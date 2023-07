The Ashes 2023: les hommes et les femmes d’Angleterre pulvérisent des records de visionnage sur Sky Sports | Nouvelles du cricket

L’équipe masculine et féminine d’Angleterre a battu des records d’audience sur Sky Sports lors de leurs derniers matchs avec Ashes.

Une audience moyenne de 965 000 téléspectateurs à l’écoute au cours des quatre jours à Headingley la semaine dernière, le plus haut jamais enregistré pour un test, alors que l’Angleterre a maintenu la série en vie.

Les chiffres ont augmenté de 56% lors du troisième test des cendres 2019 – qui a attiré l’attention lors d’un point culminant passionnant inspiré de Ben Stokes, mais a attiré un public beaucoup plus restreint au début du match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le moment où l’Angleterre a battu l’Australie par trois guichets lors du troisième Ashes Test à Headingley pour maintenir la série en vie.



Malgré la concurrence du Grand Prix de Grande-Bretagne et de Wimbledon, la poursuite réussie de l’Angleterre le quatrième jour a atteint un sommet de 2,05 millions – le troisième jour le plus élevé jamais enregistré par Sky derrière la finale de Headingley il y a quatre ans et le dernier jour à Edgbaston cet été.

L’audience moyenne sur les 14 jours d’action s’élève à 878 000, ce qui représente une augmentation de 45 % par rapport à la dernière série Ashes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du troisième Women’s Ashes T20 alors que l’Angleterre a remporté une victoire palpitante contre l’Australie pour garder leurs espoirs Ashes en vie.



L’équipe d’Angleterre de Heather Knight relève également la barre dans le football féminin.

Leur victoire à cinq guichets à Lord’s a culminé à 795 000, le plus haut jamais enregistré pour un international féminin T20, et a atteint en moyenne 285 000.

Leur test Ashes contre l’Australie a vu des chiffres d’audience près de 400% supérieurs à ceux de 2019, avec la série T20 en hausse de 135%.

Regardez le premier jour du quatrième Ashes Test en direct sur Sky Sports Cricket le mercredi 19 juillet. Montée en puissance à partir de 10h, premier bal à 11h. Vous pouvez diffuser les séries masculines et féminines Ashes sur MAINTENANT.