The Ashes 2023 : le Premier ministre australien Anthony Albanese « fier » de la victoire d’Ashes | Rishi Sunak critique le licenciement de Jonny Bairstow | Nouvelles du cricket

« Les mêmes vieux Australiens, toujours gagnants ! »

C’est ce que le Premier ministre australien Anthony Albanese a tweeté après les victoires lors des deux premiers matchs des Ashes pour les équipes masculines et féminines australiennes.

Cela contraste fortement avec les chants de la foule du Lord le dernier jour du deuxième match test masculin après que Jonny Bairstow ait été controversé par Alex Carey, errant hors de son pli à la fin d’un Cameron Green, avec le troisième arbitre confirmant l’appel de l’Australie car le ballon n’était pas considéré comme «mort».

Après cela, la Barmy Army – plus excitée que jamais – a scandé « Les mêmes vieux Australiens, toujours en train de tricher » et il y a eu des scènes peu recommandables dans la célèbre Lord’s Long Room alors que le duo australien David Warner et Usman Khawaja semblaient protester auprès des spectateurs, menant à trois Les membres du MCC étant suspendus, lorsque les équipes sont parties déjeuner.

Le guichet a certainement déclenché un débat furieux, mais Albanese, encore plus soutenu par l’équipe féminine australienne qui a remporté le T20 international à Edgbaston samedi pour prendre le commandement de cette série Ashes multi-format après avoir également remporté son test, a décidé de tweeter ses félicitations aux deux équipes. pendant la nuit.

Le Premier ministre australien a déclaré: « Je suis fier de nos équipes masculines et féminines de cricket, qui ont toutes deux remporté leurs deux premiers matchs #Ashes contre l’Angleterre.

« Les mêmes vieux Australiens – toujours gagnants !

« L’Australie est juste derrière @ ahealy77, @ patcummins30 et leurs équipes et j’ai hâte de les accueillir chez eux victorieux. »

Cependant, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a semblé critiquer la victoire de Lord australien après que le limogeage controversé de Jonny Bairstow les ait vus prendre une avance de 2-0.

Son porte-parole officiel a déclaré: « Le Premier ministre est d’accord avec Ben Stokes. Il a dit qu’il ne voudrait tout simplement pas gagner un match comme l’a fait l’Australie. »

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak pensait que les actions de l’Australie n’étaient pas conformes à l’esprit du cricket, son porte-parole a répondu: « Oui ».

La guerre des mots continue…

Stuart Broad était théâtral lorsqu’il est sorti après le licenciement de Jonny Bairstow, s’assurant qu’il ne serait pas perplexe à la fin de chaque partie.





Le dessouchage controversé de Bairstow a provoqué un débat furieux avec Stuart Broad, qui a continué le théâtre à chaque fois qu’un over était terminé lors de son partenariat avec le capitaine anglais viré Ben Stokes, a depuis critiqué les actions de l’équipe australienne dans sa chronique du Daily Mail.

Broad a écrit: « Donc, dans les lois du jeu, le ballon est-il toujours vivant parce qu’Alex Carey l’attrape et le lance? Probablement. Y a-t-il un avantage pris par l’Angleterre? Non. Est-ce qu’un stade plein de gens pense que le ballon a été et parti? Oui.

« Ce qui m’a étonné, et ce que j’ai dit aux Australiens, je ne pouvais pas croire que nous quittions le terrain au déjeuner, c’était qu’il n’y avait pas un seul joueur senior parmi eux – et je comprends très bien dans l’émotion du jeu que le quilleur et le gardien de guichet seraient ont pensé « c’est fini » – ont remis en question ce qu’ils avaient fait.

« Aucun d’entre eux n’a pensé: » Il ne gagne aucun avantage. Il n’essaie pas de courir. C’est la fin du plus. C’est un peu un renvoi au hasard. Nous devrions annuler cet appel.

« En fin de compte, Pat Cummins est un gars vraiment formidable et je serais étonné, une fois l’émotion retombée, s’il ne s’assoit pas et pense: » Je me suis trompé sur celui-là « , même si son objectif à l’époque était de gagner un test. correspondre.

« La foule du Seigneur est évidemment de grands amateurs de cricket et je n’ai jamais vu une telle réaction de leur part auparavant. Ils étaient tellement en colère. »

Le capitaine australien Cummins, cependant, a pris la défense de son équipe et a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun problème avec le licenciement. Cummins a également insisté sur le fait qu’il avait vu Bairstow faire la même chose derrière les souches pour essayer d’attraper les frappeurs tout en gardant le guichet pour l’Angleterre.

« Je pensais que c’était juste », a déclaré Cummins. « J’ai vu Jonny le faire tout le temps – il l’a fait le premier jour à David Warner et en 2019 à Steve [Smith].

« C’est une chose très courante pour les gardiens de faire s’ils voient un frappeur continuer à quitter leur pli. Tout le mérite lui revient, il a vu l’opportunité – je pense que Jonny l’a fait quelques balles à l’avance – l’a roulé aux souches, Jonny a laissé son pli, et vous laissez le reste aux arbitres. »

