécutifs au large de Cameron Green pour atteindre son siècle dans un style scintillant le cinquième jour à Lord’s



Cependant, un Hazlewood clairement soulagé a finalement obtenu l’homme clé de l’Angleterre, les hôtes ayant encore besoin de 70 points pour la victoire alors que Stokes en a devancé un qui est apparu à Carey, le nouveau batteur Ollie Robinson n’en faisant qu’un avant de se rendre à Smith à la limite de Pat Cummins. bowling.

Il a été bientôt suivi par Broad, attrapé par Green au large de Hazlewood pendant 11 ans, et bien que Josh Tongue (19 ans), qui a survécu à un examen du DRS pour un retard pris sur neuf et accroché Green pendant quatre, a offert une certaine résistance, il a finalement été nettoyé par un. des méchants de pantomime de la foule Starc pour clore le jeu.

Et après?

Les équipes doivent rapidement se regrouper et se diriger vers le nord à Leeds pour le troisième test à Headingley, qui commence le jeudi 6 juillet. Ce match est en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h, avec le premier bal à 11h. Diffusez également sur MAINTENANT.