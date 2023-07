The Ashes 2023: les dilemmes de sélection de l’Angleterre pour un quatrième test crucial contre l’Australie à Old Trafford | Nouvelles du cricket

L’Angleterre se dirige vers le quatrième Test des Cendres de cette année après avoir maintenu la série en vie avec une victoire à trois guichets à Headingley, mais avec plusieurs dilemmes de sélection à réfléchir avant de nommer l’équipe qui affrontera l’Australie à Old Trafford…

Moeen battra-t-il à nouveau au n ° 3?

Quelques sourcils ont été levés lorsque Moeen Ali est sorti au bâton au n ° 3 pour l’Angleterre lors de leur deuxième manche à Headingley, Harry Brook ayant pris cette place lors de la première.

Stokes a révélé par la suite que c’était à la demande du grand frappeur polyvalent, qui s’est porté volontaire pour passer du n ° 7 et à son tour permettre à Harry Brook de revenir à sa place habituelle de cinquième dans l’ordre.

Équipe d’Angleterre pour le quatrième test contre l’Australie Ben Stokes (Durham, capitaine), Moeen Ali (Warwickshire), James Anderson (Lancashire), Jonathan Bairstow (Yorkshire), Stuart Broad (Nottinghamshire), Harry Brook (Yorkshire), Zak Crawley (Kent), Ben Duckett (Nottinghamshire), Dan Lawrence (Essex), Ollie Robinson (Sussex), Joe Root (Yorkshire), Josh Tongue (Worcestershire), Chris Woakes (Warwickshire), Mark Wood (Durham).

Qui battra troisième reste une question pour l’Angleterre avant le match incontournable à Old Trafford, bien que le vice-capitaine Ollie Pope soit toujours écarté pour les deux tests restants en raison d’une luxation de l’épaule.

Bien qu’il n’ait réussi que cinq points au n ° 3 alors que l’Angleterre a réussi à en chasser 251 pour battre l’Australie, Moeen pourrait bien continuer dans ce rôle à Manchester.

Repousser Joe Root de la quatrième place dans l’ordre est une autre option, mais l’ancien capitaine du Sri Lanka, Kumar Sangakkara, pense que cela perturberait trop l’ordre intermédiaire de l’Angleterre.

« Vous ne devriez pas affaiblir votre force, et la force de l’Angleterre a été leur frappeur d’ordre moyen et inférieur avec Stokes, Bairstow, Root au n ° 4 – gardez cette salle des machines en marche », a déclaré Sangakkara. Sky Sports Cricket.

Image:

Moeen Ali a frappé au n ° 3 lors de la deuxième manche de l’Angleterre à Headingley





« Je pense que vous avez un problème au n ° 3, mais vous ne voulez pas essayer de changer cette salle des machines centrale à un point tel que vous la rendez plus vulnérable. »

Quelle est la place de Brook ?

Brook a été le choix immédiat pour remplacer Pope en tant que n ° 3 de l’Angleterre, bien qu’il n’ait réussi que trois points sur 11 balles avant d’être rattrapé par le bowling de Pat Cummins.

Le joueur de 24 ans reviendra très probablement à sa place habituelle d’ordre intermédiaire pour le test d’Old Trafford, après avoir battu cinquième dans l’ordre de 14 des 17 manches de test qu’il a disputées – y compris en faisant un 75 vital là-bas alors que l’Angleterre poursuivait. 251 pour battre l’Australie en deuxième manche à Headingley.

Il a une moyenne de 74,69 à cet endroit et l’ancien capitaine anglais Michael Atherton ne doute pas qu’ils devraient rester avec Brook dans cette position et envisager d’élever temporairement Root d’une place à la troisième dans l’ordre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harry Brook a évoqué son cinquième test d’un demi-siècle lors de la deuxième manche de la victoire de l’Angleterre contre l’Australie à Headingley



« Ils aiment Harry Brook au n ° 5, il a une moyenne de 13 en cricket de première classe au n ° 3 pour le Yorkshire et il ne l’a pas beaucoup fait, et il avait l’air un peu tremblant lors des premières manches », a déclaré Atherton. Sky Sports Cricket.

« Je préfère définitivement Brook au n ° 5 au n ° 3. Je pense toujours que Root devrait le faire parce qu’il est le meilleur joueur. Ce n’est pas une grande différence entre le n ° 4 et le n ° 3, et c’est un joueur assez bon pour le faire. «

Anderson de retour?

L’impact de James Anderson sur le cricket anglais a été tel que son club du comté de Lancashire a renommé le Pavilion End à Old Trafford après le premier preneur de guichet de test du pays en 2017.

Après avoir été reposé pour la victoire à Headingley, Anderson est sur le point de retourner potentiellement dans l’équipe d’Angleterre sur son terrain lors du quatrième test des cendres où une victoire attirerait le niveau des hôtes dans la série de cette année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nous entendons des joueurs et des experts parler de certaines des principales décisions de sélection avant le quatrième test des cendres à Old Trafford



Le couturier de 40 ans n’a pas été à son meilleur lors des deux tests qu’il a disputés dans cette série jusqu’à présent, n’ayant remporté que trois guichets à une moyenne de 75,33 après avoir raté le test unique contre l’Irlande le mois dernier alors qu’il se remettait de une blessure subie en service de comté pour le Lancashire.

Ainsi, alors que la pensée d’Anderson jouant au bowling du James Anderson End sur son terrain avec la série en jeu est alléchante, l’ancien capitaine anglais Nasser Hussain sait que le sentiment ne peut pas entrer en jeu.

« Vous n’avez besoin d’aucune émotion », a déclaré Hussain Sky Sports Cricket. « Si Jimmy Anderson n’est pas prêt et ne joue pas assez bien, ne vous inquiétez pas pour le Jimmy Anderson End et Old Trafford, ce sont les Ashes.

« Mais vous savez que Jimmy Anderson est un très bon quilleur, alors vous choisissez vos quilleurs pour gagner ce match.

Image:

James Anderson n’a pas été à son meilleur jusqu’à présent dans la série Ashes de cette année





« Enlevez l’émotion, retirez combien ils ont joué, ils ont tous eu une pause de neuf ou 10 jours, alors sont-ils prêts à partir? Vous choisissez votre meilleure équipe, et si c’est 2-2 quand vous avez le Ovale, tu recommences. »

Les autres options de bowling en Angleterre

Le joueur du match Mark Wood et Chris Woakes ont tous deux plaidé en faveur du maintien de leur place dans l’équipe pour le test d’Old Trafford, terminant avec des chiffres de match de 7-100 et 6-141 à Headingley, tout en jouant également avec la batte sur leurs respectifs. revient à Test de cricket.

Ollie Robinson reste un doute après avoir souffert de spasmes au dos, ce qui signifie qu’il n’a pas pu faire 11,2 overs à Headingley, et si le bras droit était exclu, cela laisserait beaucoup à considérer pour Stokes et McCullum en ce qui concerne leur attaque de rythme.

Josh Tongue, qui a terminé avec des chiffres de match de 5-151 lors de la défaite de 43 points à Lord’s, est un autre joueur qui pourrait potentiellement revenir et Sangakkara pense qu’il représente particulièrement une menace pour le dangereux frappeur australien Steve Smith.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les cinq guichets de Mark Wood à son retour dans l’équipe d’Angleterre lors de la première journée du troisième Ashes Test



« Josh Tongue a l’air très attrayant, en particulier à cause du record de Steve Smith, car c’est quelque chose avec lequel l’Australie a lutté », a déclaré Sangakkara.

« Chaque fois qu’il sort à moindre coût, l’Australie vacille et je pense que l’Angleterre savoure toujours l’occasion de voir le dos de Smith.

« C’est un choix très attrayant et Anderson sera également de la partie, mais il ne peut y avoir de sentimentalité. Choisissez votre meilleure équipe pour gagner ce match test. »

Bairstow dans l’équipe, mais tous les yeux sur le gardien de guichet

L’Angleterre a peut-être maintenu la série en vie en triomphant dans le troisième test incontournable, mais un membre de son contingent du Yorkshire n’a pas apprécié le meilleur des matchs sur son terrain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nick Compton pense que Ben Foakes aurait dû commencer les Ashes en raison des blessures de Jonny Bairstow avant lui, tandis que Paul Farbrace pense que Bairstow incarne la façon dont l’Angleterre veut jouer au cricket.



Le statut de Jonny Bairstow en tant que gardien de guichet de l’Angleterre a de nouveau été remis en question alors qu’il a perdu deux attrapés lors de la première manche de l’Australie et a réussi une autre chance, bien que difficile, dans la seconde. Ses luttes avec la chauve-souris ont également intensifié ces questions.

Depuis qu’il a pesé 78 dans les premières manches du test d’ouverture de la série à Edgbaston, le droitier n’a pas réussi à marquer plus de 20 en une manche, ne faisant que 12 et cinq lorsqu’il était dans le pli à Headingley.

L’Angleterre n’a, sans surprise, pas choisi de larguer un joueur qui jusqu’à présent faisait partie intégrante de la formation des frappeurs depuis que le skipper Ben Stokes et l’entraîneur-chef Brendon McCullum ont pris en charge l’équipe de test, cependant,

Bairstow a également défié à plusieurs reprises les opposants tout au long de sa carrière en Angleterre, bien que le joueur de 33 ans devra faire face à un examen minutieux de ses performances avec les gants et même la batte à Old Trafford, où les hôtes ont besoin d’une autre victoire pour mettre en place un décideur de série. à L’Ovale.

Regardez le premier jour du quatrième Ashes Test en direct sur Sky Sports Cricket le mercredi 19 juillet. Montée en puissance à partir de 10h, premier bal à 11h. Vous pouvez diffuser les séries masculines et féminines Ashes sur MAINTENANT.